    23 февраля 2026, 22:10 • Новости дня

    МИД: Россия решительно призывает США освободить Мадуро

    Tекст: Вера Басилая

    Россия решительно призывает США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, выступает за уважение суверенитета страны, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН.

    По словам Любинского, Россия неизменно выступает за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий, передает РИА «Новости».

    В то же время Россия поддерживает легитимные власти Венесуэлы в защите суверенитета, заявил Любинский.

    Он также отметил, что Венесуэле должны гарантировано предоставить право самостоятельно определять свою судьбу.

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия США по захвату Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США.

    22 февраля 2026, 23:37 • Новости дня
    Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК

    Российские спортсмены прошли в параде на закрытии Олимпийских игр

    Tекст: Денис Тельманов

    Спортсмены из России вышли на арену в Вероне во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года без таблички и нейтрального флага. Ранее руководство Международного олимпийского комитета заявляло, что россияне смогут присутствовать на стадионе лишь в качестве зрителей.

    Российские спортсмены в нейтральном статусе вышли на арену в итальянской Вероне во время церемонии закрытия Олимпийских игр, но без таблички и нейтрального флага, передает ТАСС.

    В праздничном шествии заметили лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, а также фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Вместе с ними прошел ски-альпинист Никита Филиппов, ставший серебряным призером турнира.

    Примечательно, что ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс говорил о невозможности участия россиян в параде. По его словам, атлетам разрешалось лишь присутствовать на стадионе в качестве зрителей.

    Всего в Играх участвовали 13 спортсменов из России, выступавших только в личных дисциплинах. Их награды не отображались в медальной таблице.

    Победу в общекомандном зачете на Олимпиаде одержала сборная Норвегии с 18 золотыми наградами.

    23 февраля 2026, 13:30 • Новости дня
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас призвала министров иностранных дел стран ЕС обсуждать вопрос о сокращении российской армии.

    Каллас заявила, что «если обсуждаются ограничения в отношении армии Украины, то аналогичные ограничения должны касаться и России», передает ТАСС. На вопрос украинских журналистов о том, какой численности должна быть российская армия, Каллас ответила, что не может дать конкретных цифр, отметив, что этот вопрос «не к ней».

    Каллас подчеркнула, что Евросоюз должен сформулировать единые требования к России в ходе переговоров по Украине. «Мы должны также требовать уступок на переговорах со стороны России», – сказала она. По ее мнению, важно не столько, кто ведет переговоры с Россией, сколько то, какие требования будет выдвигать ЕС. Она считает, что Европа должна требовать от Москвы максимум, чтобы получить хоть какие-то уступки.

    Кроме того, Каллас сообщила, что министры обсудят 20-й пакет антироссийских санкций, однако не ожидает серьезного прогресса в этом вопросе. Также на встрече планируется рассмотреть вопрос финансирования Киева на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, но, по словам Каллас, Брюссель пока не смог согласовать этот пакет поддержки.

    Напомним, Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    В ноябре она заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    23 февраля 2026, 04:44 • Новости дня
    Жертвы подмены детей в роддоме Приморья дошли до Верховного суда

    Пострадавшие от подмены детей в Приморье направились в Верховный суд России

    Tекст: Денис Тельманов

    Две семьи из Приморья, чьих сыновей перепутали в роддоме Лесозаводска, решили добиваться многомиллионной компенсации через высшую судебную инстанцию.

    Адвокат пострадавших Александр Зорин сообщил, что документы для гражданского дела уже подготовлены, передает ТАСС.

    Юрист уточнил планы истцов относительно дальнейших действий. «Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля», – заявил правозащитник.

    Факт подмены младенцев в 1989 году подтвердился благодаря генетической экспертизе. ДНК-тест выявил, что мальчиков из семей Семеновых и Москальковых по ошибке поменяли местами сотрудники медицинского учреждения.

    Пострадавшие, включая самих подмененных мужчин и их биологических родителей, подали иски к Минфину, Минздраву и региональным властям. Они требуют выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей, однако суды предыдущих инстанций в удовлетворении требований отказали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Кстово врачи не смогли спасти полуторамесячного мальчика. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска. В Новокузнецке решили закрыть родильное отделение после смерти девяти младенцев.

    23 февраля 2026, 13:50 • Новости дня
    Медведев: Россия на переговорах озвучила позицию по территориям
    Медведев: Россия на переговорах озвучила позицию по территориям
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации.

    Медведев подчеркнул, что российская сторона предъявила свою позицию, сформулированную президентом России, по самым существенным вопросам, включая территории, параметры демилитаризации и другие важные аспекты, передает ТАСС. По его словам, украинская сторона сейчас только воспринимает эти предложения, но ответа пока не дала.

    Политик отметил, что существует договоренность о неразглашении результатов переговорного процесса. «У нас есть договоренность: мы результаты текущих переговоров не разглашаем», – заявил Медведев.

    На прошлой неделе в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Ранее экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине.

    23 февраля 2026, 17:23 • Новости дня
    Die Weltwoche: ЕС недооценивает военную мощь России, как вермахт
    Die Weltwoche: ЕС недооценивает военную мощь России, как вермахт
    @ Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель, подобно руководству вермахта (вооруженные силы нацистской Германии), продолжает недооценивать военный потенциал России, заявил шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель.

    В своей авторской статье шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель сравнил современные оценки Евросоюза с заблуждением вермахта летом 1942 года, когда немецкое командование было уверено в победе над Россией, передает ТАСС.

    Кеппель подчеркнул, что в Брюсселе сохраняют надежду на ослабление России и победу Украины, несмотря на четыре года конфликта. По его словам, такие ожидания игнорируют реальные возможности российской армии и демонстрируют повторяющуюся ошибку недооценки России в военном отношении.

    Журналист напомнил, что уроки истории часто остаются невыученными, и задался вопросом, не повторяют ли нынешние европейские политики ошибку своих предшественников. Кеппель считает, что подобные заблуждения в конечном итоге могут дорого обойтись Евросоюзу.

    Генсек НАТО Марк Рютте и Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине.

    Представитель Еврокомиссии Андрюс Кубилюс призывал европейских чиновников более серьезно относиться к оценке возможностей России.

    23 февраля 2026, 11:30 • Новости дня
    Названы ключевые изменения в сфере личных финансов россиян с марта
    Названы ключевые изменения в сфере личных финансов россиян с марта
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 марта 2026 года в России вступят в силу сразу несколько важных изменений, которые коснутся личных финансов граждан.

    Среди ключевых новшеств – новые правила для микрофинансовых организаций, запрет автоматических списаний за онлайн-подписки с отвязанных карт, обновление порядка авиаперевозок и бронирования гостиниц, а также изменение метода расчета алиментов при назначении единого пособия для семей с детьми, передает РБК.

    Так, с 1 марта онлайн-сервисы не смогут списывать деньги с банковских карт за подписки без явного согласия клиента. Теперь любое автоматическое списание невозможно, если карта отвязана, подписка отменена или реквизиты не подтверждены. Сервисы также обязаны заранее уведомлять пользователей о продлении подписок.

    Для оформления микрозайма онлайн потребуется пройти биометрическую идентификацию через Единую биометрическую систему. Без сдачи необходимых данных получение микрокредита в МФО станет невозможным, однако при личном визите биометрия не понадобится. На рынке микрофинансирования эту реформу встречают настороженно из-за недостаточного наполнения базы ЕБС, что может осложнить доступ к займам для миллионов россиян.

    В сфере авиаперевозок электронный посадочный талон теперь приравнивается к бумажному, а обязанности авиакомпаний по предоставлению воды, питания и проживания при задержках стали четко регламентированы. Новые критерии для вынужденного возврата билетов позволяют пассажирам вернуть деньги в случае задержки рейса более 30 минут, вылета раньше времени или по болезни родственника.

    С 1 марта новые правила бронирования гостиниц и хостелов позволяют туристам получить всю предоплату при отмене брони до дня заезда, а заселяться можно будет по водительским правам или через Госуслуги. Агрегаторы смогут работать только с объектами, внесенными в реестр, а гостиница вправе отказать в заселении при условии полного возврата средств.

    Наконец, при назначении единого пособия на детей алименты будут рассчитываться исходя из средней зарплаты по региону за прошлый год, а не по МРОТ, что изменит критерии нуждаемости для семей. Новый порядок направлен на борьбу с фиктивными разводами и стимулирование официального оформления алиментных обязательств через нотариуса или суд.

    Ранее юрист Новикова рассказала об увеличении алиментов на детей в 2026 году.

    23 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, на заседании совета глав МИД стран-участниц Евросоюза был раскрыт «шокирующий факт» сотрудничества украинской стороны с Европейской комиссией во главе с Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что именно этот сговор привел к блокированию поставок российской нефти по «Дружбе». Министр отметил, что информация о достигнутой договоренности между Киевом и Брюсселем, ранее считавшаяся неподтвержденной, теперь окончательно доказана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    23 февраля 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовами военнослужащих Сил специальных операций, которые погибли при исполнении служебного долга, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, встреча прошла в Кремле и была приурочена ко Дню защитников Отечества, передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», – сказал Песков.

    В понедельник Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле. После церемонии президент пообщался с героями спецоперации на Украине за бокалом шампанского.

    23 февраля 2026, 19:19 • Новости дня
    ЕС решил сократить диппредставительство России до 40 дипломатов

    Каллас сообщила о сокращении диппредставительства России при ЕС до 40 дипломатов

    ЕС решил сократить диппредставительство России до 40 дипломатов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Штат российского дипломатического представительства при Европейском союзе будет ограничен 40 сотрудниками, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Решение о сокращении штата российского дипломатического представительства при Европейском союзе до 40 человек было объявлено главой дипломатии ЕС Кайей Каллас, передает РИА «Новости».

    По ее словам, данное ограничение касается именно количества дипломатов, официально аккредитованных при ЕС.

    Она отметила, что ЕК работает с Венгрией и Словакией для разблокирования 20-го пакета санкций против России. Каллас уточнила, что взаимодействие с коллегами ведется на разных уровнях, чтобы ускорить принятие новых санкционных мер.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Совет Евросоюза ввел новые санкции против восьми российских представителей силовых структур, судей и сотрудников пенитенциарной системы.

    Обсуждение 20 пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против чего выступают Греция и Мальта.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС.

    23 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против восьми российских силовиков и судей
    ЕС ввел санкции против восьми российских силовиков и судей
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза ввел новые санкции против восьми российских представителей силовых структур, судей и сотрудников пенитенциарной системы.

    Решение принято вне рамок 20-го пакета санкций, согласование которого пока не завершено, передает ТАСС.

    В санкционный список включены два судьи, прокурор, следователь, а также четыре руководителя исправительных колоний и следственных изоляторов. Санкции, по заявлениям Брюсселя, связаны с так называемыми нарушениями прав человека.

    Меры предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и блокировку активов на территории Европы.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС.

    Напомним, ЕС продлил действие экономических санкций в отношении России до 24 февраля 2027 года.

    23 февраля 2026, 20:43 • Новости дня
    Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России

    Каллас в «список уступок» от России потребовала полный вывод войск

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила требования к России, среди которых выделяется «полный вывод войск» со всех якобы оккупированных территорий.

    Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе заявила, что передала странам ЕС документ со «списком уступок», которых Евросоюз требует от России, передает ТАСС.

    По словам Каллас, на первом месте среди этих требований стоит вывод российских войск с территорий, которые, по ее словам, Россия «оккупировала», включая Молдавию и Грузию.

    Обязательства по выводу российских войск с советских баз в Грузии и Приднестровье были утверждены на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Эти договоренности были частью соглашения, по которому Россия согласилась на определенные уступки в обмен на ратификацию странами НАТО адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе, предусматривающего ограничения на перемещение российских войск по собственной территории.

    Однако уже в 2001 году страны НАТО приостановили процесс ратификации договора и не реализовали его полностью. Россия долгое время выполняла свои обязательства, завершив вывод баз из Грузии к началу 2008 года. Через полгода после этого Грузия при поддержке НАТО напала на Южную Осетию, что привело к военной операции России и признанию независимости Южной Осетии и Абхазии.

    Ранее Кая Каллас призвала министров Евросоюза требовать сокращения армии России.

    Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включая сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    23 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    ЕС продлил санкции против России

    ЕС продлил санкции против России до 2027 года

    ЕС продлил санкции против России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) официально продлил действие экономических санкций в отношении России.

    Ограничения будут действовать до 24 февраля 2027 года, передает РИА «Новости». Решение о продлении санкций опубликовано на сайте Официального журнала ЕС.

    «В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата «24 февраля 2026 года» заменяется на «24 февраля 2027 года», – говорится в документе.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто объявил, что Венгрия будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

    23 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин: Дети погибших героев – дети всей России
    Путин: Дети погибших героев – дети всей России
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что забота о детях погибших героев – ответственность всей страны, а не только семей.

    Он обратился к вдовам российских спецназовцев, которые погибли при исполнении, отметив важность поддержки и дополнительной помощи этим семьям, передает ТАСС.

    «Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь. О том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас», – сказал Путин.

    Особое внимание президент уделил вопросу воспитания оставшихся без отцов детей. «И самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших, – начал глава государства, но тут же исправился, – наших детей».

    Напомним, Путин в понедельник провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.

    Он также поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    23 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Сийярто заявил о полной готовности нефтепровода «Дружба» к работе

    Сийярто: Нефтепровод «Дружба» готов к работе

    Сийярто заявил о полной готовности нефтепровода «Дружба» к работе
    @ Jedrzej Wojnar/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия получила информацию от России о том, что все повреждения на нефтепроводе «Дружба» полностью устранены, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию в Татарстане, были ликвидированы, и техническое состояние магистрали не вызывает вопросов, передает ТАСС.

    «Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода «Дружба». Это означает, что все участки нефтепровода «Дружба» находятся в рабочем состоянии – как физически, так и технически. Технически весь нефтепровод «Дружба» может функционировать», – заявил он.

    Министр добавил, что дальнейшая транспортировка нефти по «Дружбе» зависит исключительно от решения украинского государства. По его словам, отказ Киева возобновить транзит нефти связан не с техническими причинами, а с политическими мотивами. Сийярто подчеркнул, что, по мнению венгерской стороны, такая позиция Украины является проявлением политического шантажа по отношению к Венгрии.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды.

    23 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    В ДНР зафиксировали сутки без обстрелов со стороны ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска полностью воздержались от нанесения ударов по территории республики в течение минувших суток.

    На территории республики сохранялась спокойная обстановка, так как украинские силовики не открывали огонь по жилым районам, передает ТАСС.

    «Фактов вооруженных атак ВФУ не зафиксировано», – говорится в официальной сводке профильного ведомства.

    Соответствующие данные представили в управлении по документированию военных преступлений Украины.

    Это подразделение входит в структуру администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более выгодные позиции и уничтожили несколько складов.

    На ряде направлений армия ликвидировала более 1250 боевиков и американскую технику. Противник потерял свыше 1230 военнослужащих и десятки единиц бронетехники.

