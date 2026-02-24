Эксперт предупредил о новой схеме мошенников-лжекурьеров в России

Эксперт Щербаченко предупредил о новой схеме мошенников-лжекурьеров в России

Tекст: Ольга Иванова

В России набирает популярность схема мошенничества с лжекурьерами, сообщает Газета.Ru.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что преступники используют утекшие базы данных, чтобы обращаться к жертвам по имени и отчеству, сообщая о якобы отправленной посылке или письме от известной организации.

По его словам, мошенник сначала уточняет адрес и время доставки, а затем просит продиктовать код из СМС, якобы для подтверждения личности. В результате злоумышленники получают доступ к личным кабинетам, банковским приложениям или порталу «Госуслуги». В 2025 году, по данным Банка России, сумма похищенных средств выросла до 29 млрд рублей – на 6% больше, чем годом ранее.

Экономист отметил, что злоумышленники усиливают давление, запугивая платным хранением посылки и ссылаясь на указания госорганов. Часто используется схема «добрый и злой» мошенник: после первого звонка следует второй – якобы от полиции или службы безопасности банка. Новый собеседник предлагает «помощь» и снова выманивает коды или просит перевести деньги на «безопасный счет».

Эксперт напомнил: официальные службы доставки никогда не требуют по телефону коды из СМС или CVC-код карты. Если код уже был сообщён, нужно сразу прекратить разговор, самостоятельно связаться с банком и заблокировать карту, а также сменить пароли от важных сервисов и обратиться в полицию, сохранив доказательства попытки мошенничества.

Для профилактики Щербаченко советует подключить двухфакторную аутентификацию, услуги по определению спам-звонков, регулярно проверять устройства с доступом к аккаунтам. Он также рекомендует не хранить крупные суммы на карте и оформить самозапрет на получение кредитов через «Госуслуги», а для онлайн-платежей использовать отдельную карту.

