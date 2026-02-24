Страны ЕС решили подать в суд на ЕК из-за расширения полномочий Европарламента

Tекст: Вера Басилая

По данным Politico, страны Евросоюза рассматривают возможность судебного иска против Европейской комиссии из-за расширения полномочий Европарламента, передает ТАСС.

По данным газеты, в проекте письма Совета ЕС выражается несогласие с соглашением между ЕП и ЕК, заключённым в сентябре 2025 года, которое расширяет права Европарламента.

В документе отмечается, что Совет ЕС «неоднократно выражал серьёзные сомнения» по поводу рамочного соглашения, а также его соответствия основным принципам, закреплённым в договорах союза. В частности, подчеркивается, что именно Совет обладает большей властью, чем Европарламент, исходя из действующего законодательства ЕС.

Среди спорных пунктов соглашения – возможность присутствия депутатов ЕП на международных переговорах, а также право Европарламента одобрять действия ЕК относительно предварительного согласования торговых соглашений до их окончательной ратификации.

Ещё одним спорным моментом стало обязательство Еврокомиссии предоставлять подробное объяснение, если она не выполняет запросы ЕП на подготовку новых законопроектов.

Само рамочное соглашение было подписано 9 сентября 2025 года и должно быть ратифицировано на пленарном заседании Европарламента с 9 по 12 марта, а затем подписано Еврокомиссией.

Планируется, что окончательный текст письма от стран Евросоюза будет утверждён 25 февраля.

