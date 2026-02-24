Хабиров прокомментировал задержание министра культуры Башкирии

Хабиров назвал порядочным человеком задержанную за взятку министра культуры

Tекст: Вера Басилая

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал задержание министра культуры республики Амины Шафиковой, передает РБК.

Он заявил, что произошедшее стало «достаточно тяжелым эпизодом для управленческой команды» и подчеркнул свои прежние взгляды на работу Шафиковой.

«Конечно, это очень тяжелая, непонятная мне ситуация. Не очень понимаю, зачем такие строгие меры в отношении женщины, матери, у которой несовершеннолетний ребенок, – зачем меру пресечения арест избирать? Я не понимаю, отказываюсь понимать», – заявил Хабиров.

По его словам, Шафикова руководила ведомством с 2012 года, а за 14 лет ее деятельности был отмечен расцвет институтов и учреждений культуры республики. Руководитель региона поручил назначить временно исполняющего обязанности министра культуры, чтобы ведомство продолжало работу без перебоев.

Кроме того, Хабиров предложил оказать поддержку семье министра и выразил готовность лично выступить поручителем в пользу обвиняемой.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу министра культуры Башкирии Амину Шафикову по обвинению в получении взятки и растрате.

В январе в Башкирии задержали директора Государственного академического симфонического оркестра Артура Назиуллина и директора Башкирской государственной филармонии Алмаза Саетова.