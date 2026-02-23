  • Новость часаПутин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    Песков раскрыл ответ России в случае размещения ЯО в Эстонии
    Лондон пообещал первым отправить войска на Украину
    В Мексике картели на фоне слухов о ликвидации Эль Менчо организовали беспорядки
    Российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы
    Бортников сообщил о британском следе в покушении на Алексеева
    NYT узнала о просьбе Хаменеи на случай его убийства
    Результат Непряевой на Олимпиаде аннулировали из-за чужих лыж
    23 февраля 2026, 02:58 • Новости дня

    Кучер и лифтер остались в новом классификаторе профессий

    Новый классификатор сохранил исторические профессии и добавил цифровые

    Tекст: Денис Тельманов

    Обновленный в 2026 году перечень профессий объединил кучера, лифтера и телеграфиста с копирайтером, SMM-менеджером и другими современными специальностями.

    Новый общероссийский классификатор профессий, принятый в 2026 году, пришел на смену документу 1994 года, пишет ТАСС. В нем появились десятки актуальных специальностей из сферы ИТ, дизайна, производства контента, но при этом сохранились и исторические названия.

    В перечне остались, в частности, кучер, лифтер, мельник, телеграфист и радиотелеграфист, ревизор и машинистка, включая машинистку редакции и машинистку по иностранному тексту.

    В классификаторе уточняется, что телеграфисты по-прежнему нужны на железной дороге, в военных и государственных структурах, а также в авиации.

    Профессия лифтера отнесена к группе «неквалифицированные работники, не входящие в другие группы», куда также входят билетеры и гардеробщики.

    Ревизор, известный многим по школьной литературе, по-прежнему востребован в отраслях, где необходимо контролировать финансово-хозяйственную деятельность.

    Большинство позиций в списке даны в мужском роде, однако есть и сугубо женские: кружевница, швея, гувернантка, няня, цветочница.

    Некоторые профессии дублируются в обоих родах, например ковровщик и ковровщица, а ко всем вариантам должности медсестры добавлен в скобках медбрат.

    Среди новых специальностей названы фитнес-тренер, спа-косметик, грумер, лейаут-артист, компоузер, копирайтер, SMM-менеджер, промоутер, девелопер, при этом барбера в перечне нет, сохранен общий термин парикмахер.

    Всего новый классификатор включает почти 5,6 тыс. рабочих профессий и около 4,3 тыс. должностей. Этот реестр применяется для статистического учета, вопросов миграции рабочей силы, администрирования трудовых отношений и идентификации профессий при предоставлении льгот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России сварщикам готовы платить до 267 тыс. рублей в месяц, и сейчас их доходы выше доходов многих сотрудников IT-сектора.

    Социальная архитектура в России получила статус научной дисциплины и образовательной программы, магистров уже начали готовить в МГУ и Финансовом университете, эта новая профессия соединяет прогнозирование, управленческие компетенции и социальное проектирование для решения долгосрочных задач страны.

    По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в российских колледжах наиболее востребованные рабочие специальности остаются электромонтеры, станочники, сварщики, слесари, операторы станков и лаборанты химического анализа.

    22 февраля 2026, 05:43 • Новости дня
    Пара купила у друга диван с неожиданным наполнением и странным звуком

    Tекст: Катерина Туманова

    Саманта Хардин и ее муж недавно купили новый диван у коллеги мужа, который решил избавиться от неподходящей к интерьеру детали. Когда они установили предмет мебели в гостиной, Саманта заметила, что ее собаки «невероятно заинтересованы» диваном.

    Саманта подумала, что собак привлек остаточный запах, потому что у предыдущего владельца была кошка, пока не услышала странный шум, доносящийся из-под дивана.

    Саманта сказала The Mirror, что шум был похож на звон колокольчика, но очень слабый. Более того, всякий раз, когда она говорила мужу о шуме, он прекращался.

    Больше часа звук то появлялся, то исчезал, после чего Саманта решила, что пора с этим разобраться. Она перевернула часть дивана и услышала глухой удар, когда поняла, что же застряло в ее мебели – кот предыдущего владельца дивана.

    Звук, который она слышала, был звоном колокольчика на ошейнике кошки Чито, которая забилась под диван и почти два часа не соглашалась сменить свое укрытие на более безопасное место.

    «Мы, наверное, потратили еще час или два, пытаясь выманить ее, пытаясь дотянуться, чтобы погладить и успокоить. Потом мы начали давать ей собачьи лакомства и корм, потому что у меня больше ничего не было», – рассказала Саманта.

    Когда животное достали, была уже глубокая ночь, но на утро  кошка благополучно вернулась к хозяину, который был невероятно рад, что его питомец в безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кошка спасла семью россиян на Бали от ядовитой змеи. В Петербурге вызволили застрявшего на 17 дней в дымоходе кота. Кошки из России возглавили рейтинг World Cat Federation в категории «ветераны».


    22 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    NYT сообщила о планах Ирана на случай гибели Хаменеи
    NYT сообщила о планах Ирана на случай гибели Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай его убийства и нарушения системы управления страной в условиях возможного военного конфликта с США, сообщает The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных иранских чиновников и членов Корпуса стражей исламской революции.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился подготовить комплексный план на случай своей гибели или утраты связи с руководством страны, передает РБК. По данным The New York Times, Хаменеи делегировал часть своих полномочий узкому кругу доверенных лиц и поручил создать многоуровневую систему преемственности как для военного, так и для гражданского управления. Руководителям предписано назначить до четырех заместителей для сохранения управляемости в кризисной ситуации.

    Координацией ключевых решений наделен бывший спикер парламента и секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, влияние которого, по информации NYT, в последние месяцы значительно выросло. В его задачи входят контроль за внутренней безопасностью, взаимодействие с союзниками и участие в переговорах с Вашингтоном по иранской ядерной программе. «Лариджани не включен в число потенциальных преемников, поскольку не является религиозным деятелем», – утверждает источник газеты.

    Во время последнего обострения с Израилем Хаменеи определил троих кандидатов на пост верховного лидера, но их имена не раскрываются. Тегеран по-прежнему оценивает риск американских ударов как высокий несмотря на дипломатические контакты, власти привели вооруженные силы в состояние повышенной готовности и провели ряд учений.

    Публикация NYT появилась после сообщений Axios о том, что в администрации Дональда Трампа обсуждалась возможность ликвидации Хаменеи и его сына Моджтабы, потенциального преемника. По данным Axios, такой план был представлен Трампу несколько недель назад, но финальное решение не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по военным базам США в регионе. Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийское море. США направили десятки самолетов-заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.

    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    22 февраля 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил о готовности РФ ответить на размещение ядерного оружия в Эстонии
    Песков заявил о готовности РФ ответить на размещение ядерного оружия в Эстонии
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не угрожает Эстонии или другим европейским странам, однако всегда будет предпринимать необходимые меры для защиты своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Песков отметил, что Эстония находится в непосредственной близости от российских границ, передает ТАСС.

    «Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать», – подчеркнул представитель Кремля.

    По его словам, Москва всегда будет делать все необходимое для обеспечения национальной безопасности, особенно в вопросах ядерного сдерживания.

    В среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала главу МИД Эстонии ответить за слова после угроз в адрес России.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония готова «перенести войну» на территорию России в случае вторжения на свою территорию. Он также поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране.

    Эстония заняла шестое место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    22 февраля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине задержали подозреваемую в совершении взрывов во Львове женщину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемая в организации двух взрывов во Львове была задержана сотрудниками украинских правоохранительных органов, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Отмечается, что личность женщины не разглашается, передает РБК со ссылкой на УНИАН.

    Как уточняет РБК-Украина, инцидент произошел ночью, когда полиция приехала на вызов о взломе магазина рядом с торговым центром «Магнус».

    Первый взрыв прогремел сразу после прибытия патрульного экипажа, после чего на месте ЧП прозвучал еще один взрыв – уже когда к месту прибыли дополнительные силы. По информации нацполиции, всего пострадали 24 человека, включая военнослужащего национальной гвардии, а погибла 23-летняя сотрудница полиции Виктория Шпилька. Трое пострадавших находятся в реанимации, уточнило издание «Суспільне».

    По предварительной версии полиции, в обоих случаях были использованы самодельные взрывные устройства.

    Ранее мэр Львова Андрей Садово сообщил о теракте в городе.

    22 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным составил о политике определенное мнение, которое не всем нравится, о чем он рассказал в эфире Fox News.

    «Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его «красные линии», – цитирует Уиткоффа ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    По его словам, он стремился понять позицию России, некоторые даже критиковали Уиткоффа за восемь встреч с Путиным, но он оставался верен своей позиции.

    «Как можно заключить сделку с кем-то с другой стороны, если ты не представляешь, с каких позиций он исходит? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее. И я действительно считаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными», – отметил дипломат.

    Спецпосланник президента США выразил надежду, что его встречи с российским лидером были важными для переговорного процесса по украинскому вопросу и он будет доведен до конца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах по Украине после раунда в Женеве.

    22 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

    Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

    Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

    «Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая  – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

    В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь  к дальнейшему продвижению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    22 февраля 2026, 15:03 • Новости дня
    Сеул потребовал от посольства России убрать баннер «Победа будет за нами»

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять размещенный на фасаде здания баннер с надписью «Победа будет за нами».

    В заявлении пресс-службы МИД отмечается: «В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея... мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», передает РИА «Новости».

    При этом представители министерства также высказали недовольство недавними высказываниями российского посла Георгия Зиновьева, однако не уточнили, какие именно заявления вызвали критику.

    Южнокорейские власти заверили, что будут продолжать внимательно отслеживать ситуацию и реагировать на любые последующие акции и мероприятия, проводимые российским посольством.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что шаги Сеула по поддержке ВСУ могут усложнить перспективы урегулирования ситуации на Украине.

    22 февраля 2026, 07:58 • Новости дня
    Ученые нашли у кошек генетические изменения, способные помочь в лечении рака
    Ученые нашли у кошек генетические изменения, способные помочь в лечении рака
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученые впервые провели исследование нескольких типов рака у кошек и обнаружили генетические изменения, которые могут помочь в лечении этого заболевания у людей и у животных, пишет Science.

    Новое исследование – первый случай масштабного генетического профилирования раковых опухолей у кошек. В своем исследовании исследователи из Университета Гвельфа в Онтарио и из Института Сенгера, проанализировали около 1 тыс. генов, связанных с раком человека, как в опухолях, так и в образцах здоровых тканей почти 500 домашних кошек.

    Исследование включало 13 различных типов рака у кошек и позволило сравнить генетические изменения с теми, которые наблюдаются при раке у людей и собак. Ученые обнаружили, что при некоторых типах рака генетические изменения, которые приводят к развитию рака у домашних кошек, сопоставимы с теми, которые наблюдаются у людей.

    Например, карцинома молочной железы является распространенным и агрессивным видом рака у кошек. В ходе исследования были выявлены семь генов-драйверов, мутация которых приводит к развитию рака. Наиболее распространенным геном-драйвером был FBXW7, и более 50% опухолей у кошек имели изменения в этом гене, сообщили ученые в статье, опубликованной журналом Science.

    «Наши домашние питомцы живут в тех же помещениях, что и мы, а это означает, что они подвергаются воздействию тех же факторов окружающей среды, что и мы. Это может помочь нам лучше понять, почему рак развивается у кошек и людей, как окружающий мир влияет на риск развития рака, и, возможно, найти новые способы его профилактики и лечения», – сказал профессор Джеффри Вуд из Университета Гвельфа.

    Исследование даже показало, что некоторые химиотерапевтические препараты были более эффективны при лечении опухолей молочной железы у кошек с изменениями в гене FBXW7.

    Вторым по распространенности драйверным геном был PIK3CA, обнаруженный в 47% опухолей молочной железы у кошек. Это также генетическое изменение, обнаруженное при раке молочной железы у человека.

    Сходство с драйверными мутациями у человека также наблюдалось в опухолях крови, костей, легких, кожи, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Будущие исследования этих генетических изменений могут привести к новым знаниям и, возможно, к разработке методов лечения рака у разных видов животных.

    Бейли Фрэнсис, один из авторов исследования из Института Уэллкома Сенгера, сказала: «Сравнивая геномику рака у разных видов, мы получаем более глубокое понимание причин его возникновения. Одно из наших главных открытий в том, что генетические изменения при раке у кошек схожи с некоторыми изменениями, наблюдаемыми у людей и собак».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2022 году российские ученые впервые в мире излечили кошек и собак от рака ускорительным источником нейтронов. Онколог Мудунов назвал курение причиной рака головы и шеи. Центр Блохина сообщил о внедрении онковакцины после испытаний.

    22 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на атаки по гражданской инфраструктуре Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине, поразив все назначенные цели, сообщает Минобороны России.

    Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, сообщает Минобороны России в MAX. Атака стала ответом на террористические действия Киева против гражданской инфраструктуры на территории России. В ведомстве подчеркнули, что «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи в Сумской области и нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в шести населенных пунктах. Потери украинской стороны составили до 240 военнослужащих, уничтожены склады боеприпасов, техники и американская радиолокационная станция AN/TPQ-50.

    На Харьковском направлении группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся ущерб противнику в районах Шиповатого, Нечволодовки и других населенных пунктах. Потери ВСУ достигли 190 военнослужащих, уничтожены бронетехника, артиллерия, техника западного производства и три склада боеприпасов.

    Южная группировка войск улучшила позиции на переднем крае в Донецкой народной республике. Противник потерял более 105 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и склады материальных средств, а также американскую станцию AN/TPQ-50 и средства радиоэлектронной борьбы.

    В Донецкой народной республике и Днепропетровской области войска группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, поразив технику и личный состав нескольких бригад ВСУ, а также бригады «Азов» (признана террористической, запрещена в России) и национальной гвардии. Украинские формирования потеряли до 355 человек, 10 бронемашин, четыре артиллерийских орудия и американскую радиолокационную станцию.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив до 350 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и польскую самоходную установку Krab. Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение, нанеся потери украинской стороне, уничтожив до 60 человек, автомобили, склады и средства радиоэлектронной борьбы.

    Российская оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерия поразили объекты ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Сбиты пять авиационных бомб, семь ракет HIMARS производства США и 326 украинских беспилотников.

    Минобороны России сообщает, что с начала спецоперации уничтожено 670 самолётов, 283 вертолета, более 116 тыс. беспилотников, 27 814 танков и боевых машин, а также более 55 тыс. единиц специальной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике. Российские войска освободили Павловку и Новопавловку в ДНР. Также военные заняли Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    22 февраля 2026, 13:34 • Новости дня
    Министр обороны Британии Хили пообещал первым отправить войска на Украину
    Министр обороны Британии Хили пообещал первым отправить войска на Украину
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Британии Джон Хили выразил готовность направить британских военнослужащих на Украину после заключения мирного соглашения и завершения боевых действий.

    Британский министр обороны Джон Хили заявил о намерении стать первым главой ведомства, который отправит британские войска на Украину, передает The Telegraph. Он отметил, что такое решение будет принято только в случае окончания конфликта и достижения мирного соглашения. По его словам, мир на Украине и безопасная Европа невозможны без сильной и суверенной Украины.

    Британское правительство совместно с союзниками работает над созданием так называемой коалиции желающих, которая сформирует международные силы для обеспечения безопасности Украины после заключения мирного соглашения. В рамках этого плана Британия выделит около 200 млн фунтов для оснащения своих вооруженных сил необходимой техникой и оборудованием, чтобы подготовиться к возможной миссии.

    Средства будут направлены на модернизацию транспортных средств, средств связи и приобретение новых систем защиты от беспилотников. Также Британия поддерживает Украину в создании нового перехватчика дронов с искусственным интеллектом Octopus для борьбы с иранскими беспилотниками Shahed.

    Хили подчеркнул, что украинские военные уже интегрируются в учения НАТО, а британская поддержка Киева достигла рекордного уровня в этом году. Он отметил, что Британия гордится как военной помощью, так и поддержкой, оказанной украинским беженцам, которых в страну прибыло 167 тысяч.

    Министр также рассказал о своей недавней поездке на Украину, где стал свидетелем массированных атак дронами и ракетами по Киеву и Львову. Хили выразил солидарность с украинцами и заявил, что Британия продолжит усиливать давление на Россию и поддерживать Украину до достижения справедливого мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о том, что Британия ведет переговоры с Европой по вопросу российских танкеров.

    Кир Стармер предложил Европейскому союзу сблизить Британию и ЕС в сфере обороны.

    22 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Мэр Львова сообщил о теракте в городе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье очевидцы сообщали о громких хлопках в центре Львова, ранним утром мэр города Андрей Садово сообщил в Telegram-канале о теракте в городе.

    «Львов. Это был теракт. Сейчас 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы», – сообщил мэр Львова.

    Напомним, по сообщению в украинских СМИ, в ночь на воскресенье в восьми областях Украины сработал сигнал воздушной тревоги, на этом фоне во Львове были слышны взрывы, однако сирен тревоги не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сумах 17 февраля прогремели несколько взрывов на фоне тревоги. Серия взрывов произошла 20 февраля в подконтрольном ВСУ Запорожье.  На следующий день в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели   взрывы.

    22 февраля 2026, 05:50 • Новости дня
    Туск и Орбан поспорили из-за Украины в соцсетях

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Дональд Туск резко раскритиковал решения Виктора Орбана и действия Ярослава Качиньского, написав в социальных сетях о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заветировать программу SAFE.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и действия польского депутата Ярослава Качиньского по Украине. Соцсетевая перепалка политиков велась в социальных сетях, а польское издание Fakt представила ее в одном материале.

    Туск написал в своем посте о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заблокировать программу льготных кредитов SAFE.

    «Угадайте, кто доволен», – завершил пост польский премьер.

    На это его венгерский коллега ответил: «Дорогой Дональд, я несу ответственность за Венгрию и венгерский народ. Если кто-то причиняет им вред, мой долг – защищать их. Так будет и сейчас».

    Орбан добавил свою ранее сказанную мысль о том, что пока Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не следует ожидать от Венгрии никакой поддержки.

    Между тем, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что президент Кароль Навроцкий должен наложить вето на законопроект о реализации программы льготных кредитов для Украины SAFE.

    Политик считает, что программа имеет «серьезные политические последствия» и направлена на объединение Европы под немецким руководством».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета Financial Times, ссылаясь на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями, а потом вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    22 февраля 2026, 11:35 • Новости дня
    FT: Вето Венгрии поставило под угрозу кредит МВФ Киеву
    FT: Вето Венгрии поставило под угрозу кредит МВФ Киеву
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Блокировка Венгрией решения о выделении Украине кредита ЕС на 90 млрд евро может осложнить предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Financial Times.

    Вето Венгрии на решение о выделении Украине кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро может поставить под угрозу предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times. Как отмечает издание, финансирование от МВФ напрямую связано с программой европейской поддержки, и без нее дальнейшее кредитование окажется под вопросом.

    Ранее Financial Times сообщала, что посол Венгрии в Евросоюзе выступил против заимствования 90 млрд евро для поддержки Украины. Для одобрения этой инициативы требуется единогласное согласие всех 27 стран Евросоюза.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт согласится поддержать кредит, если будет восстановлен транзит нефти по трубопроводу «Дружба». «Мы поддержим выделение средств Украине, если транзит нефти по »Дружбе« будет возобновлен», – сказал дипломат.

    Минэкономики Словакии 13 февраля сообщило о приостановке прокачки российской нефти по этому маршруту из-за повреждения на территории Украины. В Венгрию поставки по «Дружбе» не осуществляются с 27 января, а Сийярто подчеркнул, что Киев не возобновляет транзит по политическим мотивам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией. Киев предложил Европе заменить трубопровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды. Орбан объяснил, что Украина шантажирует Венгрию энергоносителями.

    22 февраля 2026, 17:25 • Новости дня
    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы

    Захарова: Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы

    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно позиция России позволила Венесуэле сохранить свою государственность.

    Она отметила: «Вы же прекрасно понимаете, что если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно – как с теми, кто в меню», передает ТАСС.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что похищение Соединенными Штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это разнузданный акт нарушения международного права, «мощнейшее геополитическое землетрясение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал действия США по попытке захвата Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    22 февраля 2026, 17:51 • Новости дня
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    @ Jud McCranie/wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Флориде вооруженный молодой человек с пистолетом и канистрой был застрелен при попытке проникновения на охраняемую территорию резиденции американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

    Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, который попытался проникнуть на территорию резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, передает РИА «Новости». Инцидент произошел рано утром в воскресенье, когда нарушитель пытался незаконно попасть на охраняемую территорию у северных ворот комплекса.

    Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Вооруженный мужчина был застрелен агентами Секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго».

    Гульельми также уточнил, что мужчине было примерно двадцать лет. При нем обнаружили пистолет и канистру. Нарушитель был ликвидирован на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории резиденции Мар-а-Лаго охрана задержала молодого мужчину, который пытался проникнуть внутрь.

