Президент Узбекистана наградил дворника за спасение упавшего из окна ребенка в России

Президент Узбекистана наградил дворника за спасение упавшего из окна ребенка в Петербурге

Tекст: Мария Иванова

Указ о награждении дворника Хайрулло Ибадуллаева медалью «Жасорат» подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов сообщил, что награда присуждена за проявленные мужество и самоотверженность во время спасения малолетнего ребенка в сложной ситуации в Петербурге.

По информации экстренных служб, Ибадуллаев сумел подхватить шестилетнего ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа, что позволило значительно смягчить удар от падения и спасти жизнь мальчика.

В Telegram-канале Асадов отметил: «Указом Президента Республики Узбекистан за проявленные в чрезвычайной и сложной ситуации, произошедшей в городе Санкт-Петербурге Российской Федерации, мужество и самоотверженность при спасении малолетнего ребенка <…> наш соотечественник Ибадуллаев Хайрулло Сайдуллаевич награжден медалью «Жасорат».

Ибадуллаев уже получил признание среди жителей города за совершенный поступок и был отмечен как достойный пример для всех соотечественников.