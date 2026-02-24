Гуменник выразил надежду выступить на международных турнирах в следующем сезоне

Tекст: Елизавета Шишкова

Фигурист Петр Гуменник рассказал журналистам о своих планах на следующий сезон, передает ТАСС. Он отметил, что главной целью на данный момент остается финал Гран-при России, однако спортсмен надеется на возможность выступить на международных соревнованиях.

«Пока план – финал Гран-при России. Буду надеяться, что в следующем сезоне получится выступить на международных соревнованиях. Если так, то буду к ним готовиться, стараться прогрессировать, чтобы смотреться на международной арене наилучшим образом», – заявил Гуменник.

В ночь на вторник фигурист вернулся в Петербург из Италии, где завершились Олимпийские Игры.

Петр Гуменник завершил турнир ОИ на шестом месте с выдающимся прокатом и пятью квадами.

Российская фигуристка Аделия Петросян стала шестой в женском одиночном катании после падения в произвольной программе.

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что на чемпионате мира по фигурному катанию 2026 года в Праге не будет спортсменов из России и Белоруссии.