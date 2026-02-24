В Госдуме предложили ограничить режим самозанятых

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нилов предложил ограничить сферу применения режима для самозанятых, передает РИА «Новости».

В письме, направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову, говорится о необходимости пересмотреть параметры режима после завершения эксперимента в 2029 году.

В обращении подчеркивается, что число самозанятых в стране достигло примерно 15 млн человек, а вопрос о будущем правовом статусе этой категории приобретает все большее значение. Депутат предлагает сократить применение режима, оставив его только для услуг, оказываемых физическим лицам, а также для деятельности по аренде жилой и коммерческой недвижимости.

В письме отмечается, что упрощенный режим доказал свою востребованность благодаря легкости регистрации, отсутствию необходимости вести бухгалтерию и автоматизации налоговых выплат. Однако, по словам Нилова, практика выявила ряд проблем, среди которых – злоупотребления со стороны работодателей и отсутствие полноценной социальной защиты для самозанятых. В письме говорится: «Важно рассмотреть возможность ограничения применения специального режима исключительно услугами, оказываемыми только физическим лицам… а также деятельностью, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду».

Также есть предложение интегрировать самозанятых в систему социального и пенсионного страхования с установлением соразмерных взносов в Соцфонд России. Нилов считает, что к выработке новой концепции должны быть привлечены профсоюзы, объединения работодателей, представители цифровых платформ и эксперты из регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав предложил выдавать больничные листы самозанятым россиянам.

