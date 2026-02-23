Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества

Tекст: Елизавета Шишкова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано на официальном сайте Московской патриархии. В обращении патриарх отметил, что этот праздник символизирует «воинскую доблесть и честь, мужество и героизм, верность присяге и преданность Родине».

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что церковь традиционно благословляет всех, кто защищает Россию, ее суверенитет и независимость. Он добавил: «Сегодня мы усердно молимся об участниках специальной военной операции, а также об установлении прочного и справедливого мира на просторах исторической Руси».

Патриарх Кирилл выразил благодарность президенту за постоянное внимание к служению Московского патриархата и поддержку церковно-общественных инициатив, которые направлены на консолидацию общества, просвещение молодежи и сохранение традиционных ценностей. В завершение он пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни и «всесильной помощи Божией» на благо страны и ее граждан.

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.