Посольство России заявило, что туристы вернутся на Кубу после топливного кризиса

Дипмиссия объявила об окончании специальных рейсов, организованных для отправки отдыхающих домой, передает ТАСС. Дипломаты выразили уверенность, что турпоток восстановится сразу после решения проблем с топливом.
«Уверены, российские туристы вернутся на гостеприимную кубинскую землю после нормализации ситуации с поставками на остров авиакеросина», – подчеркивается в заявлении ведомства.
Авиакомпании «Россия» и Nordwind выполнили все запланированные полеты. Суммарно девятью бортами из аэропортов Варадеро, Гаваны, Кайо-Коко и Ольгина в Москву перевезли почти 4,3 тыс. пассажиров.
Сотрудники посольства более двух недель взаимодействовали с местными авиационными властями для возвращения соотечественников. Сложности с логистикой возникли из-за острой нехватки авиакеросина, спровоцированной односторонними ограничительными мерами США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более четырех тысяч туристов вернулись в Россию после завершения вывозных рейсов. Вице-премьер Александр Новак сообщил о работе по оказанию помощи Кубе на фоне перебоев с топливом. Президент Владимир Путин рассказал о планах совместно отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро.