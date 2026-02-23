Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость

Путин заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость, передает ТАСС.
Его слова прозвучали во время церемонии вручения государственных наград Героям России, которая прошла в Представительском кабинете Кремля.
«Россия сражается за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость», – сказал глава государства. На церемонии присутствовали также министр обороны Андрей Белоусов и другие высокопоставленные лица.
В числе награжденных оказались генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старший лейтенант Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король, старший лейтенант Владимир Силенко.
Высшего звания также удостоились полковник Александр Фабричнов и старший лейтенант Василь Ямалетдинов. Орденами Мужества были награждены подполковник Николай Нетесов и полковник Александр Рукосуев.
Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества.
Путин заявил о необходимости ускорить разработку новых видов вооружений, а также отметил задачу по усилению ядерной триады. Глава государства подчеркнул важность развития вооруженных сил с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.