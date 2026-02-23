  • Новость часаСловакия остановила поставки электричества на Украину
    23 февраля 2026, 17:50 • Новости дня

    Путин: Семьи героически погибших военных имеют прямое отношение к 23 февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что семьи военнослужащих, героически погибших при исполнении служебного долга, всегда будут иметь прямое отношение ко Дню защитника Отечества.

    Во время встречи с родственниками погибших военных Путин подчеркнул, что специально выбрал 23 февраля для этой встречи, передает РИА «Новости».

    «Вы, как члены семей наших военнослужащих, офицеров, всегда будете иметь прямое отношение к этому дню – 23 Февраля», – сказал он.

    Напомним, Путин в понедельник провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев. Он пообещал, что Родина не оставит без внимания семьи героев. Президент также подчеркнул, что забота о детях погибших героев – ответственность всей страны, а не только семей.

    22 февраля 2026, 23:37 • Новости дня
    Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК

    Российские спортсмены прошли в параде на закрытии Олимпийских игр

    Tекст: Денис Тельманов

    Спортсмены из России вышли на арену в Вероне во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года без таблички и нейтрального флага. Ранее руководство Международного олимпийского комитета заявляло, что россияне смогут присутствовать на стадионе лишь в качестве зрителей.

    Российские спортсмены в нейтральном статусе вышли на арену в итальянской Вероне во время церемонии закрытия Олимпийских игр, но без таблички и нейтрального флага, передает ТАСС.

    В праздничном шествии заметили лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, а также фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Вместе с ними прошел ски-альпинист Никита Филиппов, ставший серебряным призером турнира.

    Примечательно, что ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс говорил о невозможности участия россиян в параде. По его словам, атлетам разрешалось лишь присутствовать на стадионе в качестве зрителей.

    Всего в Играх участвовали 13 спортсменов из России, выступавших только в личных дисциплинах. Их награды не отображались в медальной таблице.

    Победу в общекомандном зачете на Олимпиаде одержала сборная Норвегии с 18 золотыми наградами.

    23 февраля 2026, 00:13 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В обращении по случаю Дня защитника Отечества президент Владимир Путин отметил среди планов ускоренную разработку перспективных вооружений, усиление ядерной триады и развитие вооруженных сил с опорой на боевой опыт спецоперации.

    Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

    В своем обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

    Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

    «Будем наращивать темпы разработки перспективных систем для вооруженных сил», – сказал Путин. – «Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества».

    Путин отметил, что в ходе СВО плечом к плечу сражаются представители всех народов России, а в умении вместе побеждать ради общих целей заключена колоссальная сила армии и российского многонационального общества.

    «Испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы. Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками», – подчеркнул президент.

    Он выразил низкий поклон всем, кто сражается за Отечество, и почтил память павших героев.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина в День защитника Отечества провести рабочий день, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручить государственные награды.

    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    23 февраля 2026, 13:30 • Новости дня
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас призвала министров иностранных дел стран ЕС обсуждать вопрос о сокращении российской армии.

    Каллас заявила, что «если обсуждаются ограничения в отношении армии Украины, то аналогичные ограничения должны касаться и России», передает ТАСС. На вопрос украинских журналистов о том, какой численности должна быть российская армия, Каллас ответила, что не может дать конкретных цифр, отметив, что этот вопрос «не к ней».

    Каллас подчеркнула, что Евросоюз должен сформулировать единые требования к России в ходе переговоров по Украине. «Мы должны также требовать уступок на переговорах со стороны России», – сказала она. По ее мнению, важно не столько, кто ведет переговоры с Россией, сколько то, какие требования будет выдвигать ЕС. Она считает, что Европа должна требовать от Москвы максимум, чтобы получить хоть какие-то уступки.

    Кроме того, Каллас сообщила, что министры обсудят 20-й пакет антироссийских санкций, однако не ожидает серьезного прогресса в этом вопросе. Также на встрече планируется рассмотреть вопрос финансирования Киева на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, но, по словам Каллас, Брюссель пока не смог согласовать этот пакет поддержки.

    Напомним, Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    В ноябре она заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    23 февраля 2026, 04:44 • Новости дня
    Жертвы подмены детей в роддоме Приморья дошли до Верховного суда

    Пострадавшие от подмены детей в Приморье направились в Верховный суд России

    Tекст: Денис Тельманов

    Две семьи из Приморья, чьих сыновей перепутали в роддоме Лесозаводска, решили добиваться многомиллионной компенсации через высшую судебную инстанцию.

    Адвокат пострадавших Александр Зорин сообщил, что документы для гражданского дела уже подготовлены, передает ТАСС.

    Юрист уточнил планы истцов относительно дальнейших действий. «Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля», – заявил правозащитник.

    Факт подмены младенцев в 1989 году подтвердился благодаря генетической экспертизе. ДНК-тест выявил, что мальчиков из семей Семеновых и Москальковых по ошибке поменяли местами сотрудники медицинского учреждения.

    Пострадавшие, включая самих подмененных мужчин и их биологических родителей, подали иски к Минфину, Минздраву и региональным властям. Они требуют выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей, однако суды предыдущих инстанций в удовлетворении требований отказали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Кстово врачи не смогли спасти полуторамесячного мальчика. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска. В Новокузнецке решили закрыть родильное отделение после смерти девяти младенцев.

    23 февраля 2026, 13:50 • Новости дня
    Медведев: Россия на переговорах озвучила позицию по территориям
    Медведев: Россия на переговорах озвучила позицию по территориям
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации.

    Медведев подчеркнул, что российская сторона предъявила свою позицию, сформулированную президентом России, по самым существенным вопросам, включая территории, параметры демилитаризации и другие важные аспекты, передает ТАСС. По его словам, украинская сторона сейчас только воспринимает эти предложения, но ответа пока не дала.

    Политик отметил, что существует договоренность о неразглашении результатов переговорного процесса. «У нас есть договоренность: мы результаты текущих переговоров не разглашаем», – заявил Медведев.

    На прошлой неделе в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Ранее экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине.

    23 февраля 2026, 11:30 • Новости дня
    Названы ключевые изменения в сфере личных финансов россиян с марта
    Названы ключевые изменения в сфере личных финансов россиян с марта
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 марта 2026 года в России вступят в силу сразу несколько важных изменений, которые коснутся личных финансов граждан.

    Среди ключевых новшеств – новые правила для микрофинансовых организаций, запрет автоматических списаний за онлайн-подписки с отвязанных карт, обновление порядка авиаперевозок и бронирования гостиниц, а также изменение метода расчета алиментов при назначении единого пособия для семей с детьми, передает РБК.

    Так, с 1 марта онлайн-сервисы не смогут списывать деньги с банковских карт за подписки без явного согласия клиента. Теперь любое автоматическое списание невозможно, если карта отвязана, подписка отменена или реквизиты не подтверждены. Сервисы также обязаны заранее уведомлять пользователей о продлении подписок.

    Для оформления микрозайма онлайн потребуется пройти биометрическую идентификацию через Единую биометрическую систему. Без сдачи необходимых данных получение микрокредита в МФО станет невозможным, однако при личном визите биометрия не понадобится. На рынке микрофинансирования эту реформу встречают настороженно из-за недостаточного наполнения базы ЕБС, что может осложнить доступ к займам для миллионов россиян.

    В сфере авиаперевозок электронный посадочный талон теперь приравнивается к бумажному, а обязанности авиакомпаний по предоставлению воды, питания и проживания при задержках стали четко регламентированы. Новые критерии для вынужденного возврата билетов позволяют пассажирам вернуть деньги в случае задержки рейса более 30 минут, вылета раньше времени или по болезни родственника.

    С 1 марта новые правила бронирования гостиниц и хостелов позволяют туристам получить всю предоплату при отмене брони до дня заезда, а заселяться можно будет по водительским правам или через Госуслуги. Агрегаторы смогут работать только с объектами, внесенными в реестр, а гостиница вправе отказать в заселении при условии полного возврата средств.

    Наконец, при назначении единого пособия на детей алименты будут рассчитываться исходя из средней зарплаты по региону за прошлый год, а не по МРОТ, что изменит критерии нуждаемости для семей. Новый порядок направлен на борьбу с фиктивными разводами и стимулирование официального оформления алиментных обязательств через нотариуса или суд.

    Ранее юрист Новикова рассказала об увеличении алиментов на детей в 2026 году.

    23 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, на заседании совета глав МИД стран-участниц Евросоюза был раскрыт «шокирующий факт» сотрудничества украинской стороны с Европейской комиссией во главе с Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что именно этот сговор привел к блокированию поставок российской нефти по «Дружбе». Министр отметил, что информация о достигнутой договоренности между Киевом и Брюсселем, ранее считавшаяся неподтвержденной, теперь окончательно доказана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    23 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Путин вручил «Золотую Звезду» доложившему об освобождении Гуляйполя командиру
    Путин вручил «Золотую Звезду» доложившему об освобождении Гуляйполя командиру
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» командиру бригады полковнику Вячеславу Веденину, который в декабре докладывал об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

    Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, полковнику Вячеславу Веденину, сообщает РИА «Новости». Именно Веденин ранее докладывал главе государства об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

    Торжественная церемония состоялась в День защитника Отечества. В этот день президент традиционно вручает государственные награды военнослужащим, отмеченным званием Героя России и орденом Мужества.

    В ходе церемонии Владимир Путин выразил благодарность награжденным: «Спасибо вам за службу Отечеству. Поздравляю вас», – сказал президент.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества.

    В День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Президент отметил борьбу страны за справедливость.

    23 февраля 2026, 17:23 • Новости дня
    Die Weltwoche: ЕС недооценивает военную мощь России, как вермахт
    Die Weltwoche: ЕС недооценивает военную мощь России, как вермахт
    @ Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель, подобно руководству вермахта (вооруженные силы нацистской Германии), продолжает недооценивать военный потенциал России, заявил шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель.

    В своей авторской статье шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель сравнил современные оценки Евросоюза с заблуждением вермахта летом 1942 года, когда немецкое командование было уверено в победе над Россией, передает ТАСС.

    Кеппель подчеркнул, что в Брюсселе сохраняют надежду на ослабление России и победу Украины, несмотря на четыре года конфликта. По его словам, такие ожидания игнорируют реальные возможности российской армии и демонстрируют повторяющуюся ошибку недооценки России в военном отношении.

    Журналист напомнил, что уроки истории часто остаются невыученными, и задался вопросом, не повторяют ли нынешние европейские политики ошибку своих предшественников. Кеппель считает, что подобные заблуждения в конечном итоге могут дорого обойтись Евросоюзу.

    Генсек НАТО Марк Рютте и Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине.

    Представитель Еврокомиссии Андрюс Кубилюс призывал европейских чиновников более серьезно относиться к оценке возможностей России.

    23 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против восьми российских силовиков и судей
    ЕС ввел санкции против восьми российских силовиков и судей
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза ввел новые санкции против восьми российских представителей силовых структур, судей и сотрудников пенитенциарной системы.

    Решение принято вне рамок 20-го пакета санкций, согласование которого пока не завершено, передает ТАСС.

    В санкционный список включены два судьи, прокурор, следователь, а также четыре руководителя исправительных колоний и следственных изоляторов. Санкции, по заявлениям Брюсселя, связаны с так называемыми нарушениями прав человека.

    Меры предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и блокировку активов на территории Европы.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС.

    Напомним, ЕС продлил действие экономических санкций в отношении России до 24 февраля 2027 года.

    23 февраля 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовами военнослужащих Сил специальных операций, которые погибли при исполнении служебного долга, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, встреча прошла в Кремле и была приурочена ко Дню защитников Отечества, передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», – сказал Песков.

    В понедельник Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле. После церемонии президент пообщался с героями спецоперации на Украине за бокалом шампанского.

    23 февраля 2026, 11:31 • Новости дня
    Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость
    Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость
    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле в День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России, отметив борьбу страны за справедливость.

    Путин заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость, передает ТАСС.

    Его слова прозвучали во время церемонии вручения государственных наград Героям России, которая прошла в Представительском кабинете Кремля.

    «Россия сражается за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость», – сказал глава государства. На церемонии присутствовали также министр обороны Андрей Белоусов и другие высокопоставленные лица.

    В числе награжденных оказались генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старший лейтенант Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король, старший лейтенант Владимир Силенко.

    Высшего звания также удостоились полковник Александр Фабричнов и старший лейтенант Василь Ямалетдинов. Орденами Мужества были награждены подполковник Николай Нетесов и полковник Александр Рукосуев.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества.

    Путин заявил о необходимости ускорить разработку новых видов вооружений, а также отметил задачу по усилению ядерной триады. Глава государства подчеркнул важность развития вооруженных сил с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.

    22 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к Москве

    Собянин сообщил о сбитом Минобороны беспилотнике, летевшем к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    «Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    По его словам, специалисты экстренных служб находятся в районе падения обломков и продолжают работу. Беспилотный аппарат направлялся к Москве, но был уничтожен силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вблизи Москвы уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на город.

    В Калужской области средства ПВО сбили 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье российские силы ПВО сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    23 февраля 2026, 19:19 • Новости дня
    ЕС решил сократить диппредставительство России до 40 дипломатов

    Каллас сообщила о сокращении диппредставительства России при ЕС до 40 дипломатов

    ЕС решил сократить диппредставительство России до 40 дипломатов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Штат российского дипломатического представительства при Европейском союзе будет ограничен 40 сотрудниками, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Решение о сокращении штата российского дипломатического представительства при Европейском союзе до 40 человек было объявлено главой дипломатии ЕС Кайей Каллас, передает РИА «Новости».

    По ее словам, данное ограничение касается именно количества дипломатов, официально аккредитованных при ЕС.

    Она отметила, что ЕК работает с Венгрией и Словакией для разблокирования 20-го пакета санкций против России. Каллас уточнила, что взаимодействие с коллегами ведется на разных уровнях, чтобы ускорить принятие новых санкционных мер.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Совет Евросоюза ввел новые санкции против восьми российских представителей силовых структур, судей и сотрудников пенитенциарной системы.

    Обсуждение 20 пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против чего выступают Греция и Мальта.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС.

    23 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    ЕС продлил санкции против России

    ЕС продлил санкции против России до 2027 года

    ЕС продлил санкции против России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) официально продлил действие экономических санкций в отношении России.

    Ограничения будут действовать до 24 февраля 2027 года, передает РИА «Новости». Решение о продлении санкций опубликовано на сайте Официального журнала ЕС.

    «В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата «24 февраля 2026 года» заменяется на «24 февраля 2027 года», – говорится в документе.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто объявил, что Венгрия будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

