Путин призвал офицеров помнить об ответственности за подчиненных

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства поздравил военнослужащих с государственными наградами и призвал их помнить о долге перед теми, чьи судьбы в значительной степени зависят от их решений, передает ТАСС.

Путин особо выделил, что для офицера ключевым является именно ответственность за подчиненных, а не только забота о себе или своей семье. «Я вас прошу вот об этом самом главном никогда не забывать. Спасибо вам за службу Отечеству», – отметил он.

Ранее Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России. Он заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.