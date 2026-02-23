Путин вручил «Золотую Звезду» доложившему об освобождении Гуляйполя командиру

Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, полковнику Вячеславу Веденину, сообщает РИА «Новости». Именно Веденин ранее докладывал главе государства об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.
Торжественная церемония состоялась в День защитника Отечества. В этот день президент традиционно вручает государственные награды военнослужащим, отмеченным званием Героя России и орденом Мужества.
В ходе церемонии Владимир Путин выразил благодарность награжденным: «Спасибо вам за службу Отечеству. Поздравляю вас», – сказал президент.
Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества.
