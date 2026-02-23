На границе России и Эстонии 23 февраля образовались многочасовые очереди

Tекст: Валерия Городецкая

Очереди на КПП фиксируются с 20 февраля, несмотря на мороз до минус 15 градусов, люди ждут возможности пересечь границу, передает Ura.ru со ссылкой на Shot.

Причина скопления связана с решением властей Эстонии: начиная с 24 февраля пересекать границу с Россией можно будет только в дневное время. В связи с этим многие жители страны спешат воспользоваться возможностью попасть в Россию до введения новых ограничений.

Многие из тех, кто выстаивает очереди на КПП, намерены навестить родственников в России и принять участие в праздничных мероприятиях. Также известно, что с 24 февраля автобусные компании отменяют все вечерние и ночные рейсы между Таллином и Петербургом, что дополнительно осложняет поездки желающих отметить праздник в России.

Ранее российские таможенники предупредили об очередях на КПП на границе с Эстонией.