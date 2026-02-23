Глава МИД Люксембурга сравнил санкции ЕС против России с рынком

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что санкции Евросоюза против России напоминают «рынок, где все что-то выторговывают», передает РИА «Новости».
По словам дипломата, обсуждение новых мер часто сводится к поиску финансовых решений и компромиссов между странами ЕС. Такую характеристику политики санкций Беттель дал накануне встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, где обсуждается 20-й пакет ограничительных мер против России.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт заблокирует этот пакет санкций. Такое решение венгерская сторона объясняет позицией киевских властей, которые так и не возобновили прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.
Совет Евросоюза ввел новые санкции против восьми российских представителей силовых структур, судей и сотрудников пенитенциарной системы.
Министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС.
Напомним, ЕС продлил действие экономических санкций в отношении России до 24 февраля 2027 года.