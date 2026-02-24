Британия расширила антироссийские санкции на 297 новых позиций

Британия добавила 240 компаний, семь человек и 50 судов в санкционный список

Tекст: Вера Басилая

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив в него 297 новых позиций, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте правительства Британии.

Среди новых ограничений – включение в санкционный список 240 российских компаний, семи физических лиц и 50 судов. Обновленный перечень опубликован на сайте британского Минфина, где подчеркивается, что изменения вступили в силу 24 февраля 2026 года.

В список попали и российские банки. Как следует из документа, под ограничения попали «Фора-Банк», «Ак Барс банк», банк «Абсолют» и «Транскапиталбанк». Власти Британии также добавили, что продолжают оказывать давление на российский финансовый сектор в рамках санкционного режима.

Таким образом, Британия усилила санкционное давление, расширив список затрагиваемых российских юрлиц, физлиц, а также банковских и транспортных структур. Новые меры направлены на дальнейшее ограничение экономических возможностей России в условиях спецоперации на Украине.

Ранее глава обороны Британии Джон Хили провел переговоры с коллегами из стран Скандинавии и Балтии по вопросу перехвата танкеров, подозреваемых в связях с Россией.

Министры иностранных дел Евросоюза впервые не смогли договориться о введении нового пакета ограничений в отношении России.

Франция и Британия заняли первое место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.