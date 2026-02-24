Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Комментируя регулярные заявления официальных властей Грузии о том, что Запад настойчиво требовал от Грузии открыть в помощь Украине «второй фронт» против России, послы Гарет Уорд, Оливье Курто и Петер Фишер назвали это «дезинформацией».

При этом от имени своих стран они пообещали в рамках НАТО продолжить помощь Вооруженным силам Грузии «против потенциальной агрессии».

Послы отметили, что «осознают глубокое воздействие» на народ Грузии военных действий на Украине, так как сама Грузия имеет 20% «оккупированных территорий» и «испытывает боль» от этого.

Они призвали Грузию твердо продолжить политику соблюдения международных санкций против России и поблагодарили Тбилиси за поддержку Киева, приведя в примеры передачу Украине генераторов и участие Грузии в контактной группе по усилению оборонительных возможностей Украины.

Грузия неоднократно говорила, что, в частности, экс-посол США Келли Дегнан и другие представители западных стран и Украины предлагали Тбилиси открыть «второй фронт» вплоть до военных действий против российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии и начала партизанской войны.



