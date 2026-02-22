Петербургский дворник поймал летящего из окна мальчика

Дворник спас семилетнего мальчика, выпавшего с седьмого этажа в Петербурге

Tекст: Денис Тельманов

В Петроградском районе Петербурга дворник спас семилетнего ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа дома, передает ТАСС.

«В экстренные службы поступило сообщение о том, что на Петрозаводской улице из окна седьмого этажа выпал мальчик 7 лет. Выяснилось, что ребенка спас дворник, подхватив его на лету, что помогло саммортизировать удар от падения. Затем мужчина занес мальчика в подъезд к консьержу. К этому времени на место приехала бригада скорой помощи и госпитализировала ребенка», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, мать мальчика в момент падения находилась дома. Ребенок играл в своей комнате, пока женщина разговаривала по телефону на кухне. Вернувшись, она обнаружила, что сына нет, а окно открыто, при этом на окнах в квартире не были установлены ограничители и блокираторы.

В пресс-службе городской прокуратуры сообщили ТАСС, что сейчас устанавливаются все причины и условия падения ребенка из окна дома на Петрозаводской улице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Пичаево Тамбовской области 16-летний юноша вынес трехлетнего ребенка из горящего дома через разбитое окно.

В Москве ребенок упал с большой высоты на козырек подъезда. В Балашихе двое братьев девяти и 11 лет на реке Пехорка провалились под лед и были спасены благодаря быстрой реакции прохожих.