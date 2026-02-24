Эксперты сообщили о снижении стоимости ОСАГО с 1 апреля при отсутствии аварий

Tекст: Денис Тельманов

Стоимость полиса ОСАГО будет скорректирована в зависимости от обновленного коэффициента бонус-малус, сообщает РИА «Новости».

Глава Национальной страховой информационной системы Николай Галушин пояснил, что на КБМ влияет только аварийность водителя, а другие нарушения, такие как превышение скорости или неправильная парковка, не учитываются.

«На КБМ влияет только ДТП в тех случаях, когда вы являетесь виновной стороной», – напомнил он.

Галушин уточнил, что коэффициент бонус-малус пересчитывается раз в год 1 апреля, и если водитель не становился виновником аварии за отчетный период, его КБМ снижается.

Водителям рекомендуется заранее проверить свой коэффициент в личном кабинете на сайте НСИС и, в случае несоответствия данных, обратиться через онлайн-сервис.

Базовый КБМ для новичков составляет 1,17, а при длительной безаварийной езде он может снижаться до 0,46, что дает максимальную скидку на полис.

При высокой аварийности КБМ может вырасти до максимальных 3,92, что значительно увеличит стоимость страховки. По данным НСИС, КБМ ниже единицы имеют 91,76% автомобилистов, минимальный коэффициент – 31,13% водителей, а максимальный КБМ – менее 1% автомобилистов.

