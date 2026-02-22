Росавиация сообщила о временных ограничениях в столичных аэропортах

Ученые нашли у кошек генетические изменения, способные помочь в лечении рака

Tекст: Катерина Туманова

Новое исследование – первый случай масштабного генетического профилирования раковых опухолей у кошек. В своем исследовании исследователи из Университета Гвельфа в Онтарио и из Института Сенгера, проанализировали около 1 тыс. генов, связанных с раком человека, как в опухолях, так и в образцах здоровых тканей почти 500 домашних кошек.

Исследование включало 13 различных типов рака у кошек и позволило сравнить генетические изменения с теми, которые наблюдаются при раке у людей и собак. Ученые обнаружили, что при некоторых типах рака генетические изменения, которые приводят к развитию рака у домашних кошек, сопоставимы с теми, которые наблюдаются у людей.

Например, карцинома молочной железы является распространенным и агрессивным видом рака у кошек. В ходе исследования были выявлены семь генов-драйверов, мутация которых приводит к развитию рака. Наиболее распространенным геном-драйвером был FBXW7, и более 50% опухолей у кошек имели изменения в этом гене, сообщили ученые в статье, опубликованной журналом Science.

«Наши домашние питомцы живут в тех же помещениях, что и мы, а это означает, что они подвергаются воздействию тех же факторов окружающей среды, что и мы. Это может помочь нам лучше понять, почему рак развивается у кошек и людей, как окружающий мир влияет на риск развития рака, и, возможно, найти новые способы его профилактики и лечения», – сказал профессор Джеффри Вуд из Университета Гвельфа.

Исследование даже показало, что некоторые химиотерапевтические препараты были более эффективны при лечении опухолей молочной железы у кошек с изменениями в гене FBXW7.

Вторым по распространенности драйверным геном был PIK3CA, обнаруженный в 47% опухолей молочной железы у кошек. Это также генетическое изменение, обнаруженное при раке молочной железы у человека.

Сходство с драйверными мутациями у человека также наблюдалось в опухолях крови, костей, легких, кожи, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Будущие исследования этих генетических изменений могут привести к новым знаниям и, возможно, к разработке методов лечения рака у разных видов животных.

Бейли Фрэнсис, один из авторов исследования из Института Уэллкома Сенгера, сказала: «Сравнивая геномику рака у разных видов, мы получаем более глубокое понимание причин его возникновения. Одно из наших главных открытий в том, что генетические изменения при раке у кошек схожи с некоторыми изменениями, наблюдаемыми у людей и собак».

