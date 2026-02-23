  • Новость часаСилы ПВО сбили 152 украинских беспилотника над регионами России ночью
    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    Песков раскрыл ответ России в случае размещения ЯО в Эстонии
    Лондон пообещал первым отправить войска на Украину
    В Мексике картели на фоне слухов о ликвидации Эль Менчо организовали беспорядки
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    Бортников сообщил о британском следе в покушении на Алексеева
    NYT узнала о просьбе Хаменеи на случай его убийства
    Результат Непряевой на Олимпиаде аннулировали из-за чужих лыж
    23 февраля 2026, 08:08 • Новости дня

    Захарова не сдержала слез во время интервью о погибших детях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат эмоционально отреагировала на вопрос о потерях среди несовершеннолетних, озвучив страшную статистику жертв с 2014 года.

    Официальный спикер МИД России заплакала, говоря о травмах и гибели несовершеннолетних по вине украинских боевиков, передает ТАСС. Она отметила, что историю пишут именно выжившие люди.

    «Начиная с 2014 года от рук украинских нацистов пострадали как минимум 1936 детей – детей, подростков, несовершеннолетних. 345 из них погибли», – заявила дипломат.

    Представитель ведомства подчеркнула, что никакие фейки киевского режима не смогут стереть память о пережитом. По ее словам, наряду с физическим уничтожением, детям нанесены тяжелейшие моральные травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила невозможность игнорирования на Западе кадров военкоров со спецоперации.

    Это происходит вопреки попыткам замалчивания. Дипломат обратилась к участникам фестиваля документального кино «Время наших героев».

    22 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    NYT сообщила о планах Ирана на случай гибели Хаменеи
    NYT сообщила о планах Ирана на случай гибели Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай его убийства и нарушения системы управления страной в условиях возможного военного конфликта с США, сообщает The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных иранских чиновников и членов Корпуса стражей исламской революции.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился подготовить комплексный план на случай своей гибели или утраты связи с руководством страны, передает РБК. По данным The New York Times, Хаменеи делегировал часть своих полномочий узкому кругу доверенных лиц и поручил создать многоуровневую систему преемственности как для военного, так и для гражданского управления. Руководителям предписано назначить до четырех заместителей для сохранения управляемости в кризисной ситуации.

    Координацией ключевых решений наделен бывший спикер парламента и секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, влияние которого, по информации NYT, в последние месяцы значительно выросло. В его задачи входят контроль за внутренней безопасностью, взаимодействие с союзниками и участие в переговорах с Вашингтоном по иранской ядерной программе. «Лариджани не включен в число потенциальных преемников, поскольку не является религиозным деятелем», – утверждает источник газеты.

    Во время последнего обострения с Израилем Хаменеи определил троих кандидатов на пост верховного лидера, но их имена не раскрываются. Тегеран по-прежнему оценивает риск американских ударов как высокий несмотря на дипломатические контакты, власти привели вооруженные силы в состояние повышенной готовности и провели ряд учений.

    Публикация NYT появилась после сообщений Axios о том, что в администрации Дональда Трампа обсуждалась возможность ликвидации Хаменеи и его сына Моджтабы, потенциального преемника. По данным Axios, такой план был представлен Трампу несколько недель назад, но финальное решение не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по военным базам США в регионе. Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийское море. США направили десятки самолетов-заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.

    22 февраля 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил о готовности РФ ответить на размещение ядерного оружия в Эстонии
    Песков заявил о готовности РФ ответить на размещение ядерного оружия в Эстонии
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не угрожает Эстонии или другим европейским странам, однако всегда будет предпринимать необходимые меры для защиты своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Песков отметил, что Эстония находится в непосредственной близости от российских границ, передает ТАСС.

    «Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать», – подчеркнул представитель Кремля.

    По его словам, Москва всегда будет делать все необходимое для обеспечения национальной безопасности, особенно в вопросах ядерного сдерживания.

    В среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала главу МИД Эстонии ответить за слова после угроз в адрес России.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония готова «перенести войну» на территорию России в случае вторжения на свою территорию. Он также поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране.

    Эстония заняла шестое место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    22 февраля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине задержали подозреваемую в совершении взрывов во Львове женщину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемая в организации двух взрывов во Львове была задержана сотрудниками украинских правоохранительных органов, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Отмечается, что личность женщины не разглашается, передает РБК со ссылкой на УНИАН.

    Как уточняет РБК-Украина, инцидент произошел ночью, когда полиция приехала на вызов о взломе магазина рядом с торговым центром «Магнус».

    Первый взрыв прогремел сразу после прибытия патрульного экипажа, после чего на месте ЧП прозвучал еще один взрыв – уже когда к месту прибыли дополнительные силы. По информации нацполиции, всего пострадали 24 человека, включая военнослужащего национальной гвардии, а погибла 23-летняя сотрудница полиции Виктория Шпилька. Трое пострадавших находятся в реанимации, уточнило издание «Суспільне».

    По предварительной версии полиции, в обоих случаях были использованы самодельные взрывные устройства.

    Ранее мэр Львова Андрей Садово сообщил о теракте в городе.

    22 февраля 2026, 15:03 • Новости дня
    Сеул потребовал от посольства России убрать баннер «Победа будет за нами»

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять размещенный на фасаде здания баннер с надписью «Победа будет за нами».

    В заявлении пресс-службы МИД отмечается: «В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея... мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», передает РИА «Новости».

    При этом представители министерства также высказали недовольство недавними высказываниями российского посла Георгия Зиновьева, однако не уточнили, какие именно заявления вызвали критику.

    Южнокорейские власти заверили, что будут продолжать внимательно отслеживать ситуацию и реагировать на любые последующие акции и мероприятия, проводимые российским посольством.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что шаги Сеула по поддержке ВСУ могут усложнить перспективы урегулирования ситуации на Украине.

    22 февраля 2026, 13:34 • Новости дня
    Министр обороны Британии Хили пообещал первым отправить войска на Украину
    Министр обороны Британии Хили пообещал первым отправить войска на Украину
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Британии Джон Хили выразил готовность направить британских военнослужащих на Украину после заключения мирного соглашения и завершения боевых действий.

    Британский министр обороны Джон Хили заявил о намерении стать первым главой ведомства, который отправит британские войска на Украину, передает The Telegraph. Он отметил, что такое решение будет принято только в случае окончания конфликта и достижения мирного соглашения. По его словам, мир на Украине и безопасная Европа невозможны без сильной и суверенной Украины.

    Британское правительство совместно с союзниками работает над созданием так называемой коалиции желающих, которая сформирует международные силы для обеспечения безопасности Украины после заключения мирного соглашения. В рамках этого плана Британия выделит около 200 млн фунтов для оснащения своих вооруженных сил необходимой техникой и оборудованием, чтобы подготовиться к возможной миссии.

    Средства будут направлены на модернизацию транспортных средств, средств связи и приобретение новых систем защиты от беспилотников. Также Британия поддерживает Украину в создании нового перехватчика дронов с искусственным интеллектом Octopus для борьбы с иранскими беспилотниками Shahed.

    Хили подчеркнул, что украинские военные уже интегрируются в учения НАТО, а британская поддержка Киева достигла рекордного уровня в этом году. Он отметил, что Британия гордится как военной помощью, так и поддержкой, оказанной украинским беженцам, которых в страну прибыло 167 тысяч.

    Министр также рассказал о своей недавней поездке на Украину, где стал свидетелем массированных атак дронами и ракетами по Киеву и Львову. Хили выразил солидарность с украинцами и заявил, что Британия продолжит усиливать давление на Россию и поддерживать Украину до достижения справедливого мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о том, что Британия ведет переговоры с Европой по вопросу российских танкеров.

    Кир Стармер предложил Европейскому союзу сблизить Британию и ЕС в сфере обороны.

    22 февраля 2026, 17:31 • Новости дня
    Группа боевиков «Шквал» замерзла при попытке бегства в Запорожской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Запорожской области обнаружена группа военнослужащих ВСУ из штурмового полка «Шквал», которые замерзли насмерть во время попытки дезертировать со своих позиций, сообщили представители российских силовых структур.

    В силовых структурах уточнили: «В Запорожской области нашли группу боевиков «Шквал». Они пытались дезертировать со своих позиций, и попросту замерзли в процессе пути. Их нашли при помощи дрона», передает ТАСС.

    По их данным, командование ВСУ на местах намерено выдать гибель подчиненных за результат работы дронов и артиллерии.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные из-за сильных холодов в Харьковской области сталкиваются с непростым выбором – умереть от холода или быть расстрелянным своими же, это подтверждают радиоперехваты.

    Во вторник украинский военнопленный Дмитрий Кушнеренко сообщил, что у Купянска-Узлового в Харьковской области ВСУ из-за холодов боевики ВСУ оказались заблокированы внутри укрытий, часть из них замерзла насмерть.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как сильные морозы влияют на ход боевых действий в рамках спецоперации.

    22 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на атаки по гражданской инфраструктуре Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине, поразив все назначенные цели, сообщает Минобороны России.

    Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, сообщает Минобороны России в MAX. Атака стала ответом на террористические действия Киева против гражданской инфраструктуры на территории России. В ведомстве подчеркнули, что «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи в Сумской области и нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в шести населенных пунктах. Потери украинской стороны составили до 240 военнослужащих, уничтожены склады боеприпасов, техники и американская радиолокационная станция AN/TPQ-50.

    На Харьковском направлении группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся ущерб противнику в районах Шиповатого, Нечволодовки и других населенных пунктах. Потери ВСУ достигли 190 военнослужащих, уничтожены бронетехника, артиллерия, техника западного производства и три склада боеприпасов.

    Южная группировка войск улучшила позиции на переднем крае в Донецкой народной республике. Противник потерял более 105 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и склады материальных средств, а также американскую станцию AN/TPQ-50 и средства радиоэлектронной борьбы.

    В Донецкой народной республике и Днепропетровской области войска группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, поразив технику и личный состав нескольких бригад ВСУ, а также бригады «Азов» (признана террористической, запрещена в России) и национальной гвардии. Украинские формирования потеряли до 355 человек, 10 бронемашин, четыре артиллерийских орудия и американскую радиолокационную станцию.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив до 350 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и польскую самоходную установку Krab. Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение, нанеся потери украинской стороне, уничтожив до 60 человек, автомобили, склады и средства радиоэлектронной борьбы.

    Российская оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерия поразили объекты ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Сбиты пять авиационных бомб, семь ракет HIMARS производства США и 326 украинских беспилотников.

    Минобороны России сообщает, что с начала спецоперации уничтожено 670 самолётов, 283 вертолета, более 116 тыс. беспилотников, 27 814 танков и боевых машин, а также более 55 тыс. единиц специальной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике. Российские войска освободили Павловку и Новопавловку в ДНР. Также военные заняли Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    22 февраля 2026, 17:25 • Новости дня
    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы

    Захарова: Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы

    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно позиция России позволила Венесуэле сохранить свою государственность.

    Она отметила: «Вы же прекрасно понимаете, что если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно – как с теми, кто в меню», передает ТАСС.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что похищение Соединенными Штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это разнузданный акт нарушения международного права, «мощнейшее геополитическое землетрясение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал действия США по попытке захвата Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    22 февраля 2026, 21:00 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»

    Эксперт Юшков: «Закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса

    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Получить долю в «Северном потоке – ­­­­­­­­­­­­­­­2» было бы выгодно некоторым американским бизнесменам. Но не факт, что их лоббистских возможностей хватит для снятия части санкций с газопровода, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Ранее СМИ сообщили, что «Северный поток» стал предметом закулисной дипломатии России и США.

    «США хотят расчистить европейский рынок для своего газа, но в честной конкуренции с Россией они проигрывают. Поэтому Вашингтон использует политические инструменты, чтобы выдавить нашу страну», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, с точки зрения национальных интересов США российский газ на европейском рынке не нужен. «Можно по-разному оценивать роль американской стороны во взрывах на «Северных потоках», но, на мой взгляд, она безусловна – в статусе заказчика или поддерживающей стороны», – указал эксперт.

    К тому же, в Штатах строятся новые заводы по сжижению газа, и им требуются рынки сбыта. «В 2016 году американские производители начали экспортировать свой СПГ, но до 2022 года им не удавалось «подвинуть» Россию в Европе. В итоге Вашингтон задействовал политические инструменты, чтобы отнять у российской стороны часть европейского рынка. С тех пор тактика и цели США не изменились», – напомнил спикер.

    При этом, как ни парадоксально, отдельные американские бизнесмены могут быть заинтересованы в российском газе. По мнению Юшкова, получить долю в «Северном потоке – 2» было бы выгодно именно им, а не США как государству. «В нем «Газпрому» принадлежат 100% акций, то есть у представителей Москвы и Вашингтона в той или иной форме есть предмет для потенциальной сделки», – пояснил он.

    Тем более что техническая возможность для поставок сохранилась. «После взрывов уцелела одна нитка «Северного потока – 2». Физически по ней можно хоть завтра начать прокачивать 27,5 млрд куб. м газа в год. Для сравнения: по «Турецкому потоку» в Европу в прошлом году было поставлено 18,1 млрд куб. м», – отметил эксперт.

    С «Северным потоком» ситуация сложнее. «Там доли распределены между «Газпромом» и несколькими иностранными компаниями. Кроме того, чтобы восстановить прокачку по нему, нужны крупные инвестиции. Сейчас обе трубы взорваны и заполнены морской водой», – продолжил аналитик.

    Однако проблемы с запуском газопроводов есть не только технические, но и юридические. «Для начала поставок нужно пролоббировать снятие американских и европейских санкций с оператора проекта. Кроме того, «Северный поток – 2» так и не получил разрешение на ввод в эксплуатацию от регулятора Германии и не завершил процесс сертификации», – напомнил спикер.

    Существуют и юридические риски. «Непонятна ситуация с точки зрения права собственности на газ. Ранее клиенты в Европе подавали иски из-за отсутствия поставок нужных объемов. Несмотря на доводы «Газпрома» о форс-мажоре, арбитражные суды не всегда вставали на его сторону. Поэтому поставляемый в Европу газ может быть попросту арестован в счет погашения штрафов», – предупредил он.

    Таким образом, любой потенциальный инвестор столкнется с серьезными рисками. «Новый инвестор должен будет вложить деньги в газопроводы без каких-либо гарантий, что они заработают. Здесь есть большие риски и для «Газпрома». Компания может передать право собственности на «Северные потоки». Но через два года власть в США может смениться, и против России снова введут санкции. Тогда сделка потеряет смысл», – отметил собеседник.

    Исходя из этого, эксперт скептически оценивает перспективы переговоров. «Думаю, сообщения о закулисных контактах России и США продиктованы интересом отдельных американских бизнесменов, предлагающих свои посреднические услуги по снятию части санкций. При этом не уверен, что у них есть такая возможность», – заключил Юшков.

    Издание Le Monde diplomatique сообщило со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», что газопровод «Северный поток» является предметом закулисной дипломатии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Якобы переговоры проходят без привлечения международных институтов, общественного контроля и вне рамок многосторонних форумов. Согласно одного из обсуждаемых сценариев, «Северный поток» может возобновить работу – в обход ЕС и «под руководством США».

    Газета пишет, что приобрести газопровод хочет инвестор из Майами Стивен Линч, чтобы стать «самым богатым человеком, о котором никто никогда не слышал». Он считается специалистом по проблемным активам и ранее вел бизнес в России. Ему приписывают участие в разделении «Юкоса» и в сделке с одной из дочерних компаний «Сбера».

    В этом контексте упоминается также техасский банкир Джентри Бич, якобы близкий к Дональду Трампу-младшему. Сам бизнесмен публично отрицает интерес к трубопроводу, но, согласно расследованию издания, он с неким румынским деловым партнером ранее уже пытались приобрести «Северный поток». Интересантом сделки также называется американский гигант по управлению инвестициями Elliott Management.

    Йорг Сезанн, представитель Левой партии в Бундестаге по вопросам энергетической политики, считает подобные действия серьезной угрозой. В интервью газете Berliner Zeitung он заявил: «Такие попытки имеют место, и к ним следует относиться серьезно».

    «Недавно инвестор, тесно связанный с Трампом, через компанию Tanquid приобрел примерно пятую часть немецкой инфраструктуры резервуарных хранилищ. Мы призываем федеральное правительство пересмотреть и запретить подобные сделки в рамках процесса оценки инвестиций в критически важные объекты. Энергетические сети должны находиться в государственной собственности и управлении», – заявил он.

    Стоит отметить, что газ, импортируемый по «Северному потоку – 2», считается в ЕС российским и запрещен в соответствии с законодательными нормами Евросоюза, сообщает Еврокомиссия. При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы энергетической безопасности Европа может приостановить запрет на импорт энергоносителя из России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью TV BRICS, сообщил: «американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями». «На европейском континенте они «смотрят» на взорванные три года назад «Северные потоки», на украинскую газотранспортную систему и на «Турецкий поток», – отметил он.

    22 февраля 2026, 15:13 • Новости дня
    Результат Непряевой на Олимпиаде аннулировали из-за чужих лыж

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская лыжница Дарья Непряева лишилась результата в масс-старте на 50 км после ошибки при смене инвентаря на Олимпиаде.

    Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте на 50 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Италии был аннулирован, сообщает РИА «Новости». Причиной стало то, что во время пит-стопа спортсменка ошибочно взяла лыжи немецкой участницы Катарины Хеннинг-Доцлер, которая завершила гонку на девятом месте.

    Марафон проходил в воскресенье, и по итогам гонки Непряева пришла к финишу 11-й. Однако после проверки результатов судьи приняли решение исключить спортсменку из итогового протокола из-за использования чужого инвентаря.

    Олимпийские игры в Италии завершаются 22 февраля. Инцидент с Непряевой стал одним из заметных событий последних дней соревнований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что не считает неудовлетворительные результаты Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в спринте на Олимпиаде критичными.

    22 февраля 2026, 14:34 • Новости дня
    Бортников сообщил о британском следе в покушении на Алексеева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, также виден британский след, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

    По его словам, заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, при этом прослеживается британский след, передает РИА «Новости». Бортников отметил, что следствие продвинулось далеко: практически определены все участники и заказчики преступления, часть причастных задержана, а одна из подозреваемых успела скрыться на Украине.

    Бортников в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» подчеркнул: «Мы видим британский след прежде всего здесь». Он добавил, что украинские спецслужбы действовали под кураторством западных разведок.

    Глава ФСБ пообещал, что если появится новая информация по расследованию покушения, она будет опубликована. Бортников также заявил, что Россия не забудет и не простит это преступление, несмотря на то, что говорить о возмездии преждевременно.

    Покушение на Владимира Алексеева произошло 6-го февраля в Москве, после чего генерал-лейтенант был госпитализирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины. ФСБ задержала подозреваемого в этом преступлении. Генерал Алексеев пришел в себя после покушения.

    23 февраля 2026, 00:13 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду

    Tекст: Денис Тельманов

    В обращении по случаю Дня защитника Отечества Владимир Путин отметил среди планов ускоренную разработку перспективных вооружений, усиление ядерной триады и развитие вооруженных сил с опорой на боевой опыт спецоперации.

    Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

    В своем обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

    Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

    «Будем наращивать темпы разработки перспективных систем для вооруженных сил», – сказал Путин. – «Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества».

    Путин отметил, что в ходе СВО плечом к плечу сражаются представители всех народов России, а в умении вместе побеждать ради общих целей заключена колоссальная сила армии и российского многонационального общества.

    «Испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы. Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками», – подчеркнул президент.

    Он выразил низкий поклон всем, кто сражается за Отечество, и почтил память павших героев.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина в День защитника Отечества провести рабочий день, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручить государственные награды.

    22 февраля 2026, 22:09 • Новости дня
    Петербургский дворник поймал летящего из окна мальчика

    Дворник спас семилетнего мальчика, выпавшего с седьмого этажа в Петербурге

    Tекст: Денис Тельманов

    На Петрозаводской улице в Петроградском районе Петербурга дворник сумел подхватить на лету выпавшего из окна седьмого этажа семилетнего мальчика.

    В Петроградском районе Петербурга дворник спас семилетнего ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа дома, передает ТАСС.

    «В экстренные службы поступило сообщение о том, что на Петрозаводской улице из окна седьмого этажа выпал мальчик 7 лет. Выяснилось, что ребенка спас дворник, подхватив его на лету, что помогло саммортизировать удар от падения. Затем мужчина занес мальчика в подъезд к консьержу. К этому времени на место приехала бригада скорой помощи и госпитализировала ребенка», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, мать мальчика в момент падения находилась дома. Ребенок играл в своей комнате, пока женщина разговаривала по телефону на кухне. Вернувшись, она обнаружила, что сына нет, а окно открыто, при этом на окнах в квартире не были установлены ограничители и блокираторы.

    В пресс-службе городской прокуратуры сообщили, что сейчас устанавливаются все причины и условия падения ребенка из окна дома на Петрозаводской улице.

    22 февраля 2026, 11:35 • Новости дня
    FT: Вето Венгрии поставило под угрозу кредит МВФ Киеву
    FT: Вето Венгрии поставило под угрозу кредит МВФ Киеву
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Блокировка Венгрией решения о выделении Украине кредита ЕС на 90 млрд евро может осложнить предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Financial Times.

    Вето Венгрии на решение о выделении Украине кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро может поставить под угрозу предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times. Как отмечает издание, финансирование от МВФ напрямую связано с программой европейской поддержки, и без нее дальнейшее кредитование окажется под вопросом.

    Ранее Financial Times сообщала, что посол Венгрии в Евросоюзе выступил против заимствования 90 млрд евро для поддержки Украины. Для одобрения этой инициативы требуется единогласное согласие всех 27 стран Евросоюза.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт согласится поддержать кредит, если будет восстановлен транзит нефти по трубопроводу «Дружба». «Мы поддержим выделение средств Украине, если транзит нефти по »Дружбе« будет возобновлен», – сказал дипломат.

    Минэкономики Словакии 13 февраля сообщило о приостановке прокачки российской нефти по этому маршруту из-за повреждения на территории Украины. В Венгрию поставки по «Дружбе» не осуществляются с 27 января, а Сийярто подчеркнул, что Киев не возобновляет транзит по политическим мотивам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией. Киев предложил Европе заменить трубопровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды. Орбан объяснил, что Украина шантажирует Венгрию энергоносителями.

    22 февраля 2026, 17:51 • Новости дня
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    @ Jud McCranie/wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Флориде вооруженный молодой человек с пистолетом и канистрой был застрелен при попытке проникновения на охраняемую территорию резиденции американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

    Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, который попытался проникнуть на территорию резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, передает РИА «Новости». Инцидент произошел рано утром в воскресенье, когда нарушитель пытался незаконно попасть на охраняемую территорию у северных ворот комплекса.

    Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Вооруженный мужчина был застрелен агентами Секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго».

    Гульельми также уточнил, что мужчине было примерно двадцать лет. При нем обнаружили пистолет и канистру. Нарушитель был ликвидирован на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории резиденции Мар-а-Лаго охрана задержала молодого мужчину, который пытался проникнуть внутрь.

