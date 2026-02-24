В России ликвидировали крупную подпольную сеть по продаже стероидов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следователи возбудили уголовное дело против организаторов нелегального бизнеса, охватившего Москву, Московскую область и Ярославль, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В ходе расследования полицейские вышли на след предполагаемого лидера группировки и поставщиков, задержав восемь мужчин.

Обыски проводились по адресам проживания подозреваемых, и в гаражах в Москве, Реутове, Ярославле и Химках. Там нашли стеклянные емкости с жидкостями, флаконы с таблетками, ампулы, упаковочные материалы, этикетки, оборудование и сырье.

«Общая масса изъятых препаратов превысила 300 килограммов», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники также нашли в складском помещении в Химках психотропное вещество, которое хранилось для дальнейшей продажи. Торговля велась бесконтактным способом: организаторы собирали посылки и передавали курьерам для отправки почтой.

Представитель ведомства уточнила, что два дела в отношении четверых задержанных выделены в отдельное производство. В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

В ноябре в России запретили новые виды анаболических стероидов, психостимуляторов и SARM-препаратов.