    Чем грозит Мексике убийство наркобарона
    Die Weltwoche: ЕС повторяет ошибку вермахта в недооценке военной мощи России
    Международный паралимпийский комитет ответил на бойкот из-за допуска россиян
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    Захарова заявила о своевременности начала СВО против Киева
    Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России
    Словакия остановила поставки электричества на Украину
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    Украинцы массово искали поздравления с 23 февраля в интернете
    24 февраля 2026, 01:46 • Новости дня

    Развожаев сообщил о семи сбитых объектах над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ, системы ПВО уничтожили семь воздушных целей над морем в районе Северной стороны.

    Отражение атаки ВСУ продолжается в Севастополе, передает РИА «Новости». По словам губернатора Михаила Развожаева, силы ПВО сбили семь воздушных целей в районе Северной стороны города над морем. В городе действует воздушная тревога.

    «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито семь воздушных целей в районе Северной стороны над морем», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Губернатор отметил, что по данным спасательных служб, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Он призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Михаил Развожаев сообщил об активной работе систем противовоздушной обороны над городом и уничтожении двух целей, а также был объявлен сигнал воздушной тревоги.

    В Севастополе отразили массированный налет беспилотников, повреждены жилые дома и ранена пожилая местная жительница. В результате атаки украинских беспилотников в Севастополе погиб мужчина.

    23 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    Мошенники начали мстить россиянам за провал афер

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонные аферисты, столкнувшись с отказом, начали мстить россиянам с помощью массовых рассылок и небольших переводов с провокационными комментариями, сообщили специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA).

    Мошенники начали применять новые методы против россиян, которые отказались выдать личные данные или коды из СМС, передает Lenta.ru со ссылкой на экспертов сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО. После неудачных попыток обмана злоумышленники нередко начинают мстить, используя дешевые, но неприятные способы давления.

    Одним из популярных методов стала атака СМС-бомбингом: на телефон жертвы поступает лавина сообщений и звонков с различных онлайн-сервисов, что становится возможным из-за уязвимостей в механизмах регистрации и обратной связи ряда компаний. Эксперты отмечают, что прямой угрозы для пользователя такие рассылки не несут, однако негативно влияют на имидж брендов, чьи сервисы используются для спама.

    Гораздо опаснее, по словам специалистов, другая тактика: мелкие переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с провокационными подписями, например, «за наркотики» или «за продажу карты». В этом случае риск серьезнее: автоматизированные системы банков могут блокировать счета жертвы для выяснения обстоятельств подозрительных операций, чем и пользуются мошенники.

    Эксперты подчеркивают, что россияне научились лучше распознавать стандартные мошеннические сценарии, когда преступники звонят под видом курьеров, мастеров или сотрудников поликлиник и инвестиционных компаний. В ответ на отказ сообщать коды злоумышленники все чаще переходят к агрессивным ответным шагам, чтобы создать жертве дополнительные проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне получили новую волну фишинговых сообщений с предложением отменить якобы найденные скрытые подписки, где ссылка ведет на поддельный банковский сайт. Мошенники часто используют слова, вызывающие тревогу, поэтому в таких случаях рекомендуется прервать разговор.

    23 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «На мой взгляд, НАТО должно смотреть на «Орешник» как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Этим заявлением глава киевского режима отреагировал на новости о размещении комплекса на территории Белоруссии.

    В декабре «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.

    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    23 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель не смог убедить Вашингтон и «Большую семерку» ввести полный запрет на транспортировку и обслуживание танкеров с российским черным золотом.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках 20-го пакета санкций, сообщает ТАСС. Вашингтон отказался брать обязательства по синхронизации ограничений, хотя и не исключил введения собственных мер в будущем.

    «ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров», – заявил дипломатический источник. По его словам, партнеры из «семерки» пока лишь допустили возможность присоединения к рестрикциям, но твердых обещаний не дали.

    Ситуацию осложняют и внутренние разногласия, поскольку Венгрия пообещала заблокировать весь пакет целиком из-за остановки Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба». Будапешт требует от европейских чиновников срочных мер для возобновления прокачки ресурсов через территорию Украины.

    Эксперты предупреждают, что новые санкции могут создать правовую основу для досмотров судов, что несет угрозу военного столкновения на море. Несмотря на противоречия, утверждение ограничений ожидается к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена обосновать юридически перехват танкеров с российской нефтью.

    Будапешт планирует заменить временно поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт через Хорватию. Французские власти отпустили задержанное судно после громкой политической акции.

    23 февраля 2026, 16:34 • Новости дня
    Грузия накануне годовщины начала СВО заявила о поддержке суверенитета Украины
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия накануне четвертой годовщины начала СВО заявила о безоговорочной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, находящаяся с визитом в Женеве, заявила, что военная операция России привела к «огромным страданиям, вынужденным переселениям и разрушениям».

    «Грузия подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказала она, сообщает телекомпания «Имеди».

    По словам Маки Бочоришвили, «необходимо защищать основанный на принципах ООН мировой порядок, необходимо нести ответственность за нарушение международного права».

    После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии из-за отказа Тбилиси ввести прямые санкции против Москвы, открыть «второй фронт» и организованно отправить на Украину добровольцев. Только недавно Киев принял решение вернуть в Тбилиси посла.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский проводит по отношению к Грузии и ее народу открыто враждебную политику.

    «Власти Украины и конкретно ее президент проявляют неблагодарность к народу Грузии. Президент Владимир Зеленский открыто проводит враждебную политику по отношению к Грузии и ее народу», – заявил Шалва Папуашвили.

    После начала СВО Грузия приняла около тридцати тысяч украинских беженцев.

    23 февраля 2026, 09:13 • Новости дня
    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жесткая линия, занятая российской делегацией на переговорах в Женеве, привела к эмоциональному всплеску и нецензурным высказываниям Владимира Зеленского в публичных заявлениях, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Владимир Зеленский был шокирован твердым курсом России на переговорах в Женеве, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости». По его словам, глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил на встрече с представителями США и Украины, что Россия не намерена идти на уступки.

    Аналитик подчеркнул, что столь жесткая позиция России стала неожиданностью для украинцев, что объясняет «невероятно грубые и резкие высказывания Зеленского» в интервью для Axios и Пирса Моргана. Меркурис отметил, что Зеленский в своих заявлениях злоупотреблял нецензурной лексикой, и это отражало потрясение украинской стороны.

    Эксперт добавил, что ни у Зеленского, ни у украинских переговорщиков не было оснований ожидать уступок России. Во время личной встречи после официальных переговоров Мединский ясно дал понять, что озвученная на заседаниях позиция России является окончательной. Меркурис заключил, что сейчас нет причин ожидать изменений в позиции российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «адским финалом» происходящее с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который все чаще прибегает к оскорблениям и ругани.

    Владимир Зеленский заявил, что итоги переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать достаточными. Глава киевского режима потребовал составить стратегию боевых действий на ближайшие три года из-за провала переговоров.

    23 февраля 2026, 15:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что на протяжении двух лет жил в бункере.

    Владимир Зеленский в интервью AFP признался, что два года жил в бункере, сообщают «Вести». Он уточнил, что сейчас уже не проживает там постоянно. Однако он спускается в убежище во время объявления воздушных тревог.

    «Я жил два года в бункере», – сказал Зеленский. По его словам, на работу он при этом всегда ходил в офис президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский телеканал CNN заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пережил не меньше двенадцати покушений, а так называемые русские агенты снимали квартиры рядом с ним.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не способна вернуть границы 1991 года. Жесткая линия российской делегации на переговорах в Женеве привела к эмоциональному всплеску и нецензурным высказываниям Зеленского, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    23 февраля 2026, 18:39 • Новости дня
    Международный паралимпийский комитет ответил на бойкот из-за допуска россиян

    @ IMAGO/Marc John/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Международный паралимпийский комите (IPC) не пересмотрит решение о допуске российских спортсменов к Играм с национальной символикой, несмотря на угрозы бойкота, заявил президент организации Эндрю Парсонс.

    Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх с национальной символикой не будет отменено ни советом директоров, ни им лично, передает РИА «Новости».

    Это заявление прозвучало на пресс-конференции, на которой Парсонс отметил, что организация придерживается принципа всеобщего участия и разнообразия.

    Министерство иностранных дел и министерство молодежи и спорта Украины ранее выпустили совместное заявление о намерении бойкотировать Паралимпиаду, если решение о допуске россиян и белорусов не будет пересмотрено. Позже аналогичное решение озвучил и Паралимпийский комитет Чехии, заявив, что их команда пропустит церемонию открытия в Италии.

    Парсонс подчеркнул, что IPC призывает представителей всех стран к участию в Играх, однако уважает решение тех, кто выбрал бойкот. Он выразил желание донести до украинской стороны послание о важности инклюзивности и разнообразия на Паралимпиаде.

    В сентябре 2023 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Российские спортсмены смогут выступать под национальным флагом и с исполнением гимна на предстоящей Паралимпиаде, которая пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, fмериканский спецпосланник Паоло Замполли выступил за возвращение флага и гимна России на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о политизации спорта из-за заявлений Киева о паралимпийцах из России.

    23 февраля 2026, 17:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о свидетелях разговора с «извинениями Лукашенко»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наличии свидетелей телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2022 году, в ходе которого, по его словам, белорусский лидер якобы приносил извинения.

    О наличии свидетелей телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2022 году заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает РБК.

    По словам Зеленского, Лукашенко якобы приносил извинения и предлагал нанести ответный удар по белорусской территории, опасаясь возможных действий со стороны Украины.

    Зеленский отметил, что Лукашенко в ходе беседы якобы предложил нанести удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Гомельской области, и сам был напуган возможными действиями Киева. Зеленский подчеркнул: «Он извинялся, и он очень боялся, что мы нанесем удары. И он сам сказал: «Ну давайте, наносите по заводу ответный удар».

    Подробности разговора Зеленский впервые озвучил в январе прошлого года в интервью Лексу Фридману, указав, что разговор состоялся в феврале 2022 года, а Лукашенко настаивал на своей непричастности к военной операции.

    Позднее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слова Зеленского, заявив, что белорусский президент не приносил извинений, а беседа состоялась из-за эмоциональной реакции сына Лукашенко Николая, который имел контакт с Зеленским. По словам Эйсмонт, Лукашенко лишь рекомендовал начать переговоры.

    Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против Александра Лукашенко из-за размещения российского комплекса «Орешник».

    Зеленский также подписал указ, запрещающий белорусским судам заходить в территориальные воды и порты на Украине.

    23 февраля 2026, 03:20 • Новости дня
    Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны
    @ Nicolas Coupe/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Кирилл Дмитриев назвал появление в Лувре фотографии с в раме с изображением задержания члена британской королевской семьи принца Эндрю символом заката монархии в Британии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию портала Politics UK, разместившего фото из Лувра с изображением экс-принцем Эндрю в момент задержания, передает ТАСС. «Конец британской короны», – написал он на своей странице в соцсети Х.

    На полотне, выставленном активистами в парижском музее, бывший член королевской семьи изображен крупным планом на заднем сиденье автомобиля.

    Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля в свой 66-й день рождения и доставлен в полицию для допроса по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

    Правоохранители проверяют информацию о передаче конфиденциальных сведений американскому финансисту Джеффри Эпштейну в период работы принца спецпредставителем по торговле.

    Позже фигуранта отпустили без предъявления обвинений, однако следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать положение члена британской королевской семьи.

    Британские правоохранители планируют завершить обыски по делу о связях Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном к началу новой недели.

    Король Карл III разрешил сотрудникам дворца предоставить полиции доступ к документам бывшего принца. Биограф Эндрю Мортон предрек снижение влияния монархии из-за этого скандала.

    23 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала
    @ vk.com/Михаил Негматов

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор «Ахмата» Михаил Негматов расстался с платиновой звездой ЧВК «Вагнер», после того как ему предъявили обвинения в неправомерном ношении редкой награды.

    Видео с передачей флага и отсутствием наград на пиджаке Михаила Негматова было опубликовано в Telegram-канале ZVO. Как видно на записи, военкор «Ахмата» передает флаг из зоны боевых действий, а на лацкане его пиджака присутствует только значок с буквой Z, символизирующий поддержку спецоперации.

    В феврале Негматова обвинили в том, что он незаконно носил одну из самых высоких наград ЧВК «Вагнер» – платиновую звезду героя. Эта медаль вручалась только нескольким десяткам человек за особые заслуги перед ЧВК.

    Позднее появились сведения, что Негматова мог наградить один из «слившихся» с СВО командиров, который непродолжительное время состоял в «Вагнере».

    23 февраля 2026, 13:41 • Новости дня
    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США

    Американист Дудаков: За захватом Эль Менчо последует межклановая грызня в Мексике

    @ Stringer/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Штаты давно требуют от Мексики активной борьбы с наркокартелями. На этом фоне президент страны попыталась показать Дональду Трампу, что Мехико способен самостоятельно противостоять группировкам, а введение американской армии не требуется, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Мексике разгорелись беспорядки после захвата наркобарона, известного как Эль Менчо.

    «Вялотекущая война между наркокартелями и правительством в Мексике длится уже много лет. Сейчас же мы наблюдаем эскалацию этого противостояния. И на то есть несколько причин», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Первая причина – это давление США. Вашингтон требует от нынешних властей Мексики более активной войны с картелями. Напомню, не так давно американцы арестовывали наркобарона, известного как Эль Чапо, а также пытались бороться с другими лидерами незаконных формирований», – продолжил спикер.

    «Теперь же мексиканская армия провела самостоятельную операцию, в рамках которой уничтожила предводителя одного из влиятельнейших картелей страны. И да, Штаты сейчас активно поздравляют Мехико, однако на деле нельзя говорить о распаде группировки», – замечает аналитик.

    За ликвидацией последует обострение «межклановой грызни» между картелями, а также между группировками и федеральной армией и полицией. «Тут надо понимать, что на стороне баронов десятки, если не сотни тысяч бойцов с достаточно неплохим вооружением. Поэтому противостоять центру они могут довольно долго», – считает эксперт.

    На этом фоне возникает вопрос: какой будет реакция американцев. «Конфронтация будет происходить в приграничных с США штатах Мексики. И как мы знаем, Дональд Трамп неоднократно угрожал перейти к военной операции против картелей на севере страны. Так что велик риск того, что противостояние превратится в вялотекущую партизанскую войну, когда мексиканские наркоторговцы будут дронами бить по американским военным», – рассуждает американист.

    Он также обратил внимание на то, что власти Мексики крайне негативно относятся к перспективе введения американских войск на территорию страны.

    «Также нынешнюю операцию мексиканских властей я бы рассматривал как попытку местного президента Клаудии Шейнбаум показать Трампу, что страна способна противостоять наркокартелям и без участия Вашингтона. Не факт, что тактика сработает. Тем более что взаимоотношения стран сейчас проживают довольно натянутый период», – заключил Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что ликвидация наркобарона, главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, является «великим событием» для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира.

    «Хорошие парни сильнее плохих парней. Хороших больше, чем плохих. Поздравления силам правопорядка великой мексиканской нации», – написал он в своих соцсетях. Он также указал на «большую печаль и обеспокоенность» на фоне беспорядков, вспыхнувших в стране.

    Напомним, в пяти штатах Мексики начались поджоги автомобилей и блокирование дорог на фоне слухов о ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско». Российским гражданам посоветовали временно отказаться от поездок в штат Халиско из-за массовых беспорядков.

    Тем временем The Wall Street Journal пишет, что у CJNG существовал план реагирования на нарушение так называемых красных линий, к которым относится гибель руководителя Эль Менчо. Исследователь Совета по международным отношениям Уилл Фриман заявил: «Они дают продуманный ответ, когда штат пересекает эти линии. Это показывает, что план был разработан».

    WSJ отмечает, что картель CJNG функционировал в бедных районах Мексики как альтернативное правительство, раздавая еду и медикаменты в регионах, где центральные власти практически не контролируют ситуацию. Группировка применяет подобные меры для поддержания влияния и лояльности населения.

    23 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта могут отказаться от поездки в Киев, пишет Politico.

    Основная причина – неспособность Евросоюза согласовать новый, двадцатый пакет санкций против России, а также задержка с утверждением финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро, пишет Politico, передает «Российская газета».

    Как сообщает издание, изначально фон дер Ляйен и Кошта собирались приехать на Украину с конкретными «подарками», включая пакет рестрикций и обещание кредита. «Но теперь эта пара может появиться в украинской столице с пустыми руками», – говорится в материале.

    Европейские дипломаты отмечают, что главы МИД стран ЕС вряд ли смогут согласовать новые санкции на ближайшей встрече в понедельник. При этом, несмотря на оптимизм главы европейской дипломатии Каи Каллас, в Брюсселе признают, что одобрение мер, скорее всего, произойдет позже, уже после намеченной поездки высокопоставленных представителей ЕС.

    Ранее Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    До этого она заявила, что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    На прошлой неделе переговоры представителей ЕС по введению 20-го пакета санкций против России завершились без результата.

    23 февраля 2026, 13:30 • Новости дня
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас призвала министров иностранных дел стран ЕС обсуждать вопрос о сокращении российской армии.

    Каллас заявила, что «если обсуждаются ограничения в отношении армии Украины, то аналогичные ограничения должны касаться и России», передает ТАСС. На вопрос украинских журналистов о том, какой численности должна быть российская армия, Каллас ответила, что не может дать конкретных цифр, отметив, что этот вопрос «не к ней».

    Каллас подчеркнула, что Евросоюз должен сформулировать единые требования к России в ходе переговоров по Украине. «Мы должны также требовать уступок на переговорах со стороны России», – сказала она. По ее мнению, важно не столько, кто ведет переговоры с Россией, сколько то, какие требования будет выдвигать ЕС. Она считает, что Европа должна требовать от Москвы максимум, чтобы получить хоть какие-то уступки.

    Кроме того, Каллас сообщила, что министры обсудят 20-й пакет антироссийских санкций, однако не ожидает серьезного прогресса в этом вопросе. Также на встрече планируется рассмотреть вопрос финансирования Киева на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, но, по словам Каллас, Брюссель пока не смог согласовать этот пакет поддержки.

    Напомним, Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    В ноябре она заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    23 февраля 2026, 04:44 • Новости дня
    Жертвы подмены детей в роддоме Приморья дошли до Верховного суда

    Tекст: Денис Тельманов

    Две семьи из Приморья, чьих сыновей перепутали в роддоме Лесозаводска, решили добиваться многомиллионной компенсации через высшую судебную инстанцию.

    Адвокат пострадавших Александр Зорин сообщил, что документы для гражданского дела уже подготовлены, передает ТАСС.

    Юрист уточнил планы истцов относительно дальнейших действий. «Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля», – заявил правозащитник.

    Факт подмены младенцев в 1989 году подтвердился благодаря генетической экспертизе. ДНК-тест выявил, что мальчиков из семей Семеновых и Москальковых по ошибке поменяли местами сотрудники медицинского учреждения.

    Пострадавшие, включая самих подмененных мужчин и их биологических родителей, подали иски к Минфину, Минздраву и региональным властям. Они требуют выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей, однако суды предыдущих инстанций в удовлетворении требований отказали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Кстово врачи не смогли спасти полуторамесячного мальчика. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска. В Новокузнецке решили закрыть родильное отделение после смерти девяти младенцев.

    23 февраля 2026, 10:30 • Новости дня
    Генерал заявил о возможности провокации Запада на границе России

    Генерал Липовой: Запад может сымитировать нападение России на границе с НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны могут спровоцировать конфликт с Россией, переодев своих военных в российскую форму и организовав провокацию на границе России и НАТО, заявил председатель президиума «Офицеров России» генерал-майор Сергей Липовой.

    По словам Липового, война может начаться лишь в случае масштабной провокации против России на границе с НАТО, передает ТАСС.

    Он отметил, что в районе Калининграда уже замечались учения на полигонах в странах Прибалтики, где подразделения были экипированы в российскую военную форму и использовали российскую технику, имитируя наступательные действия, напоминающие провокации.

    Генерал-майор подчеркнул, что российская разведка располагает абсолютно точной информацией о разработке западными странами подобных сценариев.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал провокации вокруг Калининграда самоубийством для инициаторов.

    Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

