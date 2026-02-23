Герои России оценили молодое поколение участников «Зарницы 2.0»

Герой России Орлов: Участники «Зарницы 2.0» растут реальными патриотами

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Когда мне говорят, что молодежь якобы не та, что раньше, я отвечаю: каждый молодой парень и девушка, участвующие в «Зарнице 2.0», уже находятся на своем месте. За три года проведения проект объединил миллионы школьников, студентов и наставников, став настоящим сообществом патриотов, сохраняющих преемственность поколений и наших воинских традиций. Это говорит о том, что Россию никогда никому не победить», – подчеркнул Артур Орлов, Герой России, председатель правления «Движения первых».

«События, которые сегодня происходят в России, объединили все общество, включая самых юных его представителей. Именно поэтому школьники по своему собственному желанию надевают форму и участвуют в соревнованиях в рамках «Зарницы 2.0». Нам же, со своей стороны, нужно делать все задания вместе с ними, но не вместо них. Только так они смогут достичь пиковых результатов и поставленных целей», – продолжил он.

«Наше подрастающие поколение – лучшее, сильное. Формат «Зарницы 2.0» и других молодежных проектов позволяет найти им свое профессиональное призвание и правильно выстроить маршруты вхождения во взрослую жизнь. Но какому бы занятию они себя ни посвятили, главное, что они будут оставаться реальными, деятельными патриотами нашей страны. А весь остальной мир пусть наблюдает за ними и делает выводы», – указал он.

«Задачи «Зарницы 2.0» в широком смысле выходят далеко за пределы контекста спортивно-интеллектуального соревнования», – говорит Владислав Головин, Герой России, начальник главного штаба «Юнармии».

«Нынешняя государственная повестка диктует необходимость формирования устойчивых команд, способных к решению задач в самых разнообразных сферах – военных, социальных, предпринимательских. В этом смысле «Зарница 2.0» как раз закладывает базу для создания сообщества будущих управленцев, сплоченных патриотизмом и преодоленными вместе трудностями», – резюмировал собеседник.

В понедельник в московском Музее Победы «Движение первых», «Юнармия» и центр «Воин» запустили третий сезон всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

«В текущем году мы впервые увеличиваем возраст участников до 23 лет. Добавлена возможность участия студентов педагогических вузов, которые в дальнейшем смогут стать наставниками для школьников. Для подготовки к испытаниям мы обновили онлайн-курсы», – отметил Орлов во вступительном слове.

Присутствующие приняли участие в разнообразных мастер-классах – от управления дронами до противостояния информационным атакам. Участники могли решать задачи по шифровке и дешифровке, строить маршруты на карте по разведданным, совершать полеты на квадрокоптере, испытать свои силы в лазерном тире.

«Более 100 инструкторов центра «Воин» примут участие в «Зарнице 2.0» на всех этапах игры – от муниципалитетов до всероссийского финала. Они выступят экспертами, будут отвечать за судейство ключевых дисциплин: тактическая медицина, огневая подготовка, тактическая подготовка и управление БПЛА», – подчеркнул Андраник Гаспарян, Герой России, командир центра «Воин».

В третьем сезоне «Зарницы 2.0» организаторы предусмотрели различные игровые механики в зависимости от возраста участников. Дети младшей возрастной категории (7-10 лет) освоят базовые навыки первой помощи, основы строевой подготовки, станут участниками маршрутной игры «Зарничка 2.0». Для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет предусмотрены отрядные соревнования и состязания по условно-военным специальностям: оператор БПА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапер и связист.

Во время муниципального и регионального этапов участники преодолеют кросс на дистанцию 3 километра, юноши будут состязаться в подтягиваниях, а девушки – в отжиманиях. В ходе окружных сборов пройдет отрядное состязание «марш-бросок» с использованием лазертага и дронов. Подать заявку на участие в игре можно на официальном сайте «Зарницы 2.0».