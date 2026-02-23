США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти

Эксперт объяснил интерес Саудовской Аравии к обогащению урана

Эксперт Анпилогов: США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану

Tекст: Анастасия Куликова

«У Саудовской Аравии и США особые отношения. Эр-Рияд следует в фарватере политических и экономических интересов Вашингтона, а взамен пользуется поддержкой практически во всех вопросах. Кроме того, королевство полностью опирается на американские вооружения, – отметил эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. – Штаты же всегда рассматривали Саудовскую Аравию как противовес Ирану».

Собеседник напомнил, что Эр-Рияд и Тегеран имеют противоречия как геополитического (страны всегда были соперниками за ведущую роль на Ближнем Востоке), так и религиозного (относятся к разным ветвям ислама) толка.

По его мнению, возможное сотрудничество США и Саудовской Аравии в сфере обогащения урана – это попытка Белого дома, с одной стороны, не потерять статус особых взаимоотношений, а с другой – взять под контроль амбиции королевства.

Анпилогов упомянул неподтвержденную версию, согласно которой Эр-Рияд уже располагает ядерной бомбой. «Сообщается, что Пакистан сделал для королевства боеприпасы и хранит их на своей территории, а в случае обострения передаст саудитам. При этом официальное объявление ими о ядерном статусе станет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия», – детализировал он.

По оценкам эксперта, Саудовская Аравия может быть заинтересована в обогащении урана по двум причинам. Первая – экономическая. «Экономика ближневосточного государства сильно зависит от углеводородов: нефти и газа. При этом наблюдается бурный рост населения, что ставит вопросы социального строительства. Чем занимать этих людей? Необходима производящая экономика, которая требует ресурсов. Поскольку нефть и газ конечны, в Эр-Рияде есть идея перехода к новой энергетике, в том числе атомной», – отметил спикер.

Вторая причина – политическая – связана с противостоянием с Ираном. «Если Тегеран в ближайшее время получит ядерное оружие, то королевству нужен противовес – за счет сделки с США или перевозки боеприпасов с территории Пакистана, если версия правдива», – пояснил эксперт.

Впрочем, у американо-саудовского сотрудничества в сфере обогащения урана есть технические проблемы. «У Штатов нет центрифужной технологии разделения изотопов. Саудитам придется покупать эту технологию, и возникает вопрос – где. Источников всего четыре: европейские компании Urenco и Orano, Россия, Китай и Иран. Если в первом случае все выглядит коммерчески просто – Европа продает, саудиты покупают, – то три других варианта связаны с серьезным изменением политики. На одной чаше оказывается взаимосвязь с Москвой, Пекином или Тегераном, а на другой – американская идея», – заключил Анпилогов.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия может получить право на обогащение урана в рамках готовящегося ядерного соглашения с США. Как пишет Associated Press, договоренность продвинет интересы национальной безопасности Вашингтона и позволит усилить позиции американской атомной отрасли на фоне конкуренции со стороны Китая, Франции, России и Южной Кореи, активно экспортирующих технологии атомной энергетики.

В то же время, соглашение вызывает опасения по поводу распространения ядерных технологий на фоне противостояния между Вашингтоном и Тегераном. Опрошенные АР эксперты в этой связи предупредили, что подобная сделка потенциально может привести к появлению у Саудовской Аравии собственной программы по созданию ядерного оружия.

Наследный принц Мухаммед бен Салман предупреждал, что королевство создаст ядерную бомбу, если такое оружие появится у Тегерана. В прошлом году Саудовская Аравия и обладающий ядерным арсеналом Пакистан подписали пакт о взаимной обороне.