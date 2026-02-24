Российский фрегат выполнил артиллерийские стрельбы на учениях в Индии

Российский фрегат «Маршал Шапошников» провел серию артиллерийских стрельб на учениях «Милан-2026» в Бенгальском заливе, передает РИА «Новости».
В маневрах принимали участие корабли других стран, а роль условного противника исполнял буксируемый щит-мишень, средства воздушного нападения моделировались самолетами и световыми целями.
Экипаж фрегата использовал 100-миллиметровые артустановки А-190 и 30-миллиметровые пушки АК-630. Моряки поэтапно выполняли учебно-боевые задания, проходили участки с минной опасностью и поражали макеты мин артиллерией.
Кроме того, российские военные отработали противолодочные задачи и взаимодействие с палубной авиацией. Корабль прибыл на рейд индийского порта Вишакхапатнам 16 февраля, участвовал в смотре-параде и совершил деловой заход, после чего отправился на морской этап учений 21 февраля.
Учения «Милан» традиционно проходят в Индии раз в два года с 1995 года, в этом году российскую делегацию возглавил адмирал флота Александр Моисеев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в индийском порту Вишакхапатнам прошла торжественная церемония открытия международного учения «МИЛАН-2026».
Ранее фрегат Тихоокеанского флота России «Маршал Шапошников» прибыл в Индию для участия в этих учениях.