Совфед потребовал от МАГАТЭ расследовать планы поставки ядерного оружия Киеву

Tекст: Елизавета Шишкова

Совет Федерации России обратился к Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия с предложением провести расследование информации о намерении Британии и Франции поставить на Украину ядерное оружие, передает РИА «Новости».

В обращении Совфеда говорится: «Предлагаем Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия провести предусмотренные их мандатами расследования».

Пресс-служба Совфеда уточнила, что обращение российских сенаторов уже направлено по дипломатическим каналам в парламенты Британии и Франции, Европарламент, а также в адрес ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция намерены передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. Основные усилия западных стран направлены на то, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат собственной украинской разработки.