Синоптик сообщил о приходе оттепели в Москву с началом весны

Синоптик Тишковец сообщил о приходе оттепели в Москву 1 марта

Tекст: Мария Иванова

Потепление ожидается в московском регионе в первый день весны, когда температура воздуха поднимется до плюс трёх градусов, передает Telegram-канал Тишковца.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве сейчас минус 4,6, небо полностью затянуто слоистыми облаками на высоте 540 метров, наблюдается дымка, без осадков. Видимость составляет 7 км, влажность воздуха – 93%, атмосферное давление – 745,6 мм рт. ст., а высота снежного покрова достигает 66-73 см.

В течение дня на погоду в столице будет влиять циклон с юго-запада. Ожидается облачность и временами снег, при этом в переводе на воду может выпасть до 6 мм осадков, а высота снежного покрова увеличится примерно на 3 см. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 4-9 м/с, температура воздуха составит от минус 1 до минус 4.

В среду снегопад продолжится, может выпасть до 5 мм осадков, ночью температура опустится до минус 3 – минус 6, днем ожидается 0 – минус 3. В четверг в тыловой части циклона возможен небольшой снег, местами появятся просветы в облаках, ночью похолодает до минус 4 – минус 7, днем будет от минус 1 до минус 4.

В пятницу существенных осадков не ожидается, минимальная температура ночью составит минус 5 – минус 8, а к обеду потеплеет до 0 – минус 3. В субботу снегопады могут возобновиться, столбики термометров покажут около нуля.

В первый день весны в московском регионе пройдут осадки в виде смешанных форм, а температура воздуха повысится до нуля – плюс трёх градусов, прогнозирует Тишковец.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики пообещали москвичам облачный и снежный вторник.

Специалисты предположили, что в этом году снег в столице может задержаться до второй половины апреля.