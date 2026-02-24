Tекст: Елизавета Шишкова

Большая часть жителей освобожденных в ходе специальной военной операции населенных пунктов Луганской Народной Республики поддерживает Россию, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает «Вести».

По его словам, те, кто придерживался проукраинских взглядов, вместе с украинскими войсками ушли на территорию Украины. Пасечник подчеркнул: «В любом случае – это наши люди. Те, кто не согласен с нами, ушли вместе с украинскими войсками вглубь Украины».

Он отметил, что на освобожденных территориях продолжается восстановление после боевых действий 2022 года. По его словам, строители из разных регионов России работают в сложных условиях и «несут тепло, свет и воду» местным жителям, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинских сил.

Глава ЛНР добавил, что российские спецслужбы выявляют и наказывают людей, которые продолжают поддерживать Киев и Запад, а также вредят интересам республики. Пасечник отметил: «Работают достойно, выявляют тех, кто наносит вред интересам республики и страны в целом – такие люди подвергаются наказанию в соответствии с действующим законодательством».

Он также обратил внимание на попытки иностранных спецслужб дестабилизировать ситуацию в регионе, но подчеркнул, что российские силовики успешно противодействуют этим угрозам. Пасечник выразил благодарность сотрудникам ФСБ и МВД, подчеркнув их высокий профессионализм и эффективность работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Луганской Народной Республике вынесли приговоры за попытки диверсий по заданию украинских спецслужб, сроки наказания составили от пяти до восемнадцати лет. Жительница Беловодского района на Украине получила 15 лет лишения свободы за передачу информации украинской спецслужбе, которая могла навредить российским правоохранителям.