Стартовал патриотический фестиваль «Папа, я жду тебя дома!»

Tекст: Валерия Городецкая

Фестиваль посвящен поддержке бойцов СВО, ветеранов и всех защитников Родины, а также укреплению семейных ценностей и сохранению исторической памяти, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Проект был одобрен президентом России Владимиром Путиным в 2025 году на встрече с женами участников спецоперации.

Фестиваль пройдет с 23 февраля по 9 мая, принять участие смогут дети, молодежь и взрослые любого возраста, прислав творческие работы в одной или нескольких номинациях: художественное и декоративно-прикладное творчество, литературно-музыкальные произведения, медиа- и генеративное искусство. Работы, созданные с помощью искусственного интеллекта, будут оцениваться в отдельной категории. В каждой номинации выберут по три победителя, которые получат дипломы и памятные призы.

Главная цель мероприятия – не выявить лучших, а создать мост между эпохами, объединяя людей, хранящих память о великих событиях и верящих в победу. «Главная задача фестиваля – не отобрать лучших, а создать мост между эпохами, объединить людей, тех, кто хранит память о великих событиях, кто гордится своей страной и подвигами ее жителей, верит в победу», – подчеркнула Тихонова. Она также рассказала, что идея проекта родилась после того, как ее дочь нарисовала рисунок для своего отца, офицера, с надписью «Папа, я жду тебя дома». Этот рисунок стал настоящим талисманом для бойца в зоне спецоперации.

В первом фестивале участвовали более 15 тыс. человек от трехлетних детей до ветеранов Великой Отечественной войны возрастом 104 года, поступили заявки из 600 населенных пунктов России. В 2026 году мероприятие пройдет уже во второй раз. Торжественная церемония награждения победителей состоится 17 октября 2026 года в Москве, а региональные площадки откроются в Нижнем Новгороде, Донецке, Луганске, Симферополе и других городах.

Организаторы планируют провести выставки творческих работ в онлайн- и оффлайн-форматах, а также создать общую книгу памяти с историями участников фестиваля. В состав экспертного жюри войдут финалисты премии «Россия – страна возможностей», а председателем станет депутат Московской городской думы, музыкант и продюсер Родион Газманов.