Костин: Промышленная повестка ЕР нацелена на суверенитет страны и благополучие граждан

«Развитие промышленности и подготовка кадров для нее стали одним из приоритетных направлений работы форума «Единой России». Этот выбор объясняется их важностью для избирателя, каждого гражданина и российского общества в целом», – отметил Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

По его словам, современное конкурентоспособное промышленное производство – это основа экономики. «От его состояния зависят многие принципиальные вопросы: от обороноспособности и технологического суверенитета до уровня и качества жизни людей. Именно поэтому развитие промышленности всегда находится в центре внимания партии власти – как на уровне программной работы, так и в части практических действий законодательной и исполнительной власти», – указал он.

Подобные форумы, как пояснил политолог, это формат, в котором «Единая Россия» отчитывается перед гражданами о результатах работы за прошедшую пятилетку. Одновременно в широком диалоге с гражданским обществом, представителями промышленных предприятий, учеными и экономистами определяются приоритетные задачи на следующие пять лет.

«В нынешнем выборном цикле председатель партии Дмитрий Медведев предложил вывести многовекторное взаимодействие на новый уровень. К совместной работе над программой пригласили представителей основных профессиональных сообществ, крупных социальных групп и лидеров общественного мнения. По сути, экспертный совет стал программным штабом «Единой России». Его задача – проанализировать все поступающие предложения в народную программу на 2026–2031 годы, выделить приоритеты и предложить план их реализации», – пояснил он.

Собеседник также пояснил, что программа ЕР будет отличаться от других партий «своим статусом осевого документа партии власти». «Она составляется с пониманием ответственности за реализуемость всех предвыборных обещаний. Кроме того, в текущем политическом сезоне будет принята большая программа, которая отразит видение партии того, какой должна быть Россия в XXI веке», – резюмировал собеседник.

Ранее «Единая Россия» провела в Екатеринбурге первый окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», посвященный развитию промышленности. Среди участников были представители власти всех регионов УрФО, главы предприятий, депутаты Госдумы, сенаторы, координаторы партийных проектов и другие, сообщает пресс-служба партии.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев напомнил, что партия была инициатором десятков законов, касающихся промышленности. По его словам, за время действия народной программы в развитие промышленности направили более 300 млрд рублей, свыше 100 млрд – на программу «Профессионалитет», 40 млрд – на создание инженерных школ в вузах.

Он отметил важность расширения производства композитных материалов, возвращения России в мировое гражданское авиастроение, рост доли российского оборудования в нефтегазовой отрасли, развития уникального вооружения для армии, создания Центра беспилотных систем и технологий.

Первый вице-премьер Денис Мантуров в свою очередь сообщил, что в рамках народной программы «Единой России» создано около 120 индустриальных и технопарков. По его словам, с 2021 года поддержано почти 4,5 тыс. проектов на 160 млрд рублей. Акцент сделан на восстановлении исторических регионов, где возобновлена работа более 250 предприятий.

Импульс к развитию получила регуляционная индустрия: она представлена почти тысячей предприятий, которые за пять лет вывели на рынок более 300 новых технических решений.

«В рамках проекта «Профессионалитет» сформировано 158 образовательно-производственных кластеров. При вузах создано более 40 передовых инженерных школ технического профиля», – напомнил вице-премьер.

Он отметил важность обеспечения продовольственной безопасности, а также внедрение в производство высокотехнологичных станков и промышленных роботов, от чего зависит переход к экономике высоких зарплат.

Итоги работы партия подведет на восьми окружных форумах, а также соберет предложения, которые войдут в будущую программу «Единой России» на парламентских выборах – в ней впервые появится раздел, посвященный промышленности и технологическому суверенитету. Каждый желающий может внести предложения в народную программу партии на сайте: естьрезультат.рф.

