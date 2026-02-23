Медведев оценил работу системы гражданской ПВО в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву рассказали о результатах работы системы гражданской ПВО в Курской области, сообщил руководитель ЦИК партии, депутат Госдумы Александр Сидякин в своем Telegram-канале.

По его словам, система за короткий период доказала свою эффективность и должна масштабироваться в другие регионы, прежде всего в приграничные.

С момента запуска в декабре 2025 года в регионе было уничтожено более полутора тысяч вражеских беспилотников. «Это не просто цифры, а спасенные жизни и сохраненная инфраструктура», – сообщил Сидякин.

В основе системы лежит цифровая платформа «Яким», которая объединяет множество источников данных, а также средства обнаружения и поражения в единый контур. Благодаря этому объекты с установленными программно-аппаратными комплексами начинают «видеть» общее воздушное пространство в реальном времени.

Дмитрию Медведеву также представили аналитику и статистику по направлениям атак, типам БПЛА и эффективности средств ПВО и РЭБ. Каждый пролет без поражения рассматривается как инцидент и детально разбирается специализированным аналитическим центром.

Подчеркивается, что Курская область сегодня является полигоном для отработки реальных решений. Накопленный в регионе опыт планируется масштабировать по всей стране.

