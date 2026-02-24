Большинство жителей Нидерландов выразили недоверие новому правительству

Tекст: Денис Тельманов

Опрос, проведенный порталом Hart van Nederland, результаты которого были опубликованы после официальной церемонии приведения нового кабмина к присяге, показал, что только тридцать четыре процента респондентов доверяют новому правительству, сообщает ТАСС.

В среднем новый кабинет министров получил оценку 4,1 балла по десятибалльной шкале доверия, тогда как предыдущее правительство на старте получало 5,2 балла. Даже сторонники коалиции, находящейся у власти, оценили уровень доверия в 5,7 балла из десяти.

Уровень доверия к новому премьер-министру Робу Йеттену оказался чуть выше: сорок процентов опрошенных выразили ему доверие, а средняя оценка составила 4,3 балла. Среди избирателей партий коалиции этот показатель достиг шести баллов.

По данным портала, общественные ожидания от нового кабмина остаются низкими, поскольку коалиция не располагает большинством в парламенте и зависит от оппозиции. Семьдесят пять процентов участников опроса считают, что правительство уйдет в отставку досрочно, а тридцать семь процентов прогнозируют падение кабмина в течение года. Лишь десять процентов респондентов уверены, что кабинет отработает полный срок.

Уровень доверия к правительству заметно различается по регионам страны: в Гронингене доверие выразили только четырнадцать процентов, во Флеволанде и Фрисландии показатели также низкие. В Гелдерланде, Дренте и Северной Голландии доверие чуть выше, но скепсис преобладает и там.

Опрос проводился двадцать третьего февраля среди примерно двух тысяч человек с погрешностью 2,2 процентного пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония вступления в должность нового кабинета министров Нидерландов сопровождалась акцией протеста, участники которой перекрыли подъезд к королевской резиденции.

Госслужащие Нидерландов в первый день заседания Совета мира в Гааге провели акцию протеста против израильской политики в секторе Газа.

Посол России в Гааге Владимир Тарабрин заявил, что отношения России и Нидерландов достигли самой низкой точки за всю современную историю, а сотрудничество между странами было разорвано практически по всем направлениям, включая экономику, культуру и науку.