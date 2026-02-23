Tекст: Валерия Городецкая

По словам Эпископоса, на европейские страны сейчас оказывается значительное экономическое давление, которое вынуждает их задуматься о восстановлении сотрудничества с Россией после завершения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

По его мнению, Соединенные Штаты могут повлиять на то, чтобы возвращение к сотрудничеству между Россией и Европой происходило на выгодных для Вашингтона условиях. «У нас есть уникальная возможность обеспечить, чтобы это происходило в интересах США, и «Северный поток» здесь играет ключевую роль», – написал эксперт.

Напомним, в Европе стали активнее обсуждать возвращение прямых контактов с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении создать прямой канал связи с Россией. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность поддержать возвращение к диалогу с Россией.