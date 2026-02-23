Поломка лифта на Tokyo Skytree оставила 1,2 тыс. туристов в ловушке

Сломавшийся лифт на Tokyo Skytree заблокировал 1,2 тыс. посетителей

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел на башне Tokyo Skytree в воскресенье в 20:15 по местному времени (14:15 мск), пишет ТАСС.

На высоте около 30 метров встал один из четырех лифтов, обслуживающих смотровые площадки, внутри находились 20 человек.

Попытки запустить кабину не увенчались успехом, после чего на ту же высоту подняли соседний лифт, открыли аварийные двери и перекинули между ними мостик длиной около одного метра с поручнями, по которому пассажиры перешли в исправную кабину.

Люди в застрявшем лифте провели взаперти почти шесть часов, до 02:02 ночи (20:02 мск 22 февраля).

В это время на смотровых площадках оставались около 1 200 посетителей, которые не могли спуститься вниз. В течение примерно трех часов всех их вывезли другими работающими лифтами.

Причины поломки пока неизвестны. Компания-оператор башни принесла извинения и пообещала провести полную проверку оборудования, из-за чего в понедельник, который является праздничным днем в Японии по случаю дня рождения императора Нарухито, смотровые площадки решили закрыть. Всем заранее купившим билеты пообещали вернуть деньги.

