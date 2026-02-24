Стало известно о резком падении потребления алкоголя в России

РБК сообщил о резком падении потребления алкоголя в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Потребление крепкого алкоголя в России в 2025 году составило 10,4 литра на одного взрослого, что ниже показателя прошлого года на 2,1%, передает РБК.

Водка, на долю которой пришлось 61% розничных продаж крепкого алкоголя, снизила позиции до 6,4 литра на душу населения, а коньяк – до 1,1 литра. Однако продажи ликеро-водочных изделий выросли на 11,6%, до 1,6 литра на человека.

В сегменте вина основной объем пришелся на тихие вина – средний россиянин выпил 4,9 литра за год. Потребление игристого снизилось до 2 литров, а ликерные вина – до 0,1 литра. Среди пива и сопутствующих напитков отмечено падение – традиционного пива выпили 52,2 литра на человека, а пивных напитков – 8,2 литра. Выросло потребление сидра, пуаре и медовухи – до 1,12 литра на душу населения.

Лидером по потреблению крепкого алкоголя стала Карелия – 21,2 литра на взрослого, далее идут Сахалинская область, Коми, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Наименьшие показатели зафиксированы в республиках Северного Кавказа: в Чечне – 0,01 литра, в Ингушетии – 0,7 литра, в Дагестане – 2,2 литра.

Больше всего вина в 2025 году выпили в Московской области – 12,1 литра, а также в Карелии, Петербурге, Ленинградской области и Ненецком автономном округе. Москва заняла только 14 место с показателем 9,3 литра на человека. Минимальные значения отмечены вновь в Чечне – 0,01 литра и Ингушетии – 0,1 литра.

Рекордные объемы потребления пива зафиксированы в Мурманской области – 98,6 литра на душу, а также в Свердловской, Кировской областях, Коми и Карелии. Минимальные значения – в Чечне – 0,1 литра, Ингушетии – 1,1 литра и Дагестане – 7 литров. Рост потребления пива отмечен лишь в Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии. Эксперты объясняют сокращение потребления алкоголя изменением моделей поведения россиян, налоговой нагрузкой и региональными ограничениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1998 года.

В России показал рост продаж только один сегмент алкогольной продукции.

В Сириусе десять человек погибли от отравления купленным на рынке алкоголем.