Проект «Русский стиль» открыл выставку «Около войны: Люди. Истории. Знаки»

Tекст: Вера Басилая

Открытие выставки «Около войны: Люди. Истории. Знаки» прошло в Всероссийском музее декоративного искусства, сообщается в Telegram-канале «Русский стиль».

Экспозиция рассматривает войну как отдельную семиосферу, демонстрируя атрибутику и культурные особенности через истории реальных людей, чьи судьбы тесно связаны с военными событиями.

Основное внимание на масштабной выставке уделяется личным историям и предметам, связанным с эпохой Великой Отечественной войны и современной спецоперацией на Украине, среди которых уникальная икона и расписанная вручную «Буханка».

В центре выставки – две комнаты-интерьера, воссоздающие жилую атмосферу, из которой люди уходили на фронт во времена Великой Отечественной войны и в период СВО на Украине. На выставке представлены уникальные музейные и частные экспонаты: редкие плакаты времен Великой Отечественной войны, живопись современных художников, посвященная СВО, а также анимированные плакаты Петра Скляра.

В экспозицию включены медиаматериалы, некоторые из которых созданы с использованием искусственного интеллекта. Особое место занимает икона «Окопного Спаса», написанная Антоном Беликовым на крышке снарядного ящика во время службы на СВО. Эта икона хранилась в храме Авдеевки и была доставлена в Москву бойцами, участвующими в боевых действиях.

Во дворе музея размещен специальный экспонат – расписанная Александром Цыпковым машина УАЗ-452. Транспорт был приобретен на средства Фонда развития музея и пожертвования сотрудников, после выставки он будет передан настоятелю храма Авдеевки для гуманитарных миссий в зоне СВО.

