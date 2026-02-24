Высокопоставленный генерал США предупредил о рисках удара по Ирану

Tекст: Ольга Иванова

Пентагон предупреждает о высоких рисках при возможной операции США против Ирана, сообщает The Washington Post.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил на недавнем совещании в Белом доме, что из-за нехватки боеприпасов и поддержки союзников опасность для американских военнослужащих возрастает. По словам Кейна, запасы вооружения были значительно истощены из-за военной поддержки Израиля и Украины.

В Пентагоне также обсуждались масштаб и сложность возможной кампании, а также вероятность потерь среди американских военных. Кейн отмечал, что отсутствие союзнической поддержки существенно усложнит любую военную операцию. Представители администрации считают его замечания особенно весомыми после успешных операций против ядерных объектов Ирана прошлым летом и недавнего рейда в Венесуэле.

Масштаб атаки на Иран будет зависеть от целей президента Дональда Трампа. Уничтожение ракетной программы Ирана потребует ударов по сотням целей, включая мобильные пусковые установки, склады и транспортные сети. В случае попытки смены власти в Иране, число целей увеличится до тысяч, а кампания может затянуться на недели или месяцы, что приведет к необходимости большего числа боеприпасов и усилит риск ответных ударов.

В регионе уже сосредоточена крупная американская группировка, а Трамп рассматривает как ограниченный, так и масштабный варианты вмешательства. Однако часть американских чиновников опасается, что ограниченный удар может привести к эскалации конфликта и атакам на американских военных и дипломатические объекты. Союзники США на Ближнем Востоке, включая арабские страны, отказываются предоставить свои базы для нападения на Иран и опасаются, что атака сорвет переговоры по иранской ядерной программе.

Запасы ключевых противоракетных систем, таких как THAAD и Patriot, а также морских ракет SM-2, SM-3 и SM-6, существенно истощены после длительных операций на Ближнем Востоке и поставок Украине. По оценкам экспертов, восполнение этих запасов может занять более двух лет. В прошлом году уровень запасов упал настолько, что Пентагон срочно запросил у Конгресса почти 30 млрд долларов, но получить удалось только часть этой суммы.

Эксперты подчеркивают, что США не готовы одновременно вести несколько крупных конфликтов, а эскалация с Ираном приведет к серьезным компромиссам в других приоритетных направлениях. На фоне роста напряженности администрация Трампа вывела неэкстренных сотрудников посольства США в Ливане, опасаясь втягивания группировки «Хезболла» в возможный конфликт. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ответил на американские требования словами: «Любопытно, почему мы не капитулируем? Потому что мы иранцы».

Financial Times отмечала, что потенциал США для интенсивных авиаударов по Ирану на Ближнем Востоке оценивается в четыре-пять дней, при меньшей интенсивности – до недели.