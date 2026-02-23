Общество «Знание» запустило цикл лекций ко Дню защитника Отечества

Tекст: Валерия Городецкая

Ключевыми участниками мероприятий стали Герои России, ветераны спецоперации на Украине и кавалеры государственных наград, которые делились с молодежью историями о фронтовом братстве, верности присяге и любви к Родине, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особое внимание уделялось личному опыту, который, по словам генерального директора общества Максима Древаля, «заставляет по-новому осмыслить, что такое ответственность и любовь к Отчизне».

В этом году цикл мероприятий вышел на международный уровень. В Южной Осетии впервые прошел форум Знание.Герои, а в Ленинградской области организовали телемост с Демократической Республикой Конго. Всего по стране и за ее пределами прошло около 800 мероприятий, в которых приняли участие 25 тыс. человек.

В числе лекторов были Герои России Максим Шоломов, Олег Сторожук, Иван Болдырев, Роман Кулаков, Олег Касков, а также кавалер ордена Мужества Сергей Иванов. Они обсуждали с молодежью, как сохранять человечность на войне и оставаться верным присяге. Руководители и ветераны фонда «Защитники Отечества» также делились своим опытом, занимаясь патриотическим воспитанием и наставничеством.

Яркое открытие цикла состоялось в Севастополе с участием военного оркестра Черноморского флота, ветеранов спецоперации Егора Тимофеева и Александра Сафонова, а также выставки беспилотных аппаратов. В Донецкой народной республике прошел патриотический форум, в Чувашии и Челябинской области молодежь встретилась с государственными деятелями для обсуждения преемственности поколений и роли патриотизма.

Школьники участвовали в экскурсиях и тематических занятиях по всей стране: от военного собаководства в Ярославле до знакомства с современной военной техникой в Смоленске. В Северной Осетии по улицам прошел «Трамвай памяти», а в 12 парках «Россия – Моя история» представлены мультимедийные экспозиции о героях.

В преддверии праздника в школы поступило 200 тыс. экземпляров сборников новелл Знание.Герои. Лекции и встречи продолжатся до 28 февраля, а подробнее о программе можно узнать на официальном сайте общества «Знание».