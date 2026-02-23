Tекст: Валерия Городецкая

Политик прокомментировал публикацию евродепутата, в которой Здеховский заявил, что если Венгрия заблокирует новые антироссийские санкции, то Евросоюзу стоит заморозить финансовую поддержку Будапешта и приостановить избирательные права страны в союзе, передает «Прайм».

«Он идеальное воплощение того, что такое ЕС: твой голос имеет значение только в том случае, если ты идешь в направлении того, чего хочет ЕС, в противном случае твой голос не имеет значения!» – заявил Филиппо. Он призвал к выходу Франции из Евросоюза.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил о блокировке Венгрией 20-го пакета санкций ЕС.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел Евросоюза не смогут согласовать двадцатый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.