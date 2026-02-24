Услуги частных водителей предложили добавить в Транспортную стратегию России

Tекст: Денис Тельманов

Руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов предложил включить перевозки, осуществляемые частными водителями на личных автомобилях, в Транспортную стратегию РФ как отдельную транспортную услугу, сообщает РИА «Новости».

В обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину он призвал рассмотреть возможность интеграции этой формы перевозок наряду с такси и каршерингом.

В пояснительной записке указывается, что действующее регулирование ориентировано на профессиональных перевозчиков, а частные водители зачастую выходят на линию эпизодически, используя автомобиль преимущественно для личных нужд.

Литвинов отмечает, что одинаковые требования к такси и частным перевозчикам ограничивают гибкий сегмент, который важен для устойчивости транспортной системы.

По мнению автора инициативы, регулирование этого сегмента не должно рассматриваться лишь как вопрос отрасли такси, а как инструмент повышения транспортной доступности.

Он также подчеркивает, что цифровые платформы способны взять на себя контроль, страхование и ответственность за частных перевозчиков, что повысит безопасность и эффективность работы.

В аналитической записке приводится аргумент, что частные водители на личных автомобилях особенно важны в периоды повышенного спроса или при сбоях общественного транспорта.

Численность таких самозанятых оценивается в 5 млн человек, что делает их значительным резервом для развития самозанятости и поступлений налога на профессиональный доход.

Литвинов считает, что нынешнее регулирование фактически создает неблагоприятные условия для легальной работы частных водителей и снижает потенциал компенсации провалов общественного транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 апреля в России произойдет ежегодный пересчет коэффициента бонус-малус, что снизит стоимость ОСАГО для автомобилистов без аварий. В 2026 году российский транспорт получит новую конфигурацию.