Медведев напомнил о въезде российских военных в Европу без виз в 1812 и 1945 годах

Tекст: Денис Тельманов

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о возможности введения запрета на въезд российских военнослужащих в Шенгенскую зону, передает РИА «Новости».

Медведев отметил, что «они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году». По его словам, работа Каллас по запрету въезда для бывших российских военнослужащих не является серьезной потерей для российских бойцов.

Медведев также поздравил с Днем защитника Отечества. Ранее Каллас заявила, что работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих не могли въехать в Шенгенскую зону.

Дмитрий Медведев подчеркнул важность сохранения жизни военнослужащих и отметил значимость цены победы для страны. Россия стала мировым лидером в сфере беспилотной авиации благодаря развитию отрасли во время спецоперации на Украине.

