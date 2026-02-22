  • Новость часаПутин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    Песков раскрыл ответ России в случае размещения ЯО в Эстонии
    Лондон пообещал первым отправить войска на Украину
    В Мексике картели на фоне слухов о ликвидации Эль Менчо организовали беспорядки
    Российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы
    Бортников сообщил о британском следе в покушении на Алексеева
    NYT узнала о просьбе Хаменеи на случай его убийства
    Результат Непряевой на Олимпиаде аннулировали из-за чужих лыж
    22 февраля 2026, 23:37 • Новости дня

    Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК

    Российские спортсмены прошли в параде на закрытии Олимпийских игр

    Tекст: Денис Тельманов

    Спортсмены из России вышли на арену в Вероне во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года без таблички и нейтрального флага. Ранее руководство Международного олимпийского комитета заявляло, что россияне смогут присутствовать на стадионе лишь в качестве зрителей.

    Российские спортсмены в нейтральном статусе вышли на арену в итальянской Вероне во время церемонии закрытия Олимпийских игр, но без таблички и нейтрального флага, передает ТАСС.

    В праздничном шествии заметили лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, а также фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Вместе с ними прошел ски-альпинист Никита Филиппов, ставший серебряным призером турнира.

    Примечательно, что ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс говорил о невозможности участия россиян в параде. По его словам, атлетам разрешалось лишь присутствовать на стадионе в качестве зрителей.

    Всего в Играх участвовали 13 спортсменов из России, выступавших только в личных дисциплинах. Их награды не отображались в медальной таблице.

    Победу в общекомандном зачете на Олимпиаде одержала сборная Норвегии с 18 золотыми наградами.

    22 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным составил о политике определенное мнение, которое не всем нравится, о чем он рассказал в эфире Fox News.

    «Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его «красные линии», – цитирует Уиткоффа ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    По его словам, он стремился понять позицию России, некоторые даже критиковали Уиткоффа за восемь встреч с Путиным, но он оставался верен своей позиции.

    «Как можно заключить сделку с кем-то с другой стороны, если ты не представляешь, с каких позиций он исходит? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее. И я действительно считаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными», – отметил дипломат.

    Спецпосланник президента США выразил надежду, что его встречи с российским лидером были важными для переговорного процесса по украинскому вопросу и он будет доведен до конца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах по Украине после раунда в Женеве.

    Комментарии (13)
    22 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

    Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

    Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

    «Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая  – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

    В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь  к дальнейшему продвижению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 15:03 • Новости дня
    Сеул потребовал от посольства России убрать баннер «Победа будет за нами»

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять размещенный на фасаде здания баннер с надписью «Победа будет за нами».

    В заявлении пресс-службы МИД отмечается: «В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея... мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», передает РИА «Новости».

    При этом представители министерства также высказали недовольство недавними высказываниями российского посла Георгия Зиновьева, однако не уточнили, какие именно заявления вызвали критику.

    Южнокорейские власти заверили, что будут продолжать внимательно отслеживать ситуацию и реагировать на любые последующие акции и мероприятия, проводимые российским посольством.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что шаги Сеула по поддержке ВСУ могут усложнить перспективы урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (19)
    22 февраля 2026, 17:25 • Новости дня
    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы

    Захарова: Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы

    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно позиция России позволила Венесуэле сохранить свою государственность.

    Она отметила: «Вы же прекрасно понимаете, что если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно – как с теми, кто в меню», передает ТАСС.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что похищение Соединенными Штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это разнузданный акт нарушения международного права, «мощнейшее геополитическое землетрясение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал действия США по попытке захвата Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    Комментарии (23)
    22 февраля 2026, 06:06 • Новости дня
    Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских

    Tекст: Катерина Туманова

    Путешественник из Австрии Герфрид Свобода, который путешествует на переоборудованном армейском вездеходе, был в России четыре раза и заметил, что дружелюбие у русских имеет свои черты.

    «Когда русским что-то нужно от тебя, тогда они сразу дружелюбные. Например, если им интересна машина, тогда всё идёт очень легко, разговор начинается сам собой. А вот если что-то нужно тебе от русских, то поначалу они иногда немного сдержанные, прохладные. Но когда они замечают, что ты тоже дружелюбен, то становятся всё дружелюбнее и дружелюбнее», – сказал Свобода РИА «Новости».

    Путешественник рассказал, что после того, как россиянин начинает доверять, круг общения расширяется.

    «Когда русский «оттаивает», то узнаешь уже не одного русского, а десятерых, потому что он сразу приглашает с собой к своим друзьям», – отметил австриец.

    За восемь лет Свобода проехал около 100 тыс. км, побывав в Европе, Центральной Азии и Южной Америке.

    Напомним, ранее австриец Свобода рассказал о самом сильном морозе в зимней Сибири.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами. Отец Маска назвал россиянок самыми красивыми женщинами мира. Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России.


    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 07:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 85 дронов ВСУ над регионами России
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 85 дронов ВСУ над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в канале мессенджера Max о том, что в ночь на воскресенье средствами ПВО были уничтожены 86 дронов ВСУ над девятью регионами России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 29 дронов уничтожено над территорией Белгородской области, 14 – над Саратовской областью, по 11 БПЛА сбито над  Воронежской и Смоленской областями. Девять беспилотников нейтрализовано над  Брянской областью, семь БПЛА сбито над Курской областью, еще три – над Калужской. По одному дрону уничтожено над Республикой Крым и над Московским  регионом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО перехватили 89 БПЛА над четырьмя областями России за шесть часов субботы. При этом в Татарстане отразили  массированную атаку украинских БПЛА.

    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 15:13 • Новости дня
    Результат Непряевой на Олимпиаде аннулировали из-за чужих лыж

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская лыжница Дарья Непряева лишилась результата в масс-старте на 50 км после ошибки при смене инвентаря на Олимпиаде.

    Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте на 50 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Италии был аннулирован, сообщает РИА «Новости». Причиной стало то, что во время пит-стопа спортсменка ошибочно взяла лыжи немецкой участницы Катарины Хеннинг-Доцлер, которая завершила гонку на девятом месте.

    Марафон проходил в воскресенье, и по итогам гонки Непряева пришла к финишу 11-й. Однако после проверки результатов судьи приняли решение исключить спортсменку из итогового протокола из-за использования чужого инвентаря.

    Олимпийские игры в Италии завершаются 22 февраля. Инцидент с Непряевой стал одним из заметных событий последних дней соревнований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что не считает неудовлетворительные результаты Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в спринте на Олимпиаде критичными.

    Комментарии (3)
    22 февраля 2026, 07:38 • Новости дня
    Психолог Нестик назвал часто употребляемые мошенниками слова-маркеры

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники часто используют слова, вызывающие тревогу, поэтому в таких случаях следует прервать разговор, сообщил доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик.

    «Нужно смотреть скорее на собственное состояние. Если мы чувствуем тревогу или ажиотаж, если нас побуждают к каким-то немедленным действиям, это верный признак того, что надо нажать на стоп», – поделился он с РИА «Новости» в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России.

    Нестик назвал фразы, которые часто встречаются в мошеннических схемах. Среди них, к примеру, «безопасный счет» или «ФСБ», но они, отметил специалист, очень быстро меняются». В таких ситуациях он посоветовал положить трубку.

    «Потому что это дает нам ту самую паузу, которая позволяет оценить, что с нами делают и что мы должны сделать», – заключил психолог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД раскрыли популярные у аферистов фразы для получения кода с «Госуслуг». В МВД перечислили пять признаков мошенничества при звонке якобы из банка. Глава ВТБ Андрей Костин дал россиянам булгаковский совет против телефонных мошенников.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 06:57 • Новости дня
    Юрист Свечникова рассказал о способе возврата ошибочных переводов с карты

    Tекст: Катерина Туманова

    Вернуть ошибочно переведенные средства на карту незнакомца возможно через обращение в банк с просьбой о запуске процедуры возврата, сообщила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова и кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

    По словам юриста, алгоритм действий начинается с подачи обращения в банк, со счета которого были переведены средства. Банк помогает инициировать возврат через систему быстрых платежей, при этом согласие получателя перевода обязательно для завершения процедуры, рассказала она РИА «Новости».

    Юрист советует в обращении просить запустить процесс «Просьба СБП», подробно описывать ошибку и прикладывать чек по операции. Если получатель соглашается вернуть деньги, они поступают обратно встречным переводом или через внутренние механизмы банка, и на этом спор считается исчерпанным.

    Если банк не может получить необходимое согласие, вопрос переходит в гражданско-правовую плоскость, и ситуация рассматривается как неосновательное обогащение.

    «К сумме такого денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами с того момента, когда получатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения. На практике это фиксируется направлением письменного требования о возврате с указанием даты, суммы, реквизитов операции и срока для добровольного перечисления», – отметила Свечникова.

    При отказе вернуть средства отправитель может подать иск по месту жительства получателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД рассказали о мошенничестве с возвратом ошибочных переводов денег. В МВД рассказали об опасности закрашивания данных на фото банковских карт.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к Москве

    Собянин сообщил о сбитом Минобороны беспилотнике, летевшем к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    «Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    По его словам, специалисты экстренных служб находятся в районе падения обломков и продолжают работу. Беспилотный аппарат направлялся к Москве, но был уничтожен силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вблизи Москвы уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на город.

    В Калужской области средства ПВО сбили 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье российские силы ПВО сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 04:28 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии заявила о возможном диалоге ЕС с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен допустила возможность диалога между Евросоюзом и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    «Конечно, в какой-то момент… Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает», – цитирует ее РИА «Новости» со ссылкой на портал Yle.

    Валтонен при этом призвала усилить давление на Москву по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но не уточнила конкретные шаги для этого, признав ситуацию сложной.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность поддержать возвращение к диалогу с Россией. В Европе стали активнее обсуждать возвращение прямых контактов с Россией


    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 07:50 • Новости дня
    Запорожская область осталась без электроснабжения после атаки ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    После массированной атаки ВСУ на энергосистему Запорожской области регион остался без электроэнергии, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.

    «В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион», – написал он.

    По словам Балицкого, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, ведутся восстановительные работы.

    Чуть позже губернатор сообщил, что в части муниципальных и городских образований удалось восстановить электроснабжение.

    «Без света остается около 50% региона. Ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения – в течение дня», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне беспилотник ВСУ атаковал территорию школы в Энергодаре, где находились порядка 600 детей и 100 сотрудников. Дрон врезался в дерево во дворе школы, после чего произошла его детонация, пострадавших нет. ВСУ 21 февраля повторно атаковали школу в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 16:02 • Новости дня
    Между Россией и Белоруссией решили запустить пригородные поезда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран, сообщил первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич.

    Хорошевич отметил, что поезда по маршрутам Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша начнут курсировать уже в апреле, передает РИА «Новости».

    «Реализация проекта по организации трансграничного пригородного пассажирского движения по маршрутам Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша станет значимым этапом формирования единого транспортного пространства Союзного государства и создаст условия для дальнейшего развития железнодорожного сообщения на других приграничных направлениях», – подчеркнул Хорошевич.

    По словам Хорошевича, в перспективе рассматривается возможность запуска аналогичных маршрутов между Псковской областью и Витебской областью, а также между Брянской областью и Гомельской областью. Ожидается, что такие проекты позволят расширить транспортные связи между Россией и Белоруссией, а также упростят перемещение жителей приграничных территорий.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время.

    В декабре посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка».

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» заявили о недельной блокаде у Садков бригады ВСУ без провизии и связи

    «Северяне» рассказали, как у Садков бригада ВСУ неделю сидит без провизии

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются в Сумской области, вынуждая противника перебрасывать резервы на другие участки фронта или оставлять личный состав в безысходном положении.

    «В лесопосадках возле Садков на позициях 80 отдельной десантно-штурмовой бригады на протяжении недели отсутствует провизия, зарядные устройства и аккумуляторы для радиостанций исчерпали свой ресурс. «Северяне» перерезали воздушную логистику, доставка с помощью наземного робототехнического комплекса также не представляется возможной», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом штурм-подразделения продвигаются в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах. За сутки общее продвижение на 13 участках наступления составило до 800 м. Попытка штурмовой группы 253 ошп «Арей» выдвинуться в  направлении позиций «Северян» в районе Покровки было вскрыто разведкой, а  комплексным огнем вражеская боевая группа была уничтожена.

    На Харьковском направлении противник оказывает жестокое сопротивление, по тыловым позициям ВСУ работают экипажи ВКС РФ и расчеты «Гераней».

    В лесах возле Старицы продвижение составило 150 м на двух участках. В районе Симиновки идет зачистка лесного массива юго-западнее населенного пункта. В Волчанских Хуторах без существенных изменений, штурмовики продвинулись на 100 м в восточном направлении. На Хатненском участке фронта экипажи оперативно-тактической авиации ВКС РФ поразили скопления живой силы ВСУ в районах Колодезного, Приколотного и Шиповатого.

    На Липцовском участке фронта артиллерия и расчеты FPV выявляли и уничтожали пункты управления БПЛА ВСУ в Липцах и прилегающих лесных массивах.

    «За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области российские войска пересекли границу и вступили в ожесточенный бой за село Ветеринарное. ДРГ колумбийцев попала в ловушку в Харьковской области. В Сумах администрация решила обсудить передачу ВСУ квартир уехавших граждан.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 04:17 • Новости дня
    Калужский аэропорт Грабцево вернулся к штатной работе

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Калуги вернулся к штатной работе, о чем в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Калуги (Грабцево): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Напомним, Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Грабцево вечером 21 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО перехватили 89 БПЛА над четырьмя областями России за шесть часов субботы. При этом в Татарстане отразили  массированную атаку украинских БПЛА.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    Захарова: Без России Венесуэла была бы «в меню» у Запада
    Сеул потребовал от посольства России убрать баннер «Победа будет за нами»
    Петербургский дворник поймал летящего из окна мальчика
    Группа боевиков «Шквал» замерзла при попытке бегства в Запорожской области
    В России обновился ГОСТ на растворимый кофе