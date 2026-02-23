  • Новость часаЕС ввел санкции против восьми российских силовиков и судей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мерц решил возглавить Европу военным путем
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость
    Каллас призвала министров ЕС требовать сокращения армии России
    Генерал заявил о возможности провокации Запада на границе России
    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского
    Politico: Греция и Мальта затормозили новый пакет санкций ЕС
    23 февраля 2026, 13:41 • Новости дня

    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США

    Американист Дудаков: За захватом Эль Менчо последует межклановая грызня в Мексике

    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США
    @ Stringer/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Штаты давно требуют от Мексики активной борьбы с наркокартелями. На этом фоне президент страны попыталась показать Дональду Трампу, что Мехико способен самостоятельно противостоять группировкам, а введение американской армии не требуется, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Мексике разгорелись беспорядки после захвата наркобарона, известного как Эль Менчо.

    «Вялотекущая война между наркокартелями и правительством в Мексике длится уже много лет. Сейчас же мы наблюдаем эскалацию этого противостояния. И на то есть несколько причин», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Первая причина – это давление США. Вашингтон требует от нынешних властей Мексики более активной войны с картелями. Напомню, не так давно американцы арестовывали наркобарона, известного как Эль Чапо, а также пытались бороться с другими лидерами незаконных формирований», – продолжил спикер.

    «Теперь же мексиканская армия провела самостоятельную операцию, в рамках которой уничтожила предводителя одного из влиятельнейших картелей страны. И да, Штаты сейчас активно поздравляют Мехико, однако на деле нельзя говорить о распаде группировки», – замечает аналитик.

    За ликвидацией последует обострение «межклановой грызни» между картелями, а также между группировками и федеральной армией и полицией. «Тут надо понимать, что на стороне баронов десятки, если не сотни тысяч бойцов с достаточно неплохим вооружением. Поэтому противостоять центру они могут довольно долго», – считает эксперт.

    На этом фоне возникает вопрос: какой будет реакция американцев. «Конфронтация будет происходить в приграничных с США штатах Мексики. И как мы знаем, Дональд Трамп неоднократно угрожал перейти к военной операции против картелей на севере страны. Так что велик риск того, что противостояние превратится в вялотекущую партизанскую войну, когда мексиканские наркоторговцы будут дронами бить по американским военным», – рассуждает американист.

    Он также обратил внимание на то, что власти Мексики крайне негативно относятся к перспективе введения американских войск на территорию страны.

    «Также нынешнюю операцию мексиканских властей я бы рассматривал как попытку местного президента Клаудии Шейнбаум показать Трампу, что страна способна противостоять наркокартелям и без участия Вашингтона. Не факт, что тактика сработает. Тем более что взаимоотношения стран сейчас проживают довольно натянутый период», – заключил Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что ликвидация наркобарона, главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, является «великим событием» для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира.

    «Хорошие парни сильнее плохих парней. Хороших больше, чем плохих. Поздравления силам правопорядка великой мексиканской нации», – написал он в своих соцсетях. Он также указал на «большую печаль и обеспокоенность» на фоне беспорядков, вспыхнувших в стране.

    Напомним, в пяти штатах Мексики начались поджоги автомобилей и блокирование дорог на фоне слухов о ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско». Российским гражданам посоветовали временно отказаться от поездок в штат Халиско из-за массовых беспорядков.

    Тем временем The Wall Street Journal пишет, что у CJNG существовал план реагирования на нарушение так называемых красных линий, к которым относится гибель руководителя Эль Менчо. Исследователь Совета по международным отношениям Уилл Фриман заявил: «Они дают продуманный ответ, когда штат пересекает эти линии. Это показывает, что план был разработан».

    WSJ отмечает, что картель CJNG функционировал в бедных районах Мексики как альтернативное правительство, раздавая еду и медикаменты в регионах, где центральные власти практически не контролируют ситуацию. Группировка применяет подобные меры для поддержания влияния и лояльности населения.

    22 февраля 2026, 21:00 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»

    Эксперт Юшков: «Закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса

    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Получить долю в «Северном потоке – ­­­­­­­­­­­­­­­2» было бы выгодно некоторым американским бизнесменам. Но не факт, что их лоббистских возможностей хватит для снятия части санкций с газопровода, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Ранее СМИ сообщили, что «Северный поток» стал предметом закулисной дипломатии России и США.

    «США хотят расчистить европейский рынок для своего газа, но в честной конкуренции с Россией они проигрывают. Поэтому Вашингтон использует политические инструменты, чтобы выдавить нашу страну», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, с точки зрения национальных интересов США российский газ на европейском рынке не нужен. «Можно по-разному оценивать роль американской стороны во взрывах на «Северных потоках», но, на мой взгляд, она безусловна – в статусе заказчика или поддерживающей стороны», – указал эксперт.

    К тому же, в Штатах строятся новые заводы по сжижению газа, и им требуются рынки сбыта. «В 2016 году американские производители начали экспортировать свой СПГ, но до 2022 года им не удавалось «подвинуть» Россию в Европе. В итоге Вашингтон задействовал политические инструменты, чтобы отнять у российской стороны часть европейского рынка. С тех пор тактика и цели США не изменились», – напомнил спикер.

    При этом, как ни парадоксально, отдельные американские бизнесмены могут быть заинтересованы в российском газе. По мнению Юшкова, получить долю в «Северном потоке – 2» было бы выгодно именно им, а не США как государству. «В нем «Газпрому» принадлежат 100% акций, то есть у представителей Москвы и Вашингтона в той или иной форме есть предмет для потенциальной сделки», – пояснил он.

    Тем более что техническая возможность для поставок сохранилась. «После взрывов уцелела одна нитка «Северного потока – 2». Физически по ней можно хоть завтра начать прокачивать 27,5 млрд куб. м газа в год. Для сравнения: по «Турецкому потоку» в Европу в прошлом году было поставлено 18,1 млрд куб. м», – отметил эксперт.

    С «Северным потоком» ситуация сложнее. «Там доли распределены между «Газпромом» и несколькими иностранными компаниями. Кроме того, чтобы восстановить прокачку по нему, нужны крупные инвестиции. Сейчас обе трубы взорваны и заполнены морской водой», – продолжил аналитик.

    Однако проблемы с запуском газопроводов есть не только технические, но и юридические. «Для начала поставок нужно пролоббировать снятие американских и европейских санкций с оператора проекта. Кроме того, «Северный поток – 2» так и не получил разрешение на ввод в эксплуатацию от регулятора Германии и не завершил процесс сертификации», – напомнил спикер.

    Существуют и юридические риски. «Непонятна ситуация с точки зрения права собственности на газ. Ранее клиенты в Европе подавали иски из-за отсутствия поставок нужных объемов. Несмотря на доводы «Газпрома» о форс-мажоре, арбитражные суды не всегда вставали на его сторону. Поэтому поставляемый в Европу газ может быть попросту арестован в счет погашения штрафов», – предупредил он.

    Таким образом, любой потенциальный инвестор столкнется с серьезными рисками. «Новый инвестор должен будет вложить деньги в газопроводы без каких-либо гарантий, что они заработают. Здесь есть большие риски и для «Газпрома». Компания может передать право собственности на «Северные потоки». Но через два года власть в США может смениться, и против России снова введут санкции. Тогда сделка потеряет смысл», – отметил собеседник.

    Исходя из этого, эксперт скептически оценивает перспективы переговоров. «Думаю, сообщения о закулисных контактах России и США продиктованы интересом отдельных американских бизнесменов, предлагающих свои посреднические услуги по снятию части санкций. При этом не уверен, что у них есть такая возможность», – заключил Юшков.

    Издание Le Monde diplomatique сообщило со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», что газопровод «Северный поток» является предметом закулисной дипломатии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Якобы переговоры проходят без привлечения международных институтов, общественного контроля и вне рамок многосторонних форумов. Согласно одного из обсуждаемых сценариев, «Северный поток» может возобновить работу – в обход ЕС и «под руководством США».

    Газета пишет, что приобрести газопровод хочет инвестор из Майами Стивен Линч, чтобы стать «самым богатым человеком, о котором никто никогда не слышал». Он считается специалистом по проблемным активам и ранее вел бизнес в России. Ему приписывают участие в разделении «Юкоса» и в сделке с одной из дочерних компаний «Сбера».

    В этом контексте упоминается также техасский банкир Джентри Бич, якобы близкий к Дональду Трампу-младшему. Сам бизнесмен публично отрицает интерес к трубопроводу, но, согласно расследованию издания, он с неким румынским деловым партнером ранее уже пытались приобрести «Северный поток». Интересантом сделки также называется американский гигант по управлению инвестициями Elliott Management.

    Йорг Сезанн, представитель Левой партии в Бундестаге по вопросам энергетической политики, считает подобные действия серьезной угрозой. В интервью газете Berliner Zeitung он заявил: «Такие попытки имеют место, и к ним следует относиться серьезно».

    «Недавно инвестор, тесно связанный с Трампом, через компанию Tanquid приобрел примерно пятую часть немецкой инфраструктуры резервуарных хранилищ. Мы призываем федеральное правительство пересмотреть и запретить подобные сделки в рамках процесса оценки инвестиций в критически важные объекты. Энергетические сети должны находиться в государственной собственности и управлении», – заявил он.

    Стоит отметить, что газ, импортируемый по «Северному потоку – 2», считается в ЕС российским и запрещен в соответствии с законодательными нормами Евросоюза, сообщает Еврокомиссия. При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы энергетической безопасности Европа может приостановить запрет на импорт энергоносителя из России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью TV BRICS, сообщил: «американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями». «На европейском континенте они «смотрят» на взорванные три года назад «Северные потоки», на украинскую газотранспортную систему и на «Турецкий поток», – отметил он.

    Комментарии (12)
    23 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель не смог убедить Вашингтон и «Большую семерку» ввести полный запрет на транспортировку и обслуживание танкеров с российским черным золотом.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках 20-го пакета санкций, сообщает ТАСС. Вашингтон отказался брать обязательства по синхронизации ограничений, хотя и не исключил введения собственных мер в будущем.

    «ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров», – заявил дипломатический источник. По его словам, партнеры из «семерки» пока лишь допустили возможность присоединения к рестрикциям, но твердых обещаний не дали.

    Ситуацию осложняют и внутренние разногласия, поскольку Венгрия пообещала заблокировать весь пакет целиком из-за остановки Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба». Будапешт требует от европейских чиновников срочных мер для возобновления прокачки ресурсов через территорию Украины.

    Эксперты предупреждают, что новые санкции могут создать правовую основу для досмотров судов, что несет угрозу военного столкновения на море. Несмотря на противоречия, утверждение ограничений ожидается к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена обосновать юридически перехват танкеров с российской нефтью.

    Будапешт планирует заменить временно поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт через Хорватию. Французские власти отпустили задержанное судно после громкой политической акции.

    Комментарии (7)
    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 03:45 • Новости дня
    Макрон написал Трампу письмо с просьбой снять санкции с французов
    Макрон написал Трампу письмо с просьбой снять санкции с французов
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой отменить санкции США против двух французских граждан, связанных с Евросоюзом (ЕС) и Международным уголовным судом (МУС).

    Макрон обратился к Трампу с просьбой снять санкции США с бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона и судьи Международного уголовного суда Николя Гийу, сообщают «Вести» со ссылкой на швейцарскую La Tribune Dimanche.

    «Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введенные против Николя Гийу и Тьерри Бретона», – приводит издание выдержку из письма Макрона.

    Французский лидер также подверг критике решение США, заявив, что такие меры подрывают принцип независимости правосудия и мандат Международного уголовного суда.

    Бретон попал под санкции Вашингтона из-за обвинений в попытках цензурировать американских граждан с помощью «закона ЕС о цифровых услугах», который усилил контроль над интернет-платформами.

    Санкции против Гийу были введены после выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру. Макрон обвинил США в запугивании Европы. Политолог Ткаченко объяснил слова Трампа о ненужности Макрона.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине

    Захарова заявила о вреде публичности переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу и приводит к дезинформации.

    Переговоры по Украине требуют «режима тишины», чтобы избежать превращения серьезного процесса в шоу, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что публичное обсуждение деталей переговоров до их завершения часто приводит к дезинформации и создает ложные ожидания у общественности.

    В качестве примера Захарова напомнила о переговорах с украинской стороной, которые возобновились весной и летом 2025 года в Стамбуле. По ее словам, тогда вместо конструктивных контактов произошел перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, который сначала прилетел в Турцию, затем заявил о своем недовольстве составом российской делегации, после чего несколько раз менял позицию по поводу самого факта переговоров.

    Она отметила, что из-за такого подхода многие наблюдатели и те, кто надеялся на прогресс, оказались дезинформированы. Захарова подчеркнула, что правильная практика – вести переговоры, а затем при необходимости комментировать итоги, а не устраивать обсуждение деталей на публике еще до их начала.

    Она добавила, что подобная позиция всегда придерживалась российской стороной, и только действительно важная информация, например, состав делегации или время прибытия, может быть озвучена до начала встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что любые действия, способствующие разрешению ситуации на Украине, имеют особое значение.

    Также Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине. По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе и добавила, что европейским странам следует обучиться манерам.

    Кремль ранее также подчеркивал, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине будут более эффективными при сохранении полной конфиденциальности обсуждений.


    Комментарии (11)
    22 февраля 2026, 17:51 • Новости дня
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    @ Jud McCranie/wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Флориде вооруженный молодой человек с пистолетом и канистрой был застрелен при попытке проникновения на охраняемую территорию резиденции американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

    Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, который попытался проникнуть на территорию резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, передает РИА «Новости». Инцидент произошел рано утром в воскресенье, когда нарушитель пытался незаконно попасть на охраняемую территорию у северных ворот комплекса.

    Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Вооруженный мужчина был застрелен агентами Секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго».

    Гульельми также уточнил, что мужчине было примерно двадцать лет. При нем обнаружили пистолет и канистру. Нарушитель был ликвидирован на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории резиденции Мар-а-Лаго охрана задержала молодого мужчину, который пытался проникнуть внутрь.

    Комментарии (5)
    20 февраля 2026, 18:55 • Новости дня
    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран

    Верховный суд США признал введение пошлин Трампа превышением полномочий

    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный суд США постановил, что администрация президента Дональда Трампа превысила полномочия при введении импортных пошлин по закону о чрезвычайном положении.

    Верховный суд США признал, что администрация Дональда Трампа превысила свои полномочия при введении импортных пошлин против других стран по закону о чрезвычайном положении, передает ТАСС. Решение было поддержано шестью судьями, трое высказались против.

    Суд подтвердил вердикт нижестоящей инстанции, который ранее уже признал действия администрации Трампа незаконными. Импортные пошлины были введены под предлогом необходимости реагирования на чрезвычайную ситуацию, однако судьи сочли эти меры превышением полномочий исполнительной власти.

    Ранее суд по международной торговле США признал, что Дональд Трамп превысил полномочия при введении высоких тарифов, поэтому их большая часть должна быть отменена в течение десяти дней.

    Судья Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии ранее отклонил иск губернатора Гэвина Ньюсома о блокировке этих пошлин.

    Комментарии (4)
    21 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына в Иране

    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа готова рассмотреть предложение, которое позволит Ирану «символически» обогащать ядерное топливо, если это не создаст возможности для создания бомбы, а так же вариант с устранением верховного лидера страны и его сына, пишет Axios.

    «Это говорит о том, что между «красными линиями», установленными США и Ираном может появиться возможность заключения сделки по ограничению ядерного потенциала Ирана и предотвращению войны. Но в то же время Трампу были представлены военные варианты, предполагающие прямое нанесение ударов по верховному лидеру», – выяснил портал Axios.

    Американские чиновники заявляют, что планка для предстоящего ядерного предложения Ирана очень высока, поскольку план должен убедить скептиков внутри администрации Трампа и в регионе.

    «Президент Трамп будет готов принять содержательную сделку, которую сможет политически продвигать внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить удар, они должны сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться. Иранцы постоянно упускают эту возможность. Если они будут играть в игры, терпения не хватит», – заявил порталу высокопоставленный американский чиновник.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в пятницу сообщил, что иранское предложение будет окончательно доработано в течение следующих двух-трех дней, хотя американские и израильские официальные лица сообщили Axios, что Трамп может нанести удар уже в эти выходные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Аракчи сообщил, что США не ставили перед Тегераном условия полного отказа от обогащения урана. При этом Германия призвала немцев срочно покинуть Иран. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    Трамп заявил о повышении введенных ранее пошлин до 15% на импорт

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о повышении глобальных пошлин на импорт товаров с 10% до 15%,

    Президент США Дональд Трамп объявил о повышении глобальных пошлин на импорт товаров с 10% до 15%, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что повышение пошлины распространяется на все страны, которые, по его словам, десятилетиями «обдирали» Соединенные Штаты без последствий.

    «Я, как президент США, незамедлительно повышаю глобальную пошлину в размере 10% до полностью допустимого и юридически проверенного уровня в 15%», – заявил Трамп.

    По его словам, данная мера стала ответом на решение суда. Он отметил, что новые пошлины вступают в силу немедленно. Кроме того, Трамп пообещал, что в ближайшие месяцы его администрация определит и введет дополнительные пошлины, которые будут соответствовать юридическим требованиям.

    Ранее Дональд Трамп пообещал ввести 10%-й глобальный тариф на 150 дней.

    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран. Индекс S&P 500 упал после решения Верховного суда о пошлинах США.

    Комментарии (8)
    20 февраля 2026, 16:35 • Новости дня
    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    Швейцарская газета NZZ изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа
    @ Joint Base Elmendorf-Richardson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свежем номере швейцарского издания NZZ появилась иллюстрация с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в окружении европейских лидеров в виде гномов-карликов.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ) опубликовала статью с иллюстрацией, на которой президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп изображены в окружении уменьшенных европейских лидеров. Материал опубликован под заголовком «Почему Европа не повзрослеет», сообщает РИА «Новости».

    На иллюстрации рядом с Путиным и Трампом изображены уменьшенные президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Британии Кир Стармер. Европейские лидеры представлены в виде гномов с красными колпаками, что, по мнению авторов, символизирует их слабое политическое влияние на фоне лидеров России и США.

    В публикации также подчеркивается разобщенность Европы по ключевым вопросам. «Даже в судьбоносном вопросе помощи Украине Европа разделена. Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», – подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Трамп также назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    До этого глава МИД Сергей Лавров также заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.


    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 22:15 • Новости дня
    Иванка Трамп поздравила мир с Китайским Новым годом в погребальном наряде
    Иванка Трамп поздравила мир с Китайским Новым годом в погребальном наряде
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Иванку Трамп раскритиковали в Сети за «культурно неуместный и невежественный» наряд, выбранный для поздравлений и празднования Китайского Нового года, который она она продемонстрировала в соцсети.

    После публикации фотографий в Instagram (признана экстремистской и запрещена на территории России) Иванка Трамп подверглась критике, поскольку некоторые сочли ее наряд «культурно неуместным и невежественным», сообщил портал AOL (ранее известный как America Online).

    Оказалось, что 44-летняя дочь Дональда Трампа поделилась с подписчиками фотографиями в кремовом костюме, дополненном бриллиантовыми серьгами. В этом образе она поздравила всех с Новым годом по лунному календарю.

    Хотя в публикации ничего не выглядит предосудительным, одежды из белого цвета на Китайский Новый год обычно не одобряются, поскольку он символизирует траур и является цветом, который люди во Вьетнаме и Китае обычно носят на похоронах.

    Кроме того, цвет обычно ассоциируется с утратой и считается плохим предзнаменованием, тогда как красный символизирует удачу, благословение и процветание.

    «Год Огненного Коня призывает нас к мужеству, энергии, целеустремленности и бесстрашному созиданию. Это год смелых идей, решительных действий и превращения видения в нечто долговечное», – заявила она в поздравлении.

    Иванка уточнила, что «вступает» в новый год с «ясностью и убежденностью» и готова «представить проекты», над которыми работала за кулисами, и которыми «с нетерпением ждет возможности поделиться» с людьми.

    «Вперед, с силой. С благодарностью. С целью. С нетерпением жду того, что ждет нас впереди. Счастливого Китайского Нового года», – заключила она.

    Комментаторы негативно отреагировали на пост Иванки Трамп: один назвал ее наряд «совершенно неуместным», а другой заявил о «культурной невосприимчивости и невежестве».

    Третий добавил: «Они настолько бестактны, что это почти смешно», а четвёртый сказал: «О, пожалуйста, леди. Вы живёте в своём собственном мире».

    Не все комментарии были негативными: один пользователь отметил, что она «такая красивая, элегантная, стильная, умная». Другие назвали её «великолепной», «потрясающей» и сказали, что фотографии «идеальны».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, символом 2026 года станет Огненная Лошадь энергичного красного цвета. Красная плюшевая лошадка с перевернутым ртом из-за производственного брака стала хитом продаж в Китае. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила традицию жителей КНР поздравлять друг друга изображением картины «Купание красного коня».

    При этом антагонист Гарри Поттера Драко Малфой превратился в символ праздника в Китае: иероглифы его имени означают «лошадь» и «счастье» в год Лошади.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение

    Политолог Дудчак: Спонсоры киевского режима заставляют Зеленского перечить Трампу

    Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Зеленский затягивает конфликт, поскольку находится под влиянием европейских сил, заинтересованных в продолжении боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Дудчак. Поэтому глава киевского режима делает ставку на будущее поражение Трампа и подчеркнуто демонстрирует недоверие инициативам президента США. О том, что Зеленский поручил разработать план ведения боевых действий еще на три года, ранее сообщил журналист Wall Street Journal Боян Панчевский.

    «По действиям Зеленского заметно, что продолжение боевых действий – это идеальный вариант для него. Поэтому он пытается увильнуть от настойчивых требований президента США Дональда Трампа заключить мир», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ. По словам эксперта, после трехсторонних переговорах в Женеве на этой неделе Зеленский «вновь озвучивал противоречивые идеи».

    «Понятно, что у Зеленского нет желания и планов завершать военную кампанию, чтобы сохранить жизни своих соотечественников. Он позволяет себе совершенно хамские выходки, потому что за ним стоят в Европе достаточно влиятельные силы, которые требуют продолжения кровавого банкета, – подчеркнул политолог. – Судя по всему, европейцы нашли деньги на ближайшие пару лет. Оружие продолжает поступать на Украину, и американское в том числе, поэтому киевский режим существует».

    Таким образом, полагает эксперт, поведение Зеленского, в том числе его недавнее требование гарантий  безопасности Украины от Конгресса США – это демонстрация недоверия Трампу и ставка на его поражение. «Зеленский опасается Трампа и не хочет перечить во всем, но он показывает, что на развитие событий на Украине влияют и другие силы. И эти силы готовы спонсировать киевский режим далее», – пояснил спикер.

    Однако такая игра со стороны Зеленского опасна для самого Киева, отмечает Дудчак. Если Трамп действительно хочет закончить украинский конфликт, как он не раз заявлял, то планы Зеленского «продержаться три года» могут привести к тому, что президент США решит форсировать сокращение помощи и заставит Киев сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона прямо сейчас.

    Трамп хочет остановить боевые действия, но на своих условиях. Но в этом для него тоже есть проблема – такие действия могут расценить как его прямую помощь Армии России. «Если он, например, отключит ВСУ спутниковую связь, то российская армия объективно сможет действовать более эффективно», – поясняет эксперт.

    На этой неделе журналист Wall Street Journal Боян Панчевский сообщил со ссылкой на свои источники, что Владимир Зеленский счел мирные переговоры провальными и приказал своим советникам разработать план ведения боевых действий еще на три года. Панчевский рассказал об этом в ходе подкаста немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера. Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал информацию Панчевского «фейком».

    Журнал The Economist писал на этой неделе о том, что украинская делегация на переговорах в Женеве разделилась на две коалиции с разными взглядами на заключение мирного соглашения. Одно крыло настаивает на быстром соглашении с Россией, а второе гораздо менее склонно к миру, так как находится под влиянием бывшего экс-главы офиса Андрея Ермака.

    В конце прошлого года Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с Трампом заявлял о том, что для обеспечения гарантий безопасности Украины недостаточно только решений американского лидера. Он потребовал их ратификации Конгрессом США.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 22:25 • Новости дня
    CNN сообщил о запасном плане Трампа по отмененным судом пошлинам

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп получил известие о решении Верховного суда, отменяющем его пошлины, через записку во время завтрака в Белом доме с губернаторами и назвал это «позором», сообщили источники CNN.

    По словам информатора, Трамп сказал собравшимся, что у него есть запасной план, а другой источник добавил, что президент США пришел в ярость во время завтрака и начал нападать на суд, в какой-то момент сказав: «эти чертовы суды», передает телеканал CNN.

    Трамп, как сообщили информаторы, прервал завтрак с губернаторами, узнав о решении Верховного суда, сказав гостям, что уходит раньше, чтобы сделать заявление по поводу этого решения.

    В администрации Трампа чиновники готовились к поражению в Верховном суде, заверяя президента, что если суд отменит его пошлины, будут другие способы их введения.

    По словам нескольких источников, президент в последние недели в частном порядке гневно жаловался на то, что Верховный суд слишком долго решает вопрос с тарифами.

    Он также неоднократно высказывал предположения о том, какое решение примет суд, заявив в какой-то момент, что, по его мнению, Верховный суд не вынесет решения против пошлин, учитывая, сколько всего поставлено на карту и имея в виду миллиарды долларов, которые уже были собраны.

    По словам представителя Белого дома, после завтрака Трамп должен был встретиться с генеральным секретарем Вьетнама То Лам. Он планирует проинформировать прессу о решении по пошлинам в пятницу днем.

    При этом CNN напомнил, что суд отклонил лишь один из методов введения таможенных пошлин – использование Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

    Существуют и другие положения Закона о торговле 1974 года, Закона о расширении торговли 1962 года и Тарифного закона 1930 года, которые он мог бы попробовать. Некоторые из них он уже использовал в течение своего первого срока.

    Например, статья 122 Закона о торговле 1974 года разрешает введение таможенных пошлин в размере до 15% на срок до 150 дней при определенных обстоятельствах.

    Ещё один вариант — раздел 338 Закона о тарифах 1930 года , широко известный как «закон Смута-Хоули». Он позволяет вводить тарифы до 50% в течение пяти месяцев в отношении страны, которая «дискриминирует» торговлю с США. Министр финансов Скотт Бессент приводил это в качестве возможного запасного варианта.

    Напомним, Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, судья Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии ранее отклонил иск губернатора Гэвина Ньюсома о блокировке этих пошлин. Индекс S&P 500 резко просел после решения Верховного суда о пошлинах США. Исследование JPMorganChase показало, что рост пошлин ударил по среднему бизнесу в США.


    Комментарии (3)
    21 февраля 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пообещал глобальный тариф в 10% взамен отмененных судом пошлин
    Трамп пообещал глобальный тариф в 10% взамен отмененных судом пошлин
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что введет 10%-й глобальный тариф на 150 дней, чтобы заменить некоторые из своих чрезвычайных пошлин, которые были отменены Верховным судом ранее в этот день.

    Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он введет 10%-й глобальный тариф на 150 дней, чтобы заменить некоторые из отмененных Верховным судом США пошлин. Глава Белого дома намерен обложить пошлинами весь импорт в США и оставить в силе тарифы, действующие в интересах нацбезопасности страны.

    Трамп сказал, что его распоряжение будет принято в соответствии с разделом 122 Закона о торговле от 1974 года, и пошлины будут превышать тарифы, которые действуют в настоящее время. Новый 10-процентный тариф вступит в силу примерно через три дня, передает Reuters.

    «У нас есть альтернативы, отличные альтернативы. Могло бы быть больше денег. Мы получим больше денег и станем намного сильнее благодаря этому», – сказал Трамп об альтернативных инструментах.

    Напомним, Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, индекс S&P 500 резко просел после решения Верховного суда о пошлинах США. Исследование JPMorganChase показало, что рост пошлин ударил по среднему бизнесу в США. CNN сообщил о запасном плане Трампа по отмененным судом пошлинам.


    Комментарии (2)
    23 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    Трамп «пожаловался» на частые победы США

    Трамп в соцсетях «пожаловался» на частые победы США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о слишком большом количестве побед Америки, назвав это «просто нечестным».

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social необычное заявление, передает РИА «Новости». По его словам, Америка одерживает слишком много побед, что, как он считает, является несправедливым.

    Трамп написал: «Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США постановил, что администрация президента Дональда Трампа превысила полномочия при введении импортных пошлин по закону о чрезвычайном положении. После Трамп объявил о повышении глобальных пошлин на импорт товаров с десяти до 15%.

    Комментарии (7)
    21 февраля 2026, 15:22 • Новости дня
    NYT: США поддержали возвращение флага России на Паралимпиаде

    NYT: Спецпосланник США поддержал допуск россиян к Паралимпиаде с флагом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский спецпосланник по глобальному партнерству Паоло Замполли выступил за возвращение флага и гимна России на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

    Спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли поддержал возвращение российского флага и гимна на Паралимпиаде 2026 года, пишет The New York Times. Его заявление прозвучало на фоне протеста стран Европы против решения Международного паралимпийского комитета (МПК) отменить ограничения для российских и белорусских спортсменов.

    Ранее европейские государства выразили недовольство подобным решением МПК и даже предложили отказывать в визах сопровождающим лицам паралимпийцев, несмотря на особую необходимость их поддержки. При этом Замполли в ответ отметил: «Я думаю, спорт для всех».

    Всего на Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо приглашены шесть российских спортсменов. Среди них призёры и чемпионы крупных международных соревнований: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков, Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

    Соревнования пройдут с 6 по 15 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чехия решила проигнорировать церемонию открытия Паралимпиады в знак протеста против допуска российских спортсменов. А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим спортсменов из России и Белоруссии на Паралимпиаде.

    Напомним, что Международный паралимпийский комитет разрешил выступить российским спортсменам на Паралимпиаде 2026 года.


    Комментарии (2)
    Главное
    ЕС продлил санкции против России
    Медведев: Россия на переговорах озвучила позицию по территориям
    Коростелев пронес Непряеву на плечах на закрытии ОИ-2026
    Генерал Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине
    Боевики ГУР объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне
    Мошенники начали мстить россиянам за провал афер
    Переселенцы объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля