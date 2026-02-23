  • Новость часаПутин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    Песков раскрыл ответ России в случае размещения ЯО в Эстонии
    Лондон пообещал первым отправить войска на Украину
    В Мексике картели на фоне слухов о ликвидации Эль Менчо организовали беспорядки
    Российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы
    Бортников сообщил о британском следе в покушении на Алексеева
    NYT узнала о просьбе Хаменеи на случай его убийства
    Результат Непряевой на Олимпиаде аннулировали из-за чужих лыж
    23 февраля 2026, 03:53 • Новости дня

    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель не смог убедить Вашингтон и «Большую семерку» ввести полный запрет на транспортировку и обслуживание танкеров с российским черным золотом.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках 20-го пакета санкций, сообщает ТАСС. Вашингтон отказался брать обязательства по синхронизации ограничений, хотя и не исключил введения собственных мер в будущем.

    «ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров», – заявил дипломатический источник. По его словам, партнеры из «семерки» пока лишь допустили возможность присоединения к рестрикциям, но твердых обещаний не дали.

    Ситуацию осложняют и внутренние разногласия, поскольку Венгрия пообещала заблокировать весь пакет целиком из-за остановки Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба». Будапешт требует от европейских чиновников срочных мер для возобновления прокачки ресурсов через территорию Украины.

    Эксперты предупреждают, что новые санкции могут создать правовую основу для досмотров судов, что несет угрозу военного столкновения на море. Несмотря на противоречия, утверждение ограничений ожидается к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена обосновать юридически перехват танкеров с российской нефтью.

    Будапешт планирует заменить временно поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт через Хорватию. Французские власти отпустили задержанное судно после громкой политической акции.

    20 февраля 2026, 08:43 • Новости дня
    Неопознанный самолет из США залетел в Россию

    Flightradar сообщил о пересечении границы России самолетом из США

    Неопознанный самолет из США залетел в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неопознанный самолет Boeing 787 из США залетел в Россию в районе Мурманской области, свидетельствуют данные Flightradar.

    Самолет Boeing 787, вылетевший с американской авиабазы Эндрюс, пересек границу России в районе Мурманской области, передает РИА «Новости».

    Данные Flightradar указывают, что маршрут судна пролегал через Гренландию, Норвегию и Финляндию, после чего самолет вошел в российское воздушное пространство.

    След самолета пропал с радаров в районе Котласа в Архангельской области. Информация о том, кому принадлежит лайнер и кто находился на борту, отсутствует. Также не уточняется цель полета и дальнейшая судьба воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске, где у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев был встречен официальными лицами на военной авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.

    Комментарии (24)
    21 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Словакия выдвинула энергетический ультиматум Украине

    Фицо объявил о приостановке экспорта электроэнергии на Украину с 23 февраля

    Словакия выдвинула энергетический ультиматум Украине
    @ IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил условие для продолжения аварийных поставок электроэнергии на Украину, потребовав возобновления транзита нефти.

    Правительство Словакии с 23 февраля приостановит подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. Премьер страны Роберт Фицо заявил, что Словакия является «гордой и суверенной страной», и если в понедельник поставки нефти в республику не возобновят, он поручит национальной энергетической компании SEPS прекратить экспорт электроэнергии на Украину.

    Фицо подчеркнул, что требование касается исключительно возобновления поставок нефти, и решение будет принято незамедлительно в случае невыполнения этого условия. Он также добавил, что готов выполнить это обещание в тот же день, если Киев не выполнит требование.

    Ранее Словакия осуществляла аварийные поставки электроэнергии на Украину, чтобы поддержать энергосистему страны в условиях дефицита генерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Ранее Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. До этого словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратил поставки дизельного топлива на Украину.

    А Фицо еще 18 февраля пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить поставки электроэнергии из Словакии.


    Комментарии (17)
    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт между Джорджей Мелони и Эммануэлем Макроном обострился после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе и заявления Мелони о «ране для Европы», пишет Politico.

    Окружение Джорджи Мелони с «изумлением» восприняло слова Эммануэля Макрона, заявив, что ее реакция на убийство была лишь выражением солидарности с французами, сообщает Politico.

    Итальянская сторона настаивает, что заявление премьера о том, что смерть 23-летнего Квентина Деранке стала «раной для всей Европы», не было вмешательством во внутренние дела Франции.

    Макрон, находясь с визитом в Индии, обвинил Мелони в недопустимом вмешательстве и заметил, что националисты, которые не хотят, чтобы им мешали дома, первыми комментируют происходящее за рубежом. Он также заявил, что политические силы по краям спектра должны «навести порядок у себя», и подчеркнул, что во Франции нет места движениям, которые принимают или оправдывают насилие.

    Напомним, 23-летний Квентин Деранке погиб от ударов по голове во время потасовки у университета в Лионе, где проходила конференция с участием евродепутата от «Непокоренной Франции» Римы Хассан. Прокурор Лиона сообщил о возбуждении формального расследования в отношении семи человек, включая помощника депутата этой партии: трое из них признались в связях с ультралевыми группами, некоторые подтвердили участие в драке, но все отрицают умысел на убийство.

    Мэр Лиона Грегори Дусе призвал власти запретить запланированный на субботу марш в память о погибшем активисте.

    Газета отмечает, что на фоне затянувшегося спора по вопросам миграции и абортов Макрон и Мелони намерены встретиться в апреле на франко-итальянском саммите в Тулузе, что рассматривается как шанс для разрядки отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстративно закатила глаза в ответ на реплику Эммануэля Макрона на саммите G7.

    Глава итальянского правительства также выражала недовольство решением французского суда о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах.

    Официальный Париж резко осудил предложение итальянской стороны отправить французского лидера на Украину в каске.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 13:42 • Новости дня
    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды
    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе», пишут местные СМИ.

    Украина предложила использовать трубопровод Одесса – Броды для транспортировки нефти в Венгрию и Словакию вместо российского нефтепровода «Дружба», сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию «Европейской правды». По данным издания, 20 февраля украинская миссия при ЕС направила соответствующее предложение профильному управлению Еврокомиссии.

    В письме отмечается: «В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности в Венгрию и Словакию, предлагается рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтегазовой инфраструктуры Украины». Речь идет о двух возможных маршрутах: по украинской системе транспортировки или через морские порты с последующей перевалкой и отправкой по трубопроводу Одесса – Броды.

    Такой вариант, по мнению украинских властей, позволит обеспечить бесперебойность поставок и снизить зависимость ряда стран ЕС от других маршрутов. Решение о возможности использования этого нефтепровода и его интеграции в европейскую систему будет принимать Еврокомиссия. Стороны пока не комментировали детали обсуждения и сроки возможной реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в блокировании поставок нефти в Венгрию по этому же трубопроводу для создания сложностей правительству перед выборами.

    Напомним, Еврокомиссия 19 февраля сообщила о прекращении поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией. А 20 февраля правительство Венгрии приняло решение заблокировать выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро из-за препятствий транзиту российской нефти.

    Комментарии (13)
    20 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги

    Медведев заявил о нежелании европейских дипломатов общаться с Каллас

    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    @ igor zadecki/arena akcjiji/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с главой евродипломатии Каей Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, указывая на отсутствие уважения.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    По его словам, они не считают возможным снизойти до уровня представителя по международным вопросам Европейского союза, чтобы провести встречу.

    В опубликованном в его канале Max видео Медведев подчеркнул, что министры иностранных дел многих европейских стран также избегают контактов с Каллас, а по поводу главы внешнеполитического ведомства США отметил, что «там вообще непонятно, кто это».

    «Кая Каллас? А кто это такая? С этим человеком не общаются даже коллеги», – сказал он.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас опубликовала список условий для России по урегулированию конфликта на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    Комментарии (7)
    20 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    Девять стран ЕС запретили фон дер Ляйен нанять 2,5 тыс. новых чиновников
    Девять стран ЕС запретили фон дер Ляйен нанять 2,5 тыс. новых чиновников
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министры девяти стран Евросоюза выразили протест против планов Еврокомиссии увеличить административные расходы и нанять новых сотрудников, указав на необходимость экономии.

    Девять стран Евросоюза выступили против планов Еврокомиссии нанять дополнительно 2,5 тыс. новых чиновников и увеличить административные расходы, сообщает Politico.

    Министры этих стран направили письмо еврокомиссару по бюджету Петру Серафину, в котором призвали отказаться от увеличения штата и расходов на управление.

    По данным издания, Еврокомиссия запрашивает около 1,4 млрд евро на оплату работы новых сотрудников в период с 2028 по 2034 год – именно столько составляет предполагаемая стоимость найма 2,5 тыс. чиновников. Авторы письма считают, что это противоречит заявленным целям экономии, реформ и эффективности, а также может подорвать доверие к предложениям по следующему долгосрочному бюджету Евросоюза.

    В письме отмечается, что страны ЕС сейчас вынуждены сокращать расходы и проводить реформы, зачастую по требованию самой Еврокомиссии. «Давление на национальные правительства с целью повышения эффективности расходов возрастает», – говорится в обращении. Министры подчеркивают, что Еврокомиссия должна демонстрировать такой же подход и к собственным административным тратам.

    Австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр добавила, что в нынешних условиях существенное увеличение числа чиновников рискует вызвать недовольство граждан и поставить под сомнение призывы Еврокомиссии к бюджетной дисциплине для государств – членов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза.

    Она призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» России.

    Фон дер Ляйен советовала очень внимательно слушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай».

    Комментарии (4)
    21 февраля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине

    Захарова заявила о вреде публичности переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу и приводит к дезинформации.

    Переговоры по Украине требуют «режима тишины», чтобы избежать превращения серьезного процесса в шоу, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что публичное обсуждение деталей переговоров до их завершения часто приводит к дезинформации и создает ложные ожидания у общественности.

    В качестве примера Захарова напомнила о переговорах с украинской стороной, которые возобновились весной и летом 2025 года в Стамбуле. По ее словам, тогда вместо конструктивных контактов произошел перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, который сначала прилетел в Турцию, затем заявил о своем недовольстве составом российской делегации, после чего несколько раз менял позицию по поводу самого факта переговоров.

    Она отметила, что из-за такого подхода многие наблюдатели и те, кто надеялся на прогресс, оказались дезинформированы. Захарова подчеркнула, что правильная практика – вести переговоры, а затем при необходимости комментировать итоги, а не устраивать обсуждение деталей на публике еще до их начала.

    Она добавила, что подобная позиция всегда придерживалась российской стороной, и только действительно важная информация, например, состав делегации или время прибытия, может быть озвучена до начала встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что любые действия, способствующие разрешению ситуации на Украине, имеют особое значение.

    Также Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине. По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе и добавила, что европейским странам следует обучиться манерам.

    Кремль ранее также подчеркивал, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине будут более эффективными при сохранении полной конфиденциальности обсуждений.


    Комментарии (11)
    21 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером

    Орбан сравнил стратегию Каллас по России с планами Наполеона и Гитлера

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил, что Брюссель хотел бы победить Россию на поле боя, и усомнился, что у главы европейской дипломатии Каи Каллас получится то, в чем потерпели неудачу Наполеон и Гитлер.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в Бекешчабе пошутил, что Брюссель стремится победить Россию на поле боя, передает РИА «Новости».

    «Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет...», – заявил Орбан.

    Венгерский премьер-министр добавил, что считает стратегию Евросоюза ошибочной, особенно ту, которая строится на убеждении, что экономика России не выдержит. Он упомянул канцлера Германии Фридриха Мерца, подчеркнув, что такой подход приведет к негативным последствиям для самих стран Евросоюза.

    По мнению Орбана, поддержка европейского плана только усугубит положение государств-участников и нанесет ущерб их собственным экономикам, а не экономике России.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с критикой европейских политиков, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, и поставил под сомнение эффективность дипломатии Евросоюза.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включающих сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Генсек НАТО Марк Рютте и глава евродипломатии Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, что говорит об отсутствии уважения.

    Комментарии (8)
    22 февраля 2026, 05:50 • Новости дня
    Туск и Орбан поспорили из-за Украины в соцсетях

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Дональд Туск резко раскритиковал решения Виктора Орбана и действия Ярослава Качиньского, написав в социальных сетях о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заветировать программу SAFE.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и действия польского депутата Ярослава Качиньского по Украине. Соцсетевая перепалка политиков велась в социальных сетях, а польское издание Fakt представила ее в одном материале.

    Туск написал в своем посте о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заблокировать программу льготных кредитов SAFE.

    «Угадайте, кто доволен», – завершил пост польский премьер.

    На это его венгерский коллега ответил: «Дорогой Дональд, я несу ответственность за Венгрию и венгерский народ. Если кто-то причиняет им вред, мой долг – защищать их. Так будет и сейчас».

    Орбан добавил свою ранее сказанную мысль о том, что пока Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не следует ожидать от Венгрии никакой поддержки.

    Между тем, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что президент Кароль Навроцкий должен наложить вето на законопроект о реализации программы льготных кредитов для Украины SAFE.

    Политик считает, что программа имеет «серьезные политические последствия» и направлена на объединение Европы под немецким руководством».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета Financial Times, ссылаясь на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями, а потом вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    Комментарии (6)
    20 февраля 2026, 21:11 • Новости дня
    FT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    FT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия заблокировала решение Евросоюза о выделение Украине кредита на общую сумму 90 млрд евро. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь сразу на четыре источника.

    Четыре источника сообщили изданию, что постпред Венгрии в ЕС 20 февраля выступил против выделения кредита. Тогда как для принятия такого решение требуется единогласная поддержка всех 27 стран объединения.

    Ранее, как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине, подчеркнув, что эти средства укрепят позиции страны в переговорах и на поле боя.

    При этом для обеспечения такого объема средств, Брюсселю придется занимать деньги на внешних рынках.

    Депутаты Европарламента поддержали предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро, из которых две трети предназначено для оборонных нужд.


    Комментарии (9)
    21 февраля 2026, 16:14 • Новости дня
    Орбан вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину

    Орбан: Венгрия может прекратить поставки электроэнергии на Украину

    Орбан вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил прекращение экспорта электроэнергии на Украину, если не возобновится транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что Будапешт может остановить поставки электроэнергии на Украину, если транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» не будет возобновлен, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Словакия уже подняла аналогичный вопрос и если потребуется, Венгрия готова поддержать эту инициативу.

    В ходе выступления перед активистами партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» Орбан заявил: «Значительная часть электроэнергии поступает на Украину из Венгрии, и если мы прекратим ее поставлять, там могут возникнут большие неприятности».

    Ранее Венгрия прекратила поставлять дизель на Украину.

    Газета Financial Times (FT), ссылаясь сразу на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

    Сообщалось, что правительство Словакии планирует приостановить подачу электроэнергии на Украину с 23 февраля, если Киев не запустит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    Между тем, Украина рассматривает вариант отправки нефти в страны Евросоюза через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля.

    Комментарии (7)
    20 февраля 2026, 06:52 • Новости дня
    Еврокомиссия собралась узаконить захват танкеров с российской нефтью
    Еврокомиссия собралась узаконить захват танкеров с российской нефтью
    @ Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская комиссия в новом пакете антироссийских санкций намерена юридически обосновать перехват танкеров с нефтью Росси, сообщил источник в дипломатических кругах Брюсселя.

    В 20-м пакете санкций речь фактически ведется о подготовки юридических оснований для остановки, проверки и возможной конфискации танкеров, по мнению Брюсселя, перевозящих российскую нефть, сказал собеседник ТАСС.

    «Это вызывает серьезную озабоченность у ряда государств ЕС, поскольку грозит прямым военным столкновением на море», – добавил дипломат.

    До этого СМИ сообщали, что глава обороны Британии Джон Хили провел переговоры с коллегами из стран Скандинавии и Балтии по перехвату танкеров, которые считают связанными с Россией.

    По этим данным, США, Евросоюз и Британия ввели санкции против более чем 600 танкеров из-за их возможных связей с Россией.

    Комментарии (9)
    22 февраля 2026, 21:00 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»

    Эксперт Юшков: «Закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса

    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Получить долю в «Северном потоке – ­­­­­­­­­­­­­­­2» было бы выгодно некоторым американским бизнесменам. Но не факт, что их лоббистских возможностей хватит для снятия части санкций с газопровода, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Ранее СМИ сообщили, что «Северный поток» стал предметом закулисной дипломатии России и США.

    «США хотят расчистить европейский рынок для своего газа, но в честной конкуренции с Россией они проигрывают. Поэтому Вашингтон использует политические инструменты, чтобы выдавить нашу страну», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, с точки зрения национальных интересов США российский газ на европейском рынке не нужен. «Можно по-разному оценивать роль американской стороны во взрывах на «Северных потоках», но, на мой взгляд, она безусловна – в статусе заказчика или поддерживающей стороны», – указал эксперт.

    К тому же, в Штатах строятся новые заводы по сжижению газа, и им требуются рынки сбыта. «В 2016 году американские производители начали экспортировать свой СПГ, но до 2022 года им не удавалось «подвинуть» Россию в Европе. В итоге Вашингтон задействовал политические инструменты, чтобы отнять у российской стороны часть европейского рынка. С тех пор тактика и цели США не изменились», – напомнил спикер.

    При этом, как ни парадоксально, отдельные американские бизнесмены могут быть заинтересованы в российском газе. По мнению Юшкова, получить долю в «Северном потоке – 2» было бы выгодно именно им, а не США как государству. «В нем «Газпрому» принадлежат 100% акций, то есть у представителей Москвы и Вашингтона в той или иной форме есть предмет для потенциальной сделки», – пояснил он.

    Тем более что техническая возможность для поставок сохранилась. «После взрывов уцелела одна нитка «Северного потока – 2». Физически по ней можно хоть завтра начать прокачивать 27,5 млрд куб. м газа в год. Для сравнения: по «Турецкому потоку» в Европу в прошлом году было поставлено 18,1 млрд куб. м», – отметил эксперт.

    С «Северным потоком» ситуация сложнее. «Там доли распределены между «Газпромом» и несколькими иностранными компаниями. Кроме того, чтобы восстановить прокачку по нему, нужны крупные инвестиции. Сейчас обе трубы взорваны и заполнены морской водой», – продолжил аналитик.

    Однако проблемы с запуском газопроводов есть не только технические, но и юридические. «Для начала поставок нужно пролоббировать снятие американских и европейских санкций с оператора проекта. Кроме того, «Северный поток – 2» так и не получил разрешение на ввод в эксплуатацию от регулятора Германии и не завершил процесс сертификации», – напомнил спикер.

    Существуют и юридические риски. «Непонятна ситуация с точки зрения права собственности на газ. Ранее клиенты в Европе подавали иски из-за отсутствия поставок нужных объемов. Несмотря на доводы «Газпрома» о форс-мажоре, арбитражные суды не всегда вставали на его сторону. Поэтому поставляемый в Европу газ может быть попросту арестован в счет погашения штрафов», – предупредил он.

    Таким образом, любой потенциальный инвестор столкнется с серьезными рисками. «Новый инвестор должен будет вложить деньги в газопроводы без каких-либо гарантий, что они заработают. Здесь есть большие риски и для «Газпрома». Компания может передать право собственности на «Северные потоки». Но через два года власть в США может смениться, и против России снова введут санкции. Тогда сделка потеряет смысл», – отметил собеседник.

    Исходя из этого, эксперт скептически оценивает перспективы переговоров. «Думаю, сообщения о закулисных контактах России и США продиктованы интересом отдельных американских бизнесменов, предлагающих свои посреднические услуги по снятию части санкций. При этом не уверен, что у них есть такая возможность», – заключил Юшков.

    Издание Le Monde diplomatique сообщило со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», что газопровод «Северный поток» является предметом закулисной дипломатии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Якобы переговоры проходят без привлечения международных институтов, общественного контроля и вне рамок многосторонних форумов. Согласно одного из обсуждаемых сценариев, «Северный поток» может возобновить работу – в обход ЕС и «под руководством США».

    Газета пишет, что приобрести газопровод хочет инвестор из Майами Стивен Линч, чтобы стать «самым богатым человеком, о котором никто никогда не слышал». Он считается специалистом по проблемным активам и ранее вел бизнес в России. Ему приписывают участие в разделении «Юкоса» и в сделке с одной из дочерних компаний «Сбера».

    В этом контексте упоминается также техасский банкир Джентри Бич, якобы близкий к Дональду Трампу-младшему. Сам бизнесмен публично отрицает интерес к трубопроводу, но, согласно расследованию издания, он с неким румынским деловым партнером ранее уже пытались приобрести «Северный поток». Интересантом сделки также называется американский гигант по управлению инвестициями Elliott Management.

    Йорг Сезанн, представитель Левой партии в Бундестаге по вопросам энергетической политики, считает подобные действия серьезной угрозой. В интервью газете Berliner Zeitung он заявил: «Такие попытки имеют место, и к ним следует относиться серьезно».

    «Недавно инвестор, тесно связанный с Трампом, через компанию Tanquid приобрел примерно пятую часть немецкой инфраструктуры резервуарных хранилищ. Мы призываем федеральное правительство пересмотреть и запретить подобные сделки в рамках процесса оценки инвестиций в критически важные объекты. Энергетические сети должны находиться в государственной собственности и управлении», – заявил он.

    Стоит отметить, что газ, импортируемый по «Северному потоку – 2», считается в ЕС российским и запрещен в соответствии с законодательными нормами Евросоюза, сообщает Еврокомиссия. При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы энергетической безопасности Европа может приостановить запрет на импорт энергоносителя из России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью TV BRICS, сообщил: «американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями». «На европейском континенте они «смотрят» на взорванные три года назад «Северные потоки», на украинскую газотранспортную систему и на «Турецкий поток», – отметил он.

    Комментарии (5)
    20 февраля 2026, 17:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес Саудовской Аравии к обогащению урана

    Эксперт Анпилогов: США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану

    Эксперт объяснил интерес Саудовской Аравии к обогащению урана
    @ Nathan Howard/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Возможное сотрудничество США и Саудовской Аравии в сфере обогащения урана – это попытка Белого дома не потерять статус особых взаимоотношений и взять под контроль амбиции королевства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что Саудовская Аравия может получить право на обогащение урана в рамках готовящегося ядерного соглашения с США.

    «У Саудовской Аравии и США особые отношения. Эр-Рияд следует в фарватере политических и экономических интересов Вашингтона, а взамен пользуется поддержкой практически во всех вопросах. Кроме того, королевство полностью опирается на американские вооружения, – отметил эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. – Штаты же всегда рассматривали Саудовскую Аравию как противовес Ирану».

    Собеседник напомнил, что Эр-Рияд и Тегеран имеют противоречия как геополитического (страны всегда были соперниками за ведущую роль на Ближнем Востоке), так и религиозного (относятся к разным ветвям ислама) толка.

    По его мнению, возможное сотрудничество США и Саудовской Аравии в сфере обогащения урана – это попытка Белого дома, с одной стороны, не потерять статус особых взаимоотношений, а с другой – взять под контроль амбиции королевства.

    Анпилогов упомянул неподтвержденную версию, согласно которой Эр-Рияд уже располагает ядерной бомбой. «Сообщается, что Пакистан сделал для королевства боеприпасы и хранит их на своей территории, а в случае обострения передаст саудитам. При этом официальное объявление ими о ядерном статусе станет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия», – детализировал он.

    По оценкам эксперта, Саудовская Аравия может быть заинтересована в обогащении урана по двум причинам. Первая – экономическая. «Экономика ближневосточного государства сильно зависит от углеводородов: нефти и газа. При этом наблюдается бурный рост населения, что ставит вопросы социального строительства. Чем занимать этих людей? Необходима производящая экономика, которая требует ресурсов. Поскольку нефть и газ конечны, в Эр-Рияде есть идея перехода к новой энергетике, в том числе атомной», – отметил спикер.

    Вторая причина – политическая – связана с противостоянием с Ираном. «Если Тегеран в ближайшее время получит ядерное оружие, то королевству нужен противовес – за счет сделки с США или перевозки боеприпасов с территории Пакистана, если версия правдива», – пояснил эксперт.

    Впрочем, у американо-саудовского сотрудничества в сфере обогащения урана есть технические проблемы. «У Штатов нет центрифужной технологии разделения изотопов. Саудитам придется покупать эту технологию, и возникает вопрос – где. Источников всего четыре: европейские компании Urenco и Orano, Россия, Китай и Иран. Если в первом случае все выглядит коммерчески просто – Европа продает, саудиты покупают, – то три других варианта связаны с серьезным изменением политики. На одной чаше оказывается взаимосвязь с Москвой, Пекином или Тегераном, а на другой – американская идея», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Саудовская Аравия может получить право на обогащение урана в рамках готовящегося ядерного соглашения с США. Как пишет Associated Press, договоренность продвинет интересы национальной безопасности Вашингтона и позволит усилить позиции американской атомной отрасли на фоне конкуренции со стороны Китая, Франции, России и Южной Кореи, активно экспортирующих технологии атомной энергетики.

    В то же время, соглашение вызывает опасения по поводу распространения ядерных технологий на фоне противостояния между Вашингтоном и Тегераном. Опрошенные АР эксперты в этой связи предупредили, что подобная сделка потенциально может привести к появлению у Саудовской Аравии собственной программы по созданию ядерного оружия.

    Наследный принц Мухаммед бен Салман предупреждал, что королевство создаст ядерную бомбу, если такое оружие появится у Тегерана. В прошлом году Саудовская Аравия и обладающий ядерным арсеналом Пакистан подписали пакт о взаимной обороне.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 04:58 • Новости дня
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила в пятницу, после заседания министров обороны «Группы E5», что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    По словам Каллас, решение будет ратифицировано в ходе предстоящей встречи глав министерств иностранных дел ЕС в понедельник, 23 февраля, сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу ЕС.

    При этом 20 февраля стало известно, что страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в рамках санкций обсуждает отмену потолка цен на российскую нефть и введение ограничений на морскую транспортировку.

    ЕК внесла изменения в предложение по двадцатому пакету рестрикций, который обсудят постпреды стран Евросоюза. Также ЕК намерена обосновать перехват танкеров с российской нефтью в новом пакете антироссийских санкций.



    Комментарии (6)
    Главное
    Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    Захарова: Без России Венесуэла была бы «в меню» у Запада
    Сеул потребовал от посольства России убрать баннер «Победа будет за нами»
    Петербургский дворник поймал летящего из окна мальчика
    Группа боевиков «Шквал» замерзла при попытке бегства в Запорожской области
    В России обновился ГОСТ на растворимый кофе