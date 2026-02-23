  • Новость часаМИД: Россия решительно призывает США освободить Мадуро
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем грозит Мексике убийство наркобарона
    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США
    Грузия накануне годовщины начала СВО заявила о безоговорочной поддержке Украины
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России
    Словакия остановила поставки электричества на Украину
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    Международный паралимпийский комитет ответил на бойкот из-за допуска россиян
    23 февраля 2026, 21:39 • Новости дня

    Медведев оценил работу системы гражданской ПВО в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Система гражданской противовоздушной обороны в Курской области с декабря 2025 года ликвидировала свыше 1,5 тыс. вражеских беспилотных летательных аппаратов, рассказали председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву.

    Председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву рассказали о результатах работы системы гражданской ПВО в Курской области, сообщил руководитель ЦИК партии, депутат Госдумы Александр Сидякин в своем Telegram-канале.

    По его словам, система за короткий период доказала свою эффективность и должна масштабироваться в другие регионы, прежде всего в приграничные.

    С момента запуска в декабре 2025 года в регионе было уничтожено более полутора тысяч вражеских беспилотников. «Это не просто цифры, а спасенные жизни и сохраненная инфраструктура», – сообщил Сидякин.

    В основе системы лежит цифровая платформа «Яким», которая объединяет множество источников данных, а также средства обнаружения и поражения в единый контур. Благодаря этому объекты с установленными программно-аппаратными комплексами начинают «видеть» общее воздушное пространство в реальном времени.

    Дмитрию Медведеву также представили аналитику и статистику по направлениям атак, типам БПЛА и эффективности средств ПВО и РЭБ. Каждый пролет без поражения рассматривается как инцидент и детально разбирается специализированным аналитическим центром.

    Подчеркивается, что Курская область сегодня является полигоном для отработки реальных решений. Накопленный в регионе опыт планируется масштабировать по всей стране.

    21 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец батальона «Арктический» 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Крош» в преддверии Дня защитника Отечества получил звание Героя России, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Буквально вчера рассказывал вам про его подвиг. Очень гордимся Сергеем! Настоящий Герой!» – написал он.

    В пятницу Солодов описал подвиг «Кроша» на Курском направлении, где он проявил настоящую воинскую доблесть.

    «Штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его выверенным решениям наши морпехи героически удерживали занятые позиции целых 52 дня, при этом постоянно атаковали и уничтожили значительные силы противника. Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», – отметил губернатор края.

    Он добавил, что в тяжелейших боях «Крош» спас жизнь не одному своему боевому товарищу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. В России появилось новое поколение героев и защитников.

    Комментарии (11)
    22 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

    Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

    Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

    «Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая  – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

    В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь  к дальнейшему продвижению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 16:58 • Новости дня
    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения

    CNN: Китай провел секретное испытание ядерного оружия нового поколения

    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай провел секретное ядерное испытание в 2020 году на полигоне Лоп-Нур вопреки международному мораторию, сообщает CNN.

    По данным CNN, американская разведка обвиняет Китай в разработке и испытании ядерного оружия нового поколения. Источники телеканала отмечают, что как минимум одно секретное испытание было проведено Пекином в 2020 году на полигоне Лоп-Нур, несмотря на существующий с 1996 года международный мораторий на подобные действия, передают «Вести».

    Ожидается, что Китай планирует провести еще несколько испытаний в ближайшем будущем. Представители Госдепартамента США раскрыли детали произошедшего только в этом месяце, подчеркнув, что до настоящего времени задачи испытаний держались в секрете. По данным американской стороны, анализ инцидента, произошедшего в июне 2020 года, показал, что испытание было частью стратегии создания нового поколения ядерных вооружений.

    В материале издания указывается, что в посольстве Китая в Вашингтоне назвали подобные обвинения политической манипуляцией. Дипломаты подчеркнули, что сообщения о ядерных испытаниях безосновательны, а США лишь ищут повод для возобновления собственных испытаний.

    Президент США Дональд Трамп предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности. США намерены возобновить ядерные испытания, исключая масштабные атмосферные взрывы.

    Напомним, 5 февраля Москва была вынуждена констатировать завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, который не был продлен Соединенными Штатами.

    Белый дом выразил надежду на то, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Комментарии (11)
    23 февраля 2026, 00:13 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В обращении по случаю Дня защитника Отечества президент Владимир Путин отметил среди планов ускоренную разработку перспективных вооружений, усиление ядерной триады и развитие вооруженных сил с опорой на боевой опыт спецоперации.

    Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

    В своем обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

    Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

    «Будем наращивать темпы разработки перспективных систем для вооруженных сил», – сказал Путин. – «Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества».

    Путин отметил, что в ходе СВО плечом к плечу сражаются представители всех народов России, а в умении вместе побеждать ради общих целей заключена колоссальная сила армии и российского многонационального общества.

    «Испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы. Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками», – подчеркнул президент.

    Он выразил низкий поклон всем, кто сражается за Отечество, и почтил память павших героев.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина в День защитника Отечества провести рабочий день, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручить государственные награды.

    Комментарии (19)
    21 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области

    Хинштейн: Саперы КНДР уничтожили 1,6 млн взрывоопасных предметов в Курской области

    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Курской области специалисты из КНДР уничтожили около 1,6 млн взрывоопасных предметов, разминировав свыше 150 тысяч гектаров земли, сообщают власти региона.

    В приграничных районах Курской области саперами КНДР было уничтожено около 1,6 млн взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Александр Хинштейн в интервью «Комсомольской правде». В регионе разминировано свыше 150 тыс. гектаров земли и 92 населённых пункта, однако работы ещё продолжаются.

    Хинштейн подчеркнул, что после визита президента России Владимира Путина в Курск весной прошлого года, поручение о наращивании группировки разминирования было успешно выполнено. На пике работ в группировке находились более 2 тысяч человек.

    Губернатор отметил, что основную часть специалистов составляют инженерные войска Вооружённых сил России, подразделения МЧС и Росгвардии. Важную роль, по его словам, сыграли и специалисты из инженерных подразделений Народной армии Кореи.

    «Наши друзья из КНДР в декабре убыли к себе на Родину, потому что зимой под снегом разминировать довольно сложно», – сообщил Хинштейн и добавил, что надеется на возвращение северокорейских специалистов в Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пхеньяне открыли улицу в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признательна КНДР за помощь в этом процессе. До этого президент России Владимир Путин также отметил вклад военных КНДР в освобождение Курской области.


    Комментарии (11)
    22 февраля 2026, 23:53 • Новости дня
    Одесситы захватили сотрудника ТЦК после похищения мужчины на улице

    Жители Одессы задержали военкома и потребовали освободить насильно мобилизованного мужчину

    Tекст: Денис Тельманов

    Толпа прохожих в Одессе заблокировала сотрудника центра комплектования, пытаясь добиться освобождения насильно задержанного призывника.

    Инцидент произошел после того, как военкомы схватили прохожего, однако забыли своего коллегу при спешном отступлении, сообщает ТАСС. Очевидцы мгновенно окружили оставшегося сотрудника и не дали ему уйти или вызвать подмогу по телефону.

    На опубликованных кадрах одна из женщин удерживает человека в форме и кричит: «Пацана отпустите. Не отпущу его, пока пацана не отпустят».

    Собравшиеся люди обвиняют патрульных в избиениях и похищениях горожан прямо на улицах областного центра.

    К конфликту присоединился мужчина в штатском, представившийся сержантом украинской армии. Он отобрал у растерянного работника ТЦК военный билет и пригрозил жалобой в органы собственной безопасности из-за неправомерных действий патруля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ТЦК в Черкасской области похитили священника канонической УПЦ для отправки в боевую бригаду.

    Харьковчанин после смены пола добился через суд исключения из списков воинского учета.

    В городе Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв в здании центра комплектования.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 07:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали о пытках и убийствах наемников в рядах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы группировки войск «Север» узнали, как действующие в Харьковской области подразделения иностранных наемников становятся жертвами своих же нанимателей, которые пытают, избивают и убивают их.

    «В подразделениях иностранных наемников ГУР, действующих в Харьковской области, регулярно применяются пытки, избиения, имитация утопления и изнасилования. Недавно в результате издевательств погиб наемник из Бразилии за нарушение распорядка дня и употребление спиртного», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Наиболее ожесточенные бои, по словам «Северян» идут в лесных массивах и населенных пунктах в районе Волчанска. Есть тактические успехи на Хатненском участке фронта.

    Около Старицы они продвинулись на трех участках и овладели крупным участком леса. В лесу юго-западнее Симиновки авиация ударила по скоплению живой силы 58 омпбр, а штурмовики продвинулись на двух участках и овладели одним опорным пунктом ВСУ.

    В Волчанских Хуторах продолжают активно работать «Солнцепеки», уничтожая живую силу ВСУ в прилегающих лесопосадках. На  Хатненском участке фронта штурмовые группы продвинулись на 300 м по лесополосам. На Липцовском участке артиллерия и расчеты FPV выявляли и уничтожали пункты управления БПЛА ВСУ в Липцах и прилегающих лесных массивах.

    На Сумском направлении «Северяне» комбинированным ударом уничтожили  казармы операторов БПЛА в районе Писаревки. Подтверждены потери среди личного состава, в том числе уничтожены медийные боевики.

    В Сумском районе бойцы продвинулись на восьми участках, в Краснопольском на двух и в Глуховском на трех. За сутки общее продвижение составило до 700 м. На  Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия и расчеты FPV били по  целям в районе Рыжевки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ДРГ колумбийцев попала в ловушку в Харьковской области. Бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении части. El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    ВМС Таиланда потопили малайзийский траулер, пытавшийся протаранить их патрульный катер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патрульный катер военно-морских сил Таиланда открыл предупредительный огонь по малайзийскому малому рыболовному судну, которое попыталось протаранить катер после обнаружения им группы малайзийских траулеров, производивших незаконный лов рыбы в территориальных водах Таиланда; малайзийской судно затонуло, экипаж арестован, сообщил пресс-секретарь ВМС Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан.

    Патрульный катер военно-морских сил Таиланда потопил малайзийский траулер, который пытался протаранить катер после обнаружения группы малайзийских судов, занимавшихся незаконным ловом рыбы в таиландских территориальных водах, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря ВМС Таиланда контр-адмирала Пхарата Раттаначайяпхана, инцидент произошел 20 февраля 2026 года в восьми морских милях от острова Липе.

    «Патрульный катер ВМС, высланный проверить информацию, был вынужден открыть предупредительный огонь, когда один из траулеров попытался его таранить», – сообщил адмирал. По его словам, капитан катера через громкую связь потребовал от рыбаков остановиться и приготовиться к досмотру, но большинство траулеров попытались быстро покинуть акваторию.

    Один из траулеров пошел на опасное сближение, и в ответ экипаж катера открыл предупредительный огонь. В результате стрельбы один член экипажа траулера был ранен, двое других задержаны, а судно затонуло. Как выяснилось, все трое задержанных являются гражданами Таиланда, работавшими по контракту в Малайзии.

    Раненого доставили в больницу провинции Сатун, а двое других были переданы полиции и арестованы по решению суда. ВМС Таиланда подчеркивают, что действия были направлены на защиту национальных интересов и борьбу с браконьерством в прибрежных водах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению камбоджийских военных с приграничной территории. Военные моряки Таиланда спасли четырех россиян с катера, который застрял на скалах в районе Пхукета. США и Таиланд провели масштабные совместные морские учения CARAT в Андаманском море.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    В ДНР зафиксировали сутки без обстрелов со стороны ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска полностью воздержались от нанесения ударов по территории республики в течение минувших суток.

    На территории республики сохранялась спокойная обстановка, так как украинские силовики не открывали огонь по жилым районам, передает ТАСС.

    «Фактов вооруженных атак ВФУ не зафиксировано», – говорится в официальной сводке профильного ведомства.

    Соответствующие данные представили в управлении по документированию военных преступлений Украины.

    Это подразделение входит в структуру администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более выгодные позиции и уничтожили несколько складов.

    На ряде направлений армия ликвидировала более 1250 боевиков и американскую технику. Противник потерял свыше 1230 военнослужащих и десятки единиц бронетехники.

    Комментарии (2)
    23 февраля 2026, 06:31 • Новости дня
    Группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие продолжили создание полосы безопасности, уничтожив в ходе боев новейшие украинские станции радиоэлектронной борьбы.

    Бойцы группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои, где за сутки общее продвижение составило до 750 метров, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии продавливают оборону противника на нескольких участках, несмотря на активное использование ВСУ дронов и попытки ударов по энергетике.

    На Харьковском направлении продолжается наступление в районе Волчанска и Старицы, где завершена зачистка участка леса. Особое внимание уделяется уничтожению логистических узлов и средств радиоэлектронной борьбы противника. На передовой были замечены и поражены новейшие украинские разработки РЭБ «Октава» и «Дамба», которые не смогли защитить позиции от российских ударов.

    Потери украинской стороны за сутки превысили 230 человек, также уничтожено множество техники, включая станции «Старлинк» и гаубицы. Кроме того, военных предупредили о рассылке вредоносного программного обеспечения под видом ссылки на «Википедию» для взлома мобильных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Северяне вынуждают ВСУ перебрасывать резервы или оставлять личный состав в безысходном положении. Также российские бойцы узнали о пытках и убийствах иностранных наемников их собственными нанимателями.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 02:40 • Новости дня
    Российский солдат в одиночку пленил восемь боевиков ВСУ под Красноармейском

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа из восьми украинских военных сдалась в плен одному российскому солдату после артиллерийского обстрела их позиции под Красноармейском, о чем рассказал пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Бойко.

    Пленный рассказал, что их группу привезли на свиноферму под Красноармейском, где по их позиции начала работать российская артиллерия. В результате артудара один украинский солдат погиб, еще несколько получили ранения, передает РИА «Новости».

    По словам Бойко, над их позицией появился российский дрон, который предложил сдаться, однако украинские военные не знали, каким образом это сделать.

    Позже им доставили обед, что позволило обнаружить их позицию. В итоге один российский военнослужащий взял в плен восемь украинских боевиков.

    Другой пленный, Ростислав Лемешенко, отметил, что во время штурма российский военнослужащий стрелял в пол и уничтожил двух боевиков их группы, после чего остальные решили сдаться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет. Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 23:57 • Новости дня
    Подписан закон о допотпуске до 35 дней ветеранам СВО и служившим в Сирии

    Tекст: ка

    Президент России Владимир Путин подписал в пятницу закон о предоставлении неоплачиваемого отпуска до 35 дней в год для ветеранов боевых действий из зоны СВО, Сирии и Афганистана.

    «...Внести изменение, <...> дополнив его словами «и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году», сказано в документе, опубликованном на портале опубликования правовых актов.

    Таким образом президент утвердил внесение изменений в закон «О ветеранах», которые были подготовлены правительством для повышения уровня социальной защищенности граждан, направлявшихся для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Для тех, кто имеет особые заслуги в выполнении указанных задач и при этом отработавших на этих территориях в общей сложности не менее шести месяцев, либо откомандированных досрочно по уважительным причинам.

    Напомним, в январе Госдума в первом чтении одобрила отпуска командированным в зону СВО и Сирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин подписал закон, который позволяет супругам, детям и родителям раненых участников спецоперации брать отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 дней в год. Также Президент России отметил  необходимость обязательной компенсации расходов на ЖКХ для семей бойцов, пропавших без вести в ходе СВО.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 02:40 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил, что заставляет солдат ВСУ дезертирствовать

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие Украины оставляют позиции на линии фронта из-за нерегулярных поставок пищи, воды, боеприпасов и активных действий российских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Бегство украинских военнослужащих с позиций связано с рядом факторов, основные из них – это нечеловеческие условия. Сейчас снабжение весьма затруднено: питание, вода, боеприпасы поступают крайне нерегулярно», – сообщил он ТАСС.

    Вторым фактором Марочко назвал сильное давление и огневое воздействие со стороны Вооруженных сил России.

    По его словам, из-за оттепели и ночных заморозков солдаты ВСУ чаще получают  обморожения.

    «Естественно, даже если и были какие-то там [в ВСУ] патриоты – все хотят жить. Они пытаются выжить, поэтому саботируют приказы командования, самовольно оставляют позиции и пытаются выбраться хоть в какие-то районы, где можно согреться, поесть и привести себя в порядок», – объяснил эксперт.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что уклонистов от службы в ВСУ составляет 2 млн человек, самовольно оставивших части – 200 тыс., дыра в военном бюджете – 300 млрд гривен (свыше $6,9 млрд).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пленный рассказал о сокрытии дезертирства в ВСУ. WSJ сравнила ВСУ с прикрывающей «либо шею, либо ноги» простыней. Пьяный дезертир ВСУ с ножом напал на жителей Киева.


    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 10:57 • Новости дня
    Ростех поставил в войска новую партию ракет для «Панцирей»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха поставил в войска партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов «Панцирь», включая боеприпасы ближнего перехвата, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Поставка зенитных управляемых ракет для комплексов «Панцирь» состоялась в преддверии Дня защитника Отечества, передает ТАСС. В войска были отгружены как стандартные ракеты, так и мини-ЗУР ближнего перехвата, что позволило значительно увеличить боекомплект установок.

    В пресс-службе госкорпорации уточнили, что благодаря мини-ЗУР количество ракет в направляющих может достигать 48 вместо 12. Возможна вариация числа средств поражения в зависимости от сочетания стандартных и новых ракет.

    В Ростехе подчеркнули, что комплексы «Панцирь» продолжают демонстрировать высокую эффективность в боевых условиях, обеспечивая защиту от сложных целей, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow, а также высокоскоростные HARM. По словам представителей госкорпорации, современные мини-ЗУР успешно применяются против малоразмерных беспилотников и других целей.

    В компании также отметили, что новые управляемые ракеты предназначены для поражения различных целей в ближней зоне. Испытания подтвердили заявленные характеристики и правильность технических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь». Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов. Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь».

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 09:15 • Новости дня
    Ростех представил восемь новых типов беспилотников для СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех в преддверии Дня защитника Отечества провел презентацию продукции, используемой в зоне СВО. Были презентованы восемь типов новейших БПЛА различного назначения, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Госкорпорация «Ростех» в преддверии Дня защитника Отечества провела масштабную презентацию продукции, задействованной в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС. В пресс-службе компании уточнили, что особое внимание уделили современным беспилотным летательным аппаратам: было представлено восемь новых типов дронов различного назначения.

    В числе новинок показали аппараты самолетного типа, беспилотники с вертикальным взлетом, квадрокоптеры и мультикоптеры, оснащённые как электрическими двигателями, так и моторами внутреннего сгорания. Помимо БПЛА, гости увидели современные средства экипировки, мото- и бронетехнику, боеприпасы и системы защиты от дронов – всего продемонстрировано более 140 изделий.

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил: «Задумка простая: показать в одном месте продукцию компаний Ростеха, которая используется в зоне СВО, помогает защищать интересы нашей страны». Он отметил, что с учетом специфики спецоперации, которую называют «войной дронов», на презентации сделали отдельный акцент на БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создали специальные патроны против дронов «Многоточие». Государственная корпорация Ростех поставила в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от беспилотников. Антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля
    Захарова объяснила, зачем британским элитам нужен «след Кремля» в деле Эпштейна
    Sky News: Украина идет к поражению в конфликте
    Глава МИД Люксембурга уличил Сибигу во лжи о «Дружбе»
    Зеленский заявил о свидетелях разговора с «извинениями Лукашенко»
    В Сумах разразился скандал из-за вечеринки для ТЦК и СБУ
    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала