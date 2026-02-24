Семь человек, включая четверых детей, пострадали в аварии в Батайске

Tекст: Денис Тельманов

Авария произошла ночью на пересечении улиц Луначарского и Фрунзе в Батайске, передает ТАСС. По сообщениям пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в ДТП участвовали автомобили Toyota, Volkswagen Polo и Skoda Fabia.

В результате происшествия семь человек, включая четырех детей, получили травмы различной степени тяжести. «В результате ДТП пострадали семь человек, из них четыре ребенка», – сообщили в МЧС.

Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Для ликвидации последствий аварии привлекли 18 человек и 7 единиц техники, из которых от МЧС России работали четыре сотрудника и одна спецмашина.

