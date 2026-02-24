Суд вынес приговор за контрабанду настила для ледокола «Красин»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Смольнинский суд Петербурга приговорил к двум годам колонии-поселения главу фирмы, организовавшего контрабанду материалов для реставрации деревянного настила палубы ледокола «Красин» (объект культурного наследия федерального значения, является филиалом Музея мирового океана), передает ТАСС.

В пресс-службе судов сообщили: «Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Кулешова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении». Сам Кулешов вины не признал.

По данным дела, компания «Первое стратегическое партнерство» под руководством Кулешова выступала субподрядчиком по реставрации настила ледокола «Красин». Фирма заключила договор на сумму 39,3 млн рублей, обязавшись поставить и изготовить необходимые материалы. Чтобы снизить затраты, Кулешов нашел поставщика в ОАЭ, предложившего брус из тикового дерева по выгодной цене.

Оформлять импорт через таможню Кулешов не захотел и договорился о провозе груза в Россию с другим лицом, а затем выкупил материал для своей компании. В феврале 2022 года груз не прошел фитосанитарный контроль на таможне и был запрещен к ввозу. Тогда Кулешов подделал товарную декларацию, изменив код товара и проектную документацию, чтобы избежать проверки.

В июне 2022 года он предоставил таможне ложные сведения и незаконно ввез брус на сумму 10,7 млн рублей. Экспертиза показала, что поступившие из ОАЭ балки не являются готовым изделием и не могут использоваться для настила палуб без дополнительной обработки.

