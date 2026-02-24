  • Новость часаСК назвал причину взрыва возле машины ДПС в Москве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Спецоперация обновила облик России
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    Медведев напомнил примеры въезда российских военных в Европу без виз
    Актрису Кулишенко избили в Петербурге
    МВД назвало погибшего при взрыве в Москве сотрудника полиции
    Париж наказал посла США во Франции
    Предотвращено покушение на президента Сербии Вучича
    Украина не получала от Словакии уведомлений о прекращении поставок электроэнергии
    Мерц отправился в Китай с делегацией бизнесменов на фоне торгового кризиса
    24 февраля 2026, 10:15 • Новости дня

    BZ: Россия поставила точку в споре с Японией за Курилы

    Tекст: Ольга Иванова

    Внесение Россией поправок в Конституцию исключило возможность передачи Курильских островов, что стало болезненным ударом для Японии, пишут СМИ.

    Россия окончательно закрыла вопрос Курильских островов, нанеся Японии серьезный удар в многолетнем территориальном споре, сообщает издание АБН24 со ссылкой на Berliner Zeitung.

    Немецкий журналист Николас Бутылин отмечает, что, несмотря на прошедшие более 80 лет после окончания Второй мировой войны, Москва и Токио по-прежнему не подписали мирный договор из-за разногласий по этим территориям.

    Особенно активные переговоры по Курилам велись с 2012 по 2019 год, когда бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным. Бутылин подчеркивает: «Вопрос о Курильских островах обсуждался особенно интенсивно в период с 2012 по 2019 год, когда тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ несколько раз встречался с президентом Владимиром Путиным».

    Однако компромисс так и не был найден, и в 2020 году Россия закрепила в конституции положение о невозможности передачи каких-либо территорий. По мнению Бутылина, это решение фактически закрыло возможность дальнейших переговоров и стало для Японии серьезным дипломатическим поражением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Японии Такаити объявила о планах заключить мирный договор с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Токио сведены к нулю и обсуждать мирный договор без диалога невозможно.

    23 февраля 2026, 13:41 • Новости дня
    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США

    Американист Дудаков: За захватом Эль Менчо последует межклановая грызня в Мексике

    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США
    @ Stringer/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Штаты давно требуют от Мексики активной борьбы с наркокартелями. На этом фоне президент страны попыталась показать Дональду Трампу, что Мехико способен самостоятельно противостоять группировкам, а введение американской армии не требуется, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Мексике разгорелись беспорядки после захвата наркобарона, известного как Эль Менчо.

    «Вялотекущая война между наркокартелями и правительством в Мексике длится уже много лет. Сейчас же мы наблюдаем эскалацию этого противостояния. И на то есть несколько причин», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Первая причина – это давление США. Вашингтон требует от нынешних властей Мексики более активной войны с картелями. Напомню, не так давно американцы арестовывали наркобарона, известного как Эль Чапо, а также пытались бороться с другими лидерами незаконных формирований», – продолжил спикер.

    «Теперь же мексиканская армия провела самостоятельную операцию, в рамках которой уничтожила предводителя одного из влиятельнейших картелей страны. И да, Штаты сейчас активно поздравляют Мехико, однако на деле нельзя говорить о распаде группировки», – замечает аналитик.

    За ликвидацией последует обострение «межклановой грызни» между картелями, а также между группировками и федеральной армией и полицией. «Тут надо понимать, что на стороне баронов десятки, если не сотни тысяч бойцов с достаточно неплохим вооружением. Поэтому противостоять центру они могут довольно долго», – считает эксперт.

    На этом фоне возникает вопрос: какой будет реакция американцев. «Конфронтация будет происходить в приграничных с США штатах Мексики. И как мы знаем, Дональд Трамп неоднократно угрожал перейти к военной операции против картелей на севере страны. Так что велик риск того, что противостояние превратится в вялотекущую партизанскую войну, когда мексиканские наркоторговцы будут дронами бить по американским военным», – рассуждает американист.

    Он также обратил внимание на то, что власти Мексики крайне негативно относятся к перспективе введения американских войск на территорию страны.

    «Также нынешнюю операцию мексиканских властей я бы рассматривал как попытку местного президента Клаудии Шейнбаум показать Трампу, что страна способна противостоять наркокартелям и без участия Вашингтона. Не факт, что тактика сработает. Тем более что взаимоотношения стран сейчас проживают довольно натянутый период», – заключил Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что ликвидация наркобарона, главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, является «великим событием» для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира.

    «Хорошие парни сильнее плохих парней. Хороших больше, чем плохих. Поздравления силам правопорядка великой мексиканской нации», – написал он в своих соцсетях. Он также указал на «большую печаль и обеспокоенность» на фоне беспорядков, вспыхнувших в стране.

    Напомним, в пяти штатах Мексики начались поджоги автомобилей и блокирование дорог на фоне слухов о ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско». Российским гражданам посоветовали временно отказаться от поездок в штат Халиско из-за массовых беспорядков.

    Тем временем The Wall Street Journal пишет, что у CJNG существовал план реагирования на нарушение так называемых красных линий, к которым относится гибель руководителя Эль Менчо. Исследователь Совета по международным отношениям Уилл Фриман заявил: «Они дают продуманный ответ, когда штат пересекает эти линии. Это показывает, что план был разработан».

    WSJ отмечает, что картель CJNG функционировал в бедных районах Мексики как альтернативное правительство, раздавая еду и медикаменты в регионах, где центральные власти практически не контролируют ситуацию. Группировка применяет подобные меры для поддержания влияния и лояльности населения.

    Комментарии (2)
    23 февраля 2026, 18:39 • Новости дня
    Международный паралимпийский комитет ответил на бойкот из-за допуска россиян

    Глава IPC Парсонс: Решение о допуске россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят

    Международный паралимпийский комитет ответил на бойкот из-за допуска россиян
    @ IMAGO/Marc John/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Международный паралимпийский комите (IPC) не пересмотрит решение о допуске российских спортсменов к Играм с национальной символикой, несмотря на угрозы бойкота, заявил президент организации Эндрю Парсонс.

    Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх с национальной символикой не будет отменено ни советом директоров, ни им лично, передает РИА «Новости».

    Это заявление прозвучало на пресс-конференции, на которой Парсонс отметил, что организация придерживается принципа всеобщего участия и разнообразия.

    Министерство иностранных дел и министерство молодежи и спорта Украины ранее выпустили совместное заявление о намерении бойкотировать Паралимпиаду, если решение о допуске россиян и белорусов не будет пересмотрено. Позже аналогичное решение озвучил и Паралимпийский комитет Чехии, заявив, что их команда пропустит церемонию открытия в Италии.

    Парсонс подчеркнул, что IPC призывает представителей всех стран к участию в Играх, однако уважает решение тех, кто выбрал бойкот. Он выразил желание донести до украинской стороны послание о важности инклюзивности и разнообразия на Паралимпиаде.

    В сентябре 2023 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Российские спортсмены смогут выступать под национальным флагом и с исполнением гимна на предстоящей Паралимпиаде, которая пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, fмериканский спецпосланник Паоло Замполли выступил за возвращение флага и гимна России на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о политизации спорта из-за заявлений Киева о паралимпийцах из России.

    Комментарии (9)
    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «На мой взгляд, НАТО должно смотреть на «Орешник» как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Этим заявлением глава киевского режима отреагировал на новости о размещении комплекса на территории Белоруссии.

    В декабре «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.

    Комментарии (38)
    23 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    Мошенники начали мстить россиянам за провал афер

    SBA: Мошенники начали мстить россиянам за провал афер

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонные аферисты, столкнувшись с отказом, начали мстить россиянам с помощью массовых рассылок и небольших переводов с провокационными комментариями, сообщили специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA).

    Мошенники начали применять новые методы против россиян, которые отказались выдать личные данные или коды из СМС, передает Lenta.ru со ссылкой на экспертов сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО. После неудачных попыток обмана злоумышленники нередко начинают мстить, используя дешевые, но неприятные способы давления.

    Одним из популярных методов стала атака СМС-бомбингом: на телефон жертвы поступает лавина сообщений и звонков с различных онлайн-сервисов, что становится возможным из-за уязвимостей в механизмах регистрации и обратной связи ряда компаний. Эксперты отмечают, что прямой угрозы для пользователя такие рассылки не несут, однако негативно влияют на имидж брендов, чьи сервисы используются для спама.

    Гораздо опаснее, по словам специалистов, другая тактика: мелкие переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с провокационными подписями, например, «за наркотики» или «за продажу карты». В этом случае риск серьезнее: автоматизированные системы банков могут блокировать счета жертвы для выяснения обстоятельств подозрительных операций, чем и пользуются мошенники.

    Эксперты подчеркивают, что россияне научились лучше распознавать стандартные мошеннические сценарии, когда преступники звонят под видом курьеров, мастеров или сотрудников поликлиник и инвестиционных компаний. В ответ на отказ сообщать коды злоумышленники все чаще переходят к агрессивным ответным шагам, чтобы создать жертве дополнительные проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне получили новую волну фишинговых сообщений с предложением отменить якобы найденные скрытые подписки, где ссылка ведет на поддельный банковский сайт. Мошенники часто используют слова, вызывающие тревогу, поэтому в таких случаях рекомендуется прервать разговор.

    Комментарии (7)
    23 февраля 2026, 15:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что на протяжении двух лет жил в бункере.

    Владимир Зеленский в интервью AFP признался, что два года жил в бункере, сообщают «Вести». Он уточнил, что сейчас уже не проживает там постоянно. Однако он спускается в убежище во время объявления воздушных тревог.

    «Я жил два года в бункере», – сказал Зеленский. По его словам, на работу он при этом всегда ходил в офис президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский телеканал CNN заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пережил не меньше двенадцати покушений, а так называемые русские агенты снимали квартиры рядом с ним.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не способна вернуть границы 1991 года. Жесткая линия российской делегации на переговорах в Женеве привела к эмоциональному всплеску и нецензурным высказываниям Зеленского, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Комментарии (18)
    24 февраля 2026, 01:56 • Новости дня
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Преступник, совершивший подрыв полицейской машины в районе Савеловского вокзала в Москве погиб на месте, показали камеры видеонаблюдения.

    Человек, приведший в действие взрывное устройство на Савеловской площади возле полицейской машины, погиб при взрыве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные камер видеонаблюдения, зафиксировавших инцидент.

    По уточненным данным, ранения получили двое полицейских, один погиб.

    По данным ТАСС, кузов  автомобиля выгнуло изнутри.

    Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ – 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («незаконный оборот взрывных устройств»).

    Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. По данным Следственного комитета, для расследования преступления будет назначен ряд экспертиз.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб полицейский, еще один сотрудник ДПС пострадал.



    Комментарии (5)
    23 февраля 2026, 16:34 • Новости дня
    Грузия накануне годовщины начала СВО заявила о поддержке суверенитета Украины
    Грузия накануне годовщины начала СВО заявила о поддержке суверенитета Украины
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия накануне четвертой годовщины начала СВО заявила о безоговорочной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, находящаяся с визитом в Женеве, заявила, что военная операция России привела к «огромным страданиям, вынужденным переселениям и разрушениям».

    «Грузия подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказала она, сообщает телекомпания «Имеди».

    По словам Маки Бочоришвили, «необходимо защищать основанный на принципах ООН мировой порядок, необходимо нести ответственность за нарушение международного права».

    После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии из-за отказа Тбилиси ввести прямые санкции против Москвы, открыть «второй фронт» и организованно отправить на Украину добровольцев. Только недавно Киев принял решение вернуть в Тбилиси посла.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский проводит по отношению к Грузии и ее народу открыто враждебную политику.

    «Власти Украины и конкретно ее президент проявляют неблагодарность к народу Грузии. Президент Владимир Зеленский открыто проводит враждебную политику по отношению к Грузии и ее народу», – заявил Шалва Папуашвили.

    После начала СВО Грузия приняла около тридцати тысяч украинских беженцев.

    Комментарии (38)
    23 февраля 2026, 20:43 • Новости дня
    Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России

    Каллас в «список уступок» от России потребовала полный вывод войск

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила требования к России, среди которых выделяется «полный вывод войск» со всех якобы оккупированных территорий.

    Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе заявила, что передала странам ЕС документ со «списком уступок», которых Евросоюз требует от России, передает ТАСС.

    По словам Каллас, на первом месте среди этих требований стоит вывод российских войск с территорий, которые, по ее словам, Россия «оккупировала», включая Молдавию и Грузию.

    Обязательства по выводу российских войск с советских баз в Грузии и Приднестровье были утверждены на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Эти договоренности были частью соглашения, по которому Россия согласилась на определенные уступки в обмен на ратификацию странами НАТО адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе, предусматривающего ограничения на перемещение российских войск по собственной территории.

    Однако уже в 2001 году страны НАТО приостановили процесс ратификации договора и не реализовали его полностью. Россия долгое время выполняла свои обязательства, завершив вывод баз из Грузии к началу 2008 года. Через полгода после этого Грузия при поддержке НАТО напала на Южную Осетию, что привело к военной операции России и признанию независимости Южной Осетии и Абхазии.

    Ранее Кая Каллас призвала министров Евросоюза требовать сокращения армии России.

    Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включая сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    Комментарии (23)
    23 февраля 2026, 17:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о свидетелях разговора с «извинениями Лукашенко»
    Зеленский заявил о свидетелях разговора с «извинениями Лукашенко»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наличии свидетелей телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2022 году, в ходе которого, по его словам, белорусский лидер якобы приносил извинения.

    О наличии свидетелей телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2022 году заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает РБК.

    По словам Зеленского, Лукашенко якобы приносил извинения и предлагал нанести ответный удар по белорусской территории, опасаясь возможных действий со стороны Украины.

    Зеленский отметил, что Лукашенко в ходе беседы якобы предложил нанести удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Гомельской области, и сам был напуган возможными действиями Киева. Зеленский подчеркнул: «Он извинялся, и он очень боялся, что мы нанесем удары. И он сам сказал: «Ну давайте, наносите по заводу ответный удар».

    Подробности разговора Зеленский впервые озвучил в январе прошлого года в интервью Лексу Фридману, указав, что разговор состоялся в феврале 2022 года, а Лукашенко настаивал на своей непричастности к военной операции.

    Позднее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слова Зеленского, заявив, что белорусский президент не приносил извинений, а беседа состоялась из-за эмоциональной реакции сына Лукашенко Николая, который имел контакт с Зеленским. По словам Эйсмонт, Лукашенко лишь рекомендовал начать переговоры.

    Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против Александра Лукашенко из-за размещения российского комплекса «Орешник».

    Зеленский также подписал указ, запрещающий белорусским судам заходить в территориальные воды и порты на Украине.

    Комментарии (6)
    23 февраля 2026, 18:37 • Новости дня
    В Сумах разразился скандал из-за вечеринки для ТЦК и СБУ

    В Сумах разразился скандал из-за вечеринки с генераторами для ТЦК и СБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вечеринка с участием сотрудников полиции, ТЦК, СБУ и других «освобожденных от мобилизации» лиц в Сумах вызвала возмущение из-за использования резервных генераторов и усиленных мер безопасности, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовики сообщили, что в Сумах разгорелся скандал, связанный с вечеринкой для сотрудников полиции, территориального центра комплектования (ТЦК), Службы безопасности Украины (СБУ), администрации и нацгвардии, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, вечеринка вызвала недовольство у местных жителей из-за того, что для «развлечения элиты города» были использованы резервные мощности: генераторы и другое оборудование. Он отметил, что для обеспечения безопасности мероприятия были предприняты беспрецедентные меры.

    По его словам, сотрудники ТЦК не проверяли документы у участников вечеринки, что дало возможность присутствовать на мероприятии так называемым «блатным уклонистам».

    Также собеседник агентства рассказал, что в других регионах Украины, в частности в Виннице и Одессе, местные жители пытались отбить мужчин от представителей ТЦК, а в Тернополе сотрудники этого ведомства начали действовать в гражданской одежде, чтобы ловить людей.

    Ранее одесситы захватили сотрудника ТЦК после похищения мужчины на улице.

    Боевики ГУР объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне.

    Комментарии (3)
    23 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала
    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала
    @ vk.com/Михаил Негматов

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор «Ахмата» Михаил Негматов расстался с платиновой звездой ЧВК «Вагнер», после того как ему предъявили обвинения в неправомерном ношении редкой награды.

    Видео с передачей флага и отсутствием наград на пиджаке Михаила Негматова было опубликовано в Telegram-канале ZVO. Как видно на записи, военкор «Ахмата» передает флаг из зоны боевых действий, а на лацкане его пиджака присутствует только значок с буквой Z, символизирующий поддержку спецоперации.

    В феврале Негматова обвинили в том, что он незаконно носил одну из самых высоких наград ЧВК «Вагнер» – платиновую звезду героя. Эта медаль вручалась только нескольким десяткам человек за особые заслуги перед ЧВК.

    Позднее появились сведения, что Негматова мог наградить один из «слившихся» с СВО командиров, который непродолжительное время состоял в «Вагнере».

    Комментарии (3)
    23 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    Глава МИД Люксембурга уличил Сибигу во лжи о «Дружбе»

    Сийярто: Глава МИД Люксембурга поставил под сомнение заявления Киева о «Дружбе»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель невольно поставил в неловкое положение украинского коллегу Андрея Сибигу вопросом о состоянии нефтепровода, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллега из Люксембурга Ксавье Беттель невольно уличил во лжи главу МИД Украины Андрея Сибигу, передает РИА «Новости».

    По словам венгерского министра, это произошло во время обсуждения состояния нефтепровода «Дружба». Сийярто убежден, что Киев намеренно лжет о неисправности трубопровода.

    «Люксембургский коллега с благими намерениями, думая, что помогает украинцам, спросил главу украинского МИД, могут ли венгерские и словацкие эксперты приехать и выяснить, действительно ли трубопровод пригоден или нет для транспортировки нефти», – рассказал Сийярто. Он отметил, что этот вопрос привел украинскую сторону в огромное замешательство, поскольку они не были к нему готовы.

    По словам венгерского министра, вместо четкого согласия Сибига начал невнятно бормотать и лишь пообещал изучить этот вопрос. Сийярто считает, что такая реакция разоблачила ложь Украины о повреждении трубопровода. Он добавил, что венгерская нефтегазовая компания MOL получила сведения о полной исправности объекта и отсутствии препятствий для его перезапуска.

    Сийярто подчеркнул, что заявления украинской стороны о технических причинах, мешающих транспортировке нефти, являются большой ложью. Из-за этой ситуации Будапешт намерен заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза.

    При этом Венгрия не будет прекращать поставки электричества на Украину. Сийярто уточнил, что такое решение принято, чтобы не создавать проблем для венгров, проживающих в Закарпатье.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» является результатом сговора Киева и Брюсселя.

    Словацкие власти приостановили аварийные поставки электричества на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти через Украину по «Дружбе».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода политически мотивированными и заявил, что уверен в технической исправности трубы.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (2)
    23 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Словакия остановила поставки электричества на Украину

    Словакия прекратила аварийные поставки электричества на Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Словацкие власти приостановили аварийные поставки электричества на Украину, ответив на прекращение транзита российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба».

    Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Роберта Фицо.

    Братислава не получает сырье по трубопроводу «Дружба» с начала февраля. Поставки электричества обеспечивала государственная компания-оператор SEPS.

    «С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», – заявил Фицо. Он лично отдал распоряжение руководству SEPS о прекращении аварийных поставок.

    Из-за нехватки нефти словацкое правительство еще 18 февраля объявило в стране кризисную ситуацию. Теперь власти решили прибегнуть к ответным мерам в энергетической сфере.

    Фицо также не исключил и другие шаги в отношении Киева. Он предупредил, что если Украина продолжит вредить интересам Словакии, правительство может переосмыслить свой подход к планам вступления страны в Евросоюз.

    Премьер добавил, что перед принятием решения пытался связаться с Владимиром Зеленским, чтобы выяснить, когда возобновятся поставки нефти. Однако ему сообщили, что украинский президент сможет провести переговоры только после 25 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия поставила Украине энергетический ультиматум.

    Венгрия пригрозила прекратить экспорт электроэнергии на Украину вслед за Словакией.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (4)
    23 февраля 2026, 13:30 • Новости дня
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас призвала министров иностранных дел стран ЕС обсуждать вопрос о сокращении российской армии.

    Каллас заявила, что «если обсуждаются ограничения в отношении армии Украины, то аналогичные ограничения должны касаться и России», передает ТАСС. На вопрос украинских журналистов о том, какой численности должна быть российская армия, Каллас ответила, что не может дать конкретных цифр, отметив, что этот вопрос «не к ней».

    Каллас подчеркнула, что Евросоюз должен сформулировать единые требования к России в ходе переговоров по Украине. «Мы должны также требовать уступок на переговорах со стороны России», – сказала она. По ее мнению, важно не столько, кто ведет переговоры с Россией, сколько то, какие требования будет выдвигать ЕС. Она считает, что Европа должна требовать от Москвы максимум, чтобы получить хоть какие-то уступки.

    Кроме того, Каллас сообщила, что министры обсудят 20-й пакет антироссийских санкций, однако не ожидает серьезного прогресса в этом вопросе. Также на встрече планируется рассмотреть вопрос финансирования Киева на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, но, по словам Каллас, Брюссель пока не смог согласовать этот пакет поддержки.

    Напомним, Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    В ноябре она заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    Комментарии (27)
    23 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта могут отказаться от поездки в Киев, пишет Politico.

    Основная причина – неспособность Евросоюза согласовать новый, двадцатый пакет санкций против России, а также задержка с утверждением финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро, пишет Politico, передает «Российская газета».

    Как сообщает издание, изначально фон дер Ляйен и Кошта собирались приехать на Украину с конкретными «подарками», включая пакет рестрикций и обещание кредита. «Но теперь эта пара может появиться в украинской столице с пустыми руками», – говорится в материале.

    Европейские дипломаты отмечают, что главы МИД стран ЕС вряд ли смогут согласовать новые санкции на ближайшей встрече в понедельник. При этом, несмотря на оптимизм главы европейской дипломатии Каи Каллас, в Брюсселе признают, что одобрение мер, скорее всего, произойдет позже, уже после намеченной поездки высокопоставленных представителей ЕС.

    Ранее Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    До этого она заявила, что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    На прошлой неделе переговоры представителей ЕС по введению 20-го пакета санкций против России завершились без результата.

    Комментарии (0)
    Главное
    Власти ДНР сообщили о начале боев на окраинах Святогорска
    ФСБ начала проверку Дурова на содействие терроризму
    Володин заявил о приоритетности законопроекта по миграционной политике
    В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы
    Венгерские СМИ предрекли Украине финансовый крах
    В США восхитились мощью российского «танка-монстра» Т-95
    Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях