Роспотребнадзор сообщил об угрозе весенней волны гриппа

Tекст: Ольга Иванова

Рост доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B в России может привести к новой волне заболеваемости весной, пишет Роспотребнадзор в мессенджере Max.

Несмотря на общее снижение случаев ОРВИ и гриппа, лабораторные исследования показывают увеличение числа этих штаммов.

В сообщении ведомства отмечается: «Несмотря на общее снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, результаты лабораторного мониторинга показывают увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B на фоне низких общих показателей. Важно отметить, что эти штаммы, даже при более медленном распространении, потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период».

Роспотребнадзор советует соблюдать основные меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения и избегать контакта с больными. При первых признаках респираторных заболеваний рекомендуется немедленно обращаться к врачу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля в России прогнозируется рост активности вирусов гриппа В.

Уровень заболеваемости аденовирусной инфекцией остается ниже, чем гриппом и риновирусами, и угрозы пандемии в стране нет.

