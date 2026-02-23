Жертвы подмены детей в роддоме Приморья дошли до Верховного суда

Адвокат пострадавших Александр Зорин сообщил, что документы для гражданского дела уже подготовлены, передает ТАСС.
Юрист уточнил планы истцов относительно дальнейших действий. «Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля», – заявил правозащитник.
Факт подмены младенцев в 1989 году подтвердился благодаря генетической экспертизе. ДНК-тест выявил, что мальчиков из семей Семеновых и Москальковых по ошибке поменяли местами сотрудники медицинского учреждения.
Пострадавшие, включая самих подмененных мужчин и их биологических родителей, подали иски к Минфину, Минздраву и региональным властям. Они требуют выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей, однако суды предыдущих инстанций в удовлетворении требований отказали.
